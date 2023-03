Schulbegleithündin in Wilen und Rickenbach im Einsatz

Wilen/Rickenbach Eine Hündin im Klassenzimmer: Wie Schülerinnen und Schüler mit der Hilfe von Boxerhündin Nala lernen, Konflikte zu lösen Seit gut einem Jahr arbeitet die Schulsozialarbeiterin von Wilen und Rickenbach mit einer Schulbegleithündin. Zu Besuch in einer etwas anderen Unterrichtsstunde. Lara Wüest Jetzt kommentieren 14.03.2023, 12.00 Uhr

Mit viel Geduld absolviert die Boxerhündin Nala einen Parcours mit den Kindern – auch wenn es dabei manchmal nach ihrem Kopf geht und nicht nach dem der Schülerinnen und Schüler. Bild: Marius Eckert

Nala, die Lehrerin, welche an diesem Nachmittag die vierte Klasse an der Primarschule Wilen unterrichtet, hat eine besondere Vorliebe: Sie mag es, wenn die Schülerinnen und Schüler ihr ein Leckerli in den Mund stecken. Nala, viele mögen es erraten haben, ist keine gewöhnliche Lehrerin. Sie ist die Schulbegleithündin der Schulsozialarbeiterin Claudia Ulmann.

Seit über einem Jahr ist die Hündin an den Primarschulen Wilen und Rickenbach und an der Sekundarschule Ägelsee im Einsatz. Seither stärkt sie den Zusammenhalt in den Klassen, fördert das Selbstvertrauen der Kinder, hilft manchen Schülerinnen und Schülern bei deren Impulskontrolle.

Im Schulzimmer von Claudia Ulmann stehen an diesem Nachmittag Slalomstangen und Stühle in einer Reihe. Weiter hinten im Raum befindet sich ein Trampolin, mehrere Reifen liegen am Boden. Die Kinder lernen mit Nala einen Parcours abzulaufen.

Wenn die Schülerinnen und Schüler keine klaren Anweisungen geben, lässt sich Nala rasch ablenken. Bild: Marius Eckert

Rasch zeigt sich: Das ist nicht so einfach. Die Hündin lässt sich zwar geduldig durch den Parcours führen, doch sie macht nicht immer das, was die Kinder von ihr wollen. «Platz!», sagt ein Schüler zum Beispiel mehrmals, die Hündin aber bleibt stehen. Ulmann sagt nach der Stunde: «Durch Nala lernen die Kinder, bestimmt aufzutreten, ohne laut zu werden.» Oder anders: Sie lernen jenes Verhalten, welches sie auch in Konflikten an den Tag legen sollten.

Weniger Streit nach Arbeit mit Nala

Dies zu lernen, ist für viele Schulkinder wichtig. «Wie in jeder Klasse gibt es auch bei uns hin und wieder Konflikte», sagt die Lehrerin Anna Grässli. Um den Klassenzusammenhalt zu fördern, besuchte sie vor einigen Monaten mit den Schülerinnen und Schülern zum ersten Mal eine Stunde bei Ulmann und Nala. Die Auswirkungen sind noch immer spürbar. «Seit dem Besuch geht es in der Klasse sehr friedlich zu und her», so Grässli. Nun ist sie mit den Kindern zum zweiten Mal zu Ulmann und Nala gekommen.

Die Lehrerin Anna Grässli (2. von links) will durch die Arbeit mit Nala den Zusammenhalt in ihrer Klasse fördern. Bild: Marius Eckert

Dass Ulmann an den Schulen in Rickenbach und Wilen mit einer Schulhündin arbeiten möchte, war für sie bereits klar, als sie ihre Stelle vor fünf Jahren antrat. Ulmann selbst besass stets viele Tiere, und sie weiss gut, welch positive Wirkung diese auf einen Menschen haben können. Und so begann sie sich vor drei Jahren nach einem geeigneten Hund umzuschauen. Vor gut einem Jahr hat sie die damals zehnwöchige Nala erworben. Seither ist die Hündin häufig an ihrer Seite, wenn sie zur Arbeit geht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Assistenzhunden ist Nala kein Labrador, sondern ein Boxer. Ulmann sagt: «Sie sehen zwar aus wie Kampfhunde, sind aber eigentlich sehr sozial.» Die Rasse ist heute als Familienhund besonders beliebt.

Boxer sind auch als Familienhunde beliebt. Bild: Marius Eckert

Schritt für Schritt eingearbeitet

Ulmann ging die Arbeit mit der Hündin in kleinen Schritten an. Sie holte das Einverständnis der Leiter und Behörden der drei Schulen ein, informierte die Eltern. Zu Beginn lag Nala oft im Klassenzimmer in einer Ecke. «Sie musste sich an das Umfeld gewöhnen», so die Schulsozialarbeiterin. Seit sechs Monaten ist Nala aber fest in die Arbeit von Ulmann eingebunden. Die Hündin kommt in Einzelgesprächen, Gruppen oder Klassen zum Einsatz. Stets klärt Ulmann zuvor ab, ob ein Kind allergisch auf Hunde ist, ob sich jemand fürchtet.

Ab Mai beginnt Ulmann mit Nala zudem eine Ausbildung für Schulbegleithunde. Private Vereine bieten in der Schweiz solche Ausbildungen an. Elf Module absolvieren Ulmann und die Hündin dabei insgesamt. Dabei soll Nala zum Beispiel lernen, noch besser auf Schulkinder zu hören. Am Schluss erhalten die Hündin und Ulmann ein Zertifikat in tiergestützter Therapie.

Die Feedbacks, die Ulmann erhält, sind positiv. «Viele Kinder sind begeistert.» Und auch die Lehrerinnen und Lehrer würden sich immer mehr an die Hündin gewöhnen, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Zum Abschluss der Stunde erzählen die Schülerinnen und Schüler, was sie in der Stunde gelernt haben. Bild: Marius Eckert

Die Stunde mit der vierten Klasse ist inzwischen fast vorbei. Die Schülerinnen und Schüler sitzen mit Ulmann im Kreis, Nala liegt entspannt auf dem Boden. Die Schulsozialarbeiterin möchte wissen, was die Kinder gelernt haben. Mehrere Hände schiessen in die Luft. Ein Mädchen sagt: «Ich spreche sonst immer viel zu leise.» Die Hündin helfe ihr, selbstbewusster zu werden.

