In Wil ziehen Flüchtlinge wegen Fastnacht um

Schallschutz Ukrainische Flüchtlinge fliehen vor dem Lärm: Stadt Wil bewilligt unterhalb ihrer Unterkunft Fastnachtspartys Am Freitag beginnt im alten Feuerwehrdepot in Wil die Partyreihe «Boxenstopp». Neben und über den Partyräumen wohnen ukrainische Flüchtlinge. Ein Gutachten kommt zum Schluss, dass der Schallschutz vermutlich nicht eingehalten werden kann. Die Stadt bietet als Ausweichmöglichkeit Gemeinschaftsunterkünfte an. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Im «Turm» in Wil sind derzeit Flüchtlinge untergebracht. In der Liegenschaft finden auch die «Boxenstopp»-Partys statt. Bild: Pablo Rohner

Die Wiler Fastnacht steht vor der Tür. Was für die Fastnachtsbegeisterten sprichwörtlich gilt, gilt wörtlich für die Flüchtlinge, die derzeit in der Liegenschaft «zum Turm» an der Tonhallenstrasse untergebracht sind. Am kommenden Freitag öffnet im alten Feuerwehrdepot, das zur Liegenschaft gehört, der «Boxenstopp» seine Tore. Bis zum 18. Februar stehen sechs Partynächte auf dem Programm. Dauern sollen sie gemäss Flyer bis 2 Uhr morgens.

Just in der Woche, während der der «Boxenstopp» im vergangenen Jahr seine Premiere feierte, überfiel Russland die Ukraine. Zehntausende Flüchtlinge kamen in den Wochen und Monaten nach dem Angriff in die Schweiz. Einige von ihnen wurden in der Liegenschaft «zum Turm» untergebracht. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, verlassen nun rund die Hälfte von ihnen ihr vorübergehendes Zuhause für eine Woche – wegen der Fastnacht.

Einige Familien zügeln nicht

Die Stadt Wil bestätigt den temporären Auszug eines Teils der Bewohnenden auf Anfrage. Diesen sei die Möglichkeit angeboten worden, «während der Zeit des Boxenstopps in andere Gemeinschaftsunterkünfte umzuziehen», schreibt der Kommunikationsverantwortliche der Stadt, Michel Burtscher. Manche hätten das Angebot angenommen. Nach der Fastnacht würden die Flüchtlinge, die nun temporär ausziehen, in die Liegenschaft zurückkehren.

Alles bereit. Am Freitag öffnet der «Boxenstopp» hier seine Tore. Bild: Pablo Rohner

Es gebe aber auch Familien, die nicht umziehen wollen. Weil sich ihre Zimmer zum Teil direkt über den Garagen befinden, in denen die Partys stattfinden werden, sei ihnen angeboten worden, in andere Räume innerhalb der Liegenschaft umzuziehen. Vier Erwachsene und sechs Kinder bleiben demnach über die Fastnacht in der Unterkunft.

Lust auf Fastnacht übersteigt Bedenken

Vom Umzug der Flüchtlinge habe er nichts gewusst, sagt Thomas Abbt vom Verein In-Wyl, der bis 2015 während 18 Jahren das Fastnachtszelt auf dem Rudenzburgparkplatz veranstaltete und nun den «Boxenstopp» durchführt. Er sei überrascht, sagt Abbt. Dies auch, weil der Verein einiges in den Schallschutz investiert hat.

Thomas Abbt, Veranstalter des «Boxenstopp». Bild: PD

Im Verein sei durchaus diskutiert worden, ob es Sinn mache, die Partynächte durchzuführen, wenn gleichzeitig Flüchtlinge im selben Gebäude leben. «Wir hatten auch Bedenken», sagt Abbt. Bedenken, die aber letztlich von der Überzeugung überstiegen wurden, «dass wir in Wil die Tradition der Fastnacht im alten Feuerwehrdepot erhalten wollen».

Von einer Abwägung «öffentlicher und privater Interessen», zwischen dem Bedürfnis nach Fastnacht und dem Bedürfnis nach Ruhe, spricht auch die Stadt Wil. Als Eigentümerin und bewilligende Instanz verlangte sie von den Veranstaltern ein Lärmgutachten, das diese bei einem erfahrenen Akustiker in Auftrag gaben.

Abweichungen von Schallschutznorm

Das Gutachten, das dieser Zeitung vorliegt, kam zum Schluss, dass die Anforderungen an den Schallschutz in den Wohnräumen über der Garage gemäss geltender Norm des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverbands (SIA) «vermutlich auch trotz der bestmöglichen Massnahmen nicht eingehalten werden können».

Mindestens 62 Dezibel müsste die Luftschalldifferenz zwischen dem Partyraum und dem darüberliegenden Wohnraum gemäss SIA-Norm betragen. Das heisst, so viel Schall müsste die Decke, beziehungsweise der Boden zwischen den Räumen schlucken.

Damit die temporäre Nutzung für den «Boxenstopp» als Umbaute bewilligt werden könne, verweist das Gutachten auf eine Passage aus der SIA-Norm. Diese besagt, dass «Abweichungen im Rahmen der Verhältnismässigkeit festzulegen» seien, falls Bestimmungen der Norm nicht eingehalten werden können.

Liftschacht soll kein Lärmtunnel sein

Als verhältnismässig stuft das Gutachten eine Luftschalldifferenz zwischen 53 bis 57 Dezibel ein. Diese sei mit der 34 Zentimeter dicken Stahlbetondecke zu erreichen, auch weil die Hauptlärmquelle, die Bühne, im westlichen Teil der Liegenschaft platziert wird, also dort, wo sich keine bewohnten Räume darüber befinden. Unter den zum Schlafen und Wohnen genutzten Räumen befinden sich gemäss Gutachten nur Garderoben und Toiletten.

Zudem sollen mit dicken schallschluckenden Moltonstoffen die Wände und Tore isoliert werden. Damit würden Schallpegel und Schallübertragung verringert. Zudem hätten sie die Lifttüren isoliert, damit durch den Liftschacht weniger Lärm ins Obergeschoss übertragen wird, sagt Veranstalter Thomas Abbt.

Mit diesen Massnahmen werde «dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen», schreibt die Stadt. Das bedeutet, dass Anstrengungen gemacht werden, den Lärm an der Quelle zu begrenzen.

Bei der Entscheidung des Wiler Stadtrats, dass in der Liegenschaft «zum Turm» auch in diesem Jahr Fastnacht stattfinden kann, konnten die Flüchtlinge nicht mitreden. Veranstalter Thomas Abbt sagt: «Wir hätten gerne direkt mit ihnen gesprochen.» Doch das sei nicht gewünscht worden. Auch auf Anfragen dieser Zeitung reagierten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht. Einige von ihnen wollen die Fastnachtswoche jedenfalls anderswo verbringen.

