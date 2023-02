Wiler Fastnacht: So wird der Nörgeli oder die Märlifigur gebaut

Wiler Fastnacht «Ich könnte sie nicht anzünden»: Der Nörgeli-Chef gibt einen Einblick in den Bau der diesjährigen Märlifigur Es ist eine Wiler Fastnachtstradition: Am Ende des Umzugs wird der Nörgeli oder eine Märlifigur niedergebrannt. Stefan Obertüfer baut die Figur mit seinem Team während mehrerer Monate. Nun sind sie im Schlussspurt, auch wenn noch einige Kniffs anstehen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Das Nörgeli-Team hat dieses Jahr eine Märlifigur gebaut. Wer es ist, bleibt bis zum Wiler Fastnachtsumzug ein Geheimnis. Bild: Sabrina Manser

Betritt man die Halle, steigt einem sofort der Geruch von Stroh und Holz in die Nase. Ein Fastnachtswagen mit einem farbigen Körper darauf füllt fast den ganzen Platz aus. Neben dem Wagen ist der riesige Kopf der Figur an einer Halterung fixiert. «Wir sind schon im Schlussspurt», sagt Stefan Obertüfer und blickt auf das Werk. Er ist der Nörgeli-Chef der Fastnachtsgesellschaft Wil. Seit etwa sechs Jahren baut er mit einem Team den Nörgeli oder die Märlifigur für den Wiler Fastnachtsumzug. Am Ende des Umzugs wird die Figur traditionell auf dem Bleicheplatz abgebrannt.

Das letzte Mal, im Jahr 2020, war der Nörgeli Sebastian Koller, Stadtparlamentarier der Grüne Prowil. In diesem Jahr wird eine Märlifigur abgebrannt. Welche Figur gewählt wurde, bleibt bis zum Umzug vom 19. Februar ein Geheimnis.

Viel Bewegung, wenig Details

Obertüfer läuft zum Kopf der Figur, der noch unfertig aussieht. Seit Ende November arbeitet er mit seinem achtköpfigen Team und den vier freiwilligen Helferinnen und Helfern jeden Samstag an der Märlifigur. «Wir müssen den Kopf noch ein wenig ausbessern und anmalen», erklärt er. Auch ein paar Zeichnungen für den Wagen müssten noch angebracht werden. Was auch noch fehlt: die Feuerwerkskörper. Die Figur soll schliesslich schön brennen. Ein Pyrotechniker installiere Vulkane und weitere Feuerwerkskörper, sagt Obertüfer.

Wer nach dem Umzug die Zündschnur anzünden darf, lässt er offen. Das letzte Mal hätten Wiler Tüfel diesen Akt übernehmen dürfen. Der Nörgeli wird jeweils von der betroffenen Person selbst angezündet. «Ich könnte die Figur auf jeden Fall nicht anzünden», sagt Obertüfer, «das würde zu fest weh tun.» Schliesslich stecken 300 Stunden Arbeit dahinter.

Stefan Obertüfer ist der Nörgeli-Chef der Fastnachtsgesellschaft Wil. Bild: Sabrina Manser

Das Spezielle an der diesjährigen Märlifigur sei, dass sich verschiedene Körperteile bewegen würden, sagt Obertüfer. Jemand aus seinem Team sei Ingenieur, er habe die ganze Elektronik geplant und verbaut. Man habe dafür auf aufwendige Details und Dekorationen auf dem Wagen verzichtet. Genug zum Malen, Bauen, Montieren und Installieren gab es dennoch. Der Bau sei intensiv, mache aber Spass, was Obertüfer wichtig ist. Man sei ein durchmischtes Team von Frauen und Männern, von Vereinsmitgliedern und Freiwilligen, die einen seien Schreiner oder Mechaniker. Die Gemeinsamkeit: «Wir haben alle Freude am Basteln und Handwerken.»

Von der Zeichnung bis zum Vier-Tonnen-Werk

Doch bis es ans Handwerkliche geht, muss zuerst ein Plan gemacht werden. Wer der Nörgeli oder die Märlifigur ist, wird vom Vorstand, dem 9er-Rat, entschieden. Dies geschieht bereits im Sommer. Die Entscheidung sei nicht immer einfach, gerade bei der Märlifigur. «Die Kinder hatten nicht so eine grosse Freude, als wir die Eiskönigin Elsa verbrannt haben», sagt der Fasnächtler und grinst. «Aber es ist eine Tradition.»

Dann erklärt er weiter. «Den Nörgeli lassen wir jeweils professionell zeichnen», sagt Obertüfer und zeigt die Pläne vom letzten Mal. Für die Märlifigur orientiere er sich an Bildern aus dem Internet. Dann wird die Vorlage auf die reale Grösse hochgerechnet. Die diesjährige Figur ist knapp sieben Meter hoch, der Unterbau dreieinhalb Meter breit.

So sah der Plan des letzten Nörgelis, Sebastian Koller, aus. Bild: Sabrina Manser

Steht der Plan, wird gebaut. Obertüfer läuft um den farbigen Fastnachtswagen. Zuerst wird der Unterbau mit massiven Balken zusammengeschraubt. Gefüllt wird er mit Holzresten und Karton, denn auch dieser soll komplett abbrennen. Die Figur wird aus Holz und Stahlgittern geformt, die Füllung setzt sich aus Holzresten und Stroh zusammen. Besteht das Gerüst, überziehen die Nörgeli-Bauer es mit Stoff, formen Details und malen alles an. Der gesamte Bau sei etwa drei bis vier Tonnen schwer, schätzt Obertüfer.

Auf den Umzug sei man schon etwas nervös, sagt er. Ob die ganze Technik funktioniere, könne man erst kurz vorher prüfen. Denn: «Der Kopf und die restlichen Teile können wir erst am Sonntagmorgen vor dem Umzug mit einem Kran montieren.» Das müsse draussen geschehen, da die Halle zu niedrig sei. Noch bleibt dem Team etwas Zeit, um alles fertig zu machen und vorzubereiten, bis die Märlifigur dann, nach ihrem kurzen Auftritt, verbrannt wird.

