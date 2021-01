Wilen Keine Mitsprache zu überteuertem Projekt: IG macht Stimmung gegen Wilener Hochwasserschutz Der Handzettel flatterte unlängst in die Haushalte. Darin geizt die IG Anti HWS Wilen nicht mit Kritik. Das Projekt sei überdimensioniert, mit 5,9 Millionen Franken überteuert und der Versuch, das Bauvorhaben ohne Abstimmung am Volk vorbeizumogeln, autokratisch. Jetzt kontert der Gemeinderat. Andrea Häusler 27.01.2021, 13.53 Uhr

Die Autobahn A1 zwischen Wil und Rickenbach am 21. Juni 2018. Solche Bilder soll es nach der Realisierung des regionalen Hochwasserschutzprojekts nicht mehr geben. Bild: PD

Die Bilder der Überschwemmungen an der A1 in den Jahren 2015 und 2018 sind nach wie vor präsent. Die zu geringe Kapazität des Krebsbachkanals unter der Autobahn hatte zu Fahrbahnüberflutungen geführt. Schon damals stand fest: Wären die Starkniederschläge nicht nördlich, sondern südlich von Wil gefallen, hätte dies in Wilen und Rickenbach zu ähnlich grossen Schäden geführt wie 1896, 1972 oder 2005.