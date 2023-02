Wilen Die Schulgemeinde Wilen kündigt ihrer Schulzahnärztin nach zwölf Jahren – die Gründe bleiben im Dunkeln Die Wilener Primarschulkinder gehen künftig nach Wil zum Schulzahnarzt. Die Schulbehörde hat den Vertrag mit der lokalen Zahnärztin Hildegard Böhm nach zwölf Jahren gekündigt. Ebenfalls eine personelle Änderung gibt es bei der schulärztlichen Versorgung. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Hildegard Böhm (links) ist nicht mehr für die schulzahnärztlichen Kontrollen der Wilener Primarschülerinnen und -schüler zuständig. Bild: PD

Keine 30 Franken je Kind erhielt Hildegard Böhm von der Primarschulgemeinde Wilen für die Durchführung der jährlichen schulzahnärztlichen Reihenuntersuchung. Ein wirklich lukratives Geschäft ist das nicht. Die Zahnärztin mit Praxis im Gebäude der örtlichen Avia-Tankstelle lacht und sagt, dass dies auch nicht das Ziel gewesen sei. «Mir ging es darum, die Kinder und ihre Eltern kennen zu lernen, ihnen zahnärztliche Leistungen am eigenen Wohnort anzubieten und dadurch selbstredend auch die einen oder anderen neuen Patientinnen und Patienten zu gewinnen.»

Zwölfjähriges Engagement

Für den Aufbau eines lokalen schulzahnärztlichen Angebots hatte sich Hildegard Böhm einst persönlich eingesetzt. Denn als sie hier vor 14 Jahren zu praktizieren begann, gab es in Wilen noch keinen Schulzahnarzt. Stattdessen konnten die Eltern aus einer Liste ausgewählter Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre bevorzugte Praxis bestimmen.

«Ich lancierte eine Unterschriftensammlung», erinnert sich Hildegard Böhm. Die Feedbacks hätten das Bedürfnis nach einem verantwortlichen Schulzahnarzt oder einer Schulzahnärztin bestätigt, worauf es zum Vertrag mit der Primarschulgemeinde Wilen gekommen sei.

Das war vor zwölf Jahren. Seither ist Hildegard Böhm für Familien mit Kindern im Primarschulalter die Ansprechperson in Sachen Schulzahnpflege. Eine eingespielte, bewährte Situation, wie sie sagt. Das änderte vergangenen März.

Kein Zerwürfnis

Sie sei aus allen Wolken gefallen, als die Schulbehörde sie kontaktiert und mit der Auflösung des Vertragsverhältnisses konfrontiert habe, sagt Hildegard Böhm. «Es wurde mir ein Aufhebungsvertrag vorgelegt, denn eine ordentliche Kündigung war zu jenem Zeitpunkt aufgrund der Fristen nicht mehr möglich.» Darauf habe sie sich jedoch nicht eingelassen.

Jetzt liegt die Kündigung fristgerecht auf dem Tisch. Weshalb die Schulbehörde die Zusammenarbeit nach zwölf Jahren beenden wollte, weiss Hildegard Böhm nicht, kann über mögliche Gründe nur mutmassen. Einen bestimmten Vorfall habe es jedoch nicht gegeben, auch nicht in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde, sagt sie.

Barbara Jaeger, Präsidentin Primarschulgemeinde Wilen. Bild: PD

Dies bestätigt Schulpräsidentin Barbara Jaeger, die sagt: «Es gibt keinen konkreten Anlass, schon gar kein Zerwürfnis.» Nach zwölf Jahren sei einfach eine Veränderung angezeigt gewesen. Persönliche Animositäten bestreitet sie explizit. Der Entscheid, die Zusammenarbeit zu beenden, sei ohnehin kein präsidialer, sondern einer der fünfköpfigen Schulbehörde gewesen. Barbara Jaeger präsidiert die Schulgemeinde seit 2018, hatte jedoch bereits zuvor – als Ressortverantwortliche Pädagogik – in der Behörde Einsitz.

Kinder gehen neu nach Wil

Der neue Wilener Schulzahnarzt kommt nicht aus der Gemeinde und auch nicht aus dem Kanton Thurgau. Das Mandat wurde an Caroline und Luca Signorelli-Moret in Wil vergeben.

Hildegard Böhm hadert nicht mit dem Verlust der Zusammenarbeit mit der örtlichen Schule. «Ich habe meine Patientinnen und Patienten, darunter auch Eltern, welche die Behandlungen am Wohnort schätzen.» Und auch künftig seien die Familien ja nur in Bezug auf die obligatorische zahnmedizinische Untersuchung gebunden, in der Wahl des behandelnden Zahnarztes hingegen frei. Nachdenklich stimme sie die Art des Vorgehens und die fehlende Nachvollziehbarkeit der Kündigung.

Schularzt wechselt ebenfalls

Die Schulzahnärztin ist übrigens nicht die einzige medizinische Ansprechperson der Primarschulgemeinde, die wechselt. Es endet ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem Wilener Schularzt Bert Gräsel. Jedoch ist in diesem Fall die Kündigung nicht seitens der Schulbehörde erfolgt. Bert Gräsel habe, so Schulratspräsidentin Barbara Jaeger, die Zusammenarbeit von sich aus beendet.

