Wiler Geschichte: Als in Wil die Jugend Krawall machte

Wiler Chronik Jugendkrawalle der 1980er-Jahre: Wie Wils «wilde Jahre» noch heute nachwirken Vor vierzig Jahren kam es in mehreren Städten in der Schweiz zu heftigen Konflikten zwischen den Generationen – auch in Wil. Dabei wurden auch bis heute prägende Entwicklungen initiiert. Adrian Zeller 01.02.2022, 05.00 Uhr

Tanzende Jugendliche am «Kulturfest» bei den Stallungen in den 1980er-Jahren. Bild: Wilnet

Im Jahr 1970 war fast die Hälfte der Einwohner Wils unter dreissig Jahre alt, schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider, Autoren der neuen Wiler Chronik von 2020. Damals lebten 13'710 Personen in der Stadt. Die damals jungen Wilerinnen und Wiler gehörten zur Generation der sogenannten Babyboomer. Die Nachkriegsjahrgänge zwischen 1946 und 1964 werden gemäss Wikipedia so bezeichnet. Diese Ära endete mit der Einführung der Antibabypille.

Der verhältnismässig hohe Anteil an jungen Menschen machte sich in gesellschaftlichen Spannungen bemerkbar. Die Nachkriegsgeneration unterschied sich laut den Historikern Rothenbühler und Schneider deutlich in ihrer Werthaltung von der Elterngeneration:

«Mit dem Anspruch auf individuelle Lebensgestaltung und Freizeitaktivitäten ausserhalb der bestehenden Vereinslandschaft traten sie auch in Widerspruch zu geltenden Normen und Verhaltensweisen.»

Junge Wilerinnen und Wiler begannen sich ab 1972 bei Discos und Konzerten im katholischen Pfarreiheim in Wil zu treffen. Da sie ursprüngliche Funktion des Pfarreiheims durch die Events infrage gestellt wurde, beschloss der Pfarreirat 1974 die Schliessung des Lokals. Die Forderung nach Begegnungs- und Freizeiträumen für Jugendlichen liess nicht nach.

In einer Volksabstimmung fiel 1988 der Entscheid für die Umnutzung der Stallungen beim Bleichplatz in ein Mehrzweckhaus negativ aus. Bild: Wilnet

Als Kulturaktivisten begannen, die Altstadt zu erobern

Laut Rotenbühler und Schneider beschäftigte sich in der Folge der Gemeinderat erstmals nach dem Krieg mit dem Freizeitangebot in der Stadt. Als Ergebnis wurde 1979 das Freizeitzentrums Obere Mühle für alle Altersschichten und Bevölkerungskreise eröffnet. Ein Leiter und eine Betriebskommission sollten die Einhaltung der Hausordnung überwachen. Das Zentrumskonzept entsprach nicht den Erwartungen vieler Wiler Jugendlicher, sie forderten vor allem Übungsräume und Konzertlokale für junge Bands.

Weil es an gewünschten Räumen fehlte, begannen die jungen Kulturaktivisten, die Altstadt zu erobern, schreiben die Verfasser der Stadtchronik. Dort waren sie wenig willkommen. «Uns bleibt nur noch die handfeste Notwehr», klagte der Wiler Historiker Walther ab Hohlenstein in einem Leserbrief in einer Wiler Tageszeitung. Er forderte die Bevölkerung auf, sich mit Pfannendeckeln und Stinkbomben gegen einen Kulturanlass zu wehren. Wenn die Behörden nicht fähig seien, dem wilden Treiben in der Altstadt Einhalt zu gebieten, bleibe als letzte Möglichkeit nur noch die handfeste Notwehr der Bürgerinnen und Bürger. Auslöser seines Unmuts war die angekündigte Durchführung des zweiten Open-Air-Festivals auf dem Hofplatz. Zwischen 1980 und 1985 traten dort viermal Bands und Liedermacher auf.

Zu dieser Zeit gärte es in verschiedenen Schweizer Städten zwischen den Generationen, die Stimmung war aufgeheizt. Auslöser war unter anderem eine Absage von finanziellen Beiträgen an ein Jugendzentrum in Zürich, während zugleich 60 Millionen Franken für das Zürcher Opernhaus gesprochen wurden.

Ehemalige Löwenbräu-Brauerei als Lösung

Die Forderung nach Entfaltungsräumen für alternative Formen von Kultur riss auch in Wil nicht ab. Aktivisten schlossen sich am 13. März 1984 zum Verein Kulturlöwe zusammen. Er forderte die Umnutzung der stillgelegten Löwenbräu-Brauerei auf dem Bleichplatz als Kulturlokal. Diesem Wunsch wurde seitens der Stadt nicht entsprochen, die Liegenschaft wurde abgerissen. Danach wurden von den «Kulturlöwen» die benachbarten Stallungen beantragt. Nach einem erbitterten Abstimmungskampf lehnte die Mehrheit der Stimmbevölkerung dieses Ansinnen ab. Der Unmut der jungen Leute entlud sich vor Ort in Krawallen, die die Feuerwehr und die Polizei auf den Platz rief.

Am Tag nach den Krawallen zeigte sich das Ausmass der Zerstörung bei den Stallungen. Bild: Wilnet

Im Gespräch vor Ort konnte der damalige Stadtpräsident Hans Wechsler die jungen Menschen etwas besänftigen. Mit Unterstützung der Stadt konnte schliesslich ein Baulager beim Wiler Silo in entsprechendes Kulturlokal umgenutzt werden, dem heutigen Gare de Lion. 1984 wurde von jungen Aktivisten auch das «Alternative Kino» in Leben gerufen, das im Freizeithaus Obere Mühle regelmässig künstlerisch wertvolle Filme präsentierte. Insbesondere wurden Schweizer Produktionen gezeigt, die in den damaligen beiden Wiler Kinos kaum zu sehen waren.

In jenen Jahren verbündeten sich auch rund 15 jüngere Wilerinnen und Wiler zu einer politischen Bewegung, die eine Alternative zu den dominierenden bürgerlichen Parteien bilden wollten. Bei den ersten Wahlen ins 1985 gegründete Stadtparlament eroberte die neue Partei mit dem Namen Prowil drei Sitze.

Der damalige Stadtammann Hans Wechsler suchte 1988 vor den Stallungen am Bleichplatz das Gespräch mit den protestierenden Jugendlichen. Bild: Wilnet

Das Vermächtnis des «Kulturlöwen» wird weitergeführt

«Bis heute haben mehrere Generationen von jungen Wilerinnen und Wilern das Vermächtnis des Vereins Kulturlöwe weitergeführt», schreiben Rothenbühler und Schneider und merken an:

«Die in den 1980er-Jahren noch heftigen Widerstand provozierende Gegenkultur der jungen Generation hat sich längst einen festen Platz im Kulturleben der Stadt erobert.»

Damit ist auch das Festival Rock am Weier gemeint, das in diesem Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum feiert. Laut dem Online-Stadtlexikon wilnet.ch hat es seine Ursprünge in einem Besuch von Wiler Bandmitgliedern einer Ausstellung mit dem Titel «Wilde Zeiten» im Gewölbekeller des Hofs. Der Rückblick wurde vom Stadtarchiv gestaltet und thematisierte die Aufbruchstimmung von 1980 bis 1985 in Wil. Die Bandmitglieder waren sehr beeindruckt. «Sie waren fasziniert von den gewaltigen Energien, die die kulturelle Bewegung Wils in den Achtzigerjahren an den Tag legte», heisst es in einem wilnet-Lexikoneintrag. In der Folge luden die Musiker weitere Bands zu einem Konzert in Wil ein, das rund 1000 Besucher mitverfolgten. Mit Dario Sulzer sitzt heute eines der damaligen Gründungsmitglieder von Rock am Weier im Stadtrat. Mittlerweile wird das Festival jeweils von über 10'000 Musikfans besucht.

