Wildhüter «Die Flecken sind wie ein Fingerabdruck»: Der Luchs von Libingen ist identifiziert – er ist von hier Der Toggenburger Wildhüter Urs Büchler konnte anhand der Fellzeichnung den Namen des Luchses bestimmen, der vor wenigen Tagen in Libingen gesichtet wurde. Urs M. Hemm

10.02.2021, 18.57 Uhr

Beim in Libingen gesichteten Luchs handelt es sich um B570, einen im Toggenburg bekannten Luchs. Bild: Kora

Eine solche Aufnahme eines Luchses durch eine Privatperson sei zwar eher selten. «In Anbetracht dessen aber, dass es im Gebiet nachgewiesenermassen Luchse gibt, jedoch auch nicht überraschend», sagt Urs Büchler, Wildhüter des Kreises 6, der die Gemeinden Wildhaus-Alt-St.Johann, Nesslau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Hemberg und Neckertal umfasst. Zudem war er im Jahr 2001 massgeblich an der Wiederansiedlung des Luchses im Toggenburg beteiligt und ausgewiesener Kenner der Luchspopulation in der Region.



Urs Büchler. Bild: Urs M. Hemm

Nach der Sichtung diverser Aufnahmen habe er klären können, ob es sich um ein bekanntes Tier aus dem Toggenburg oder um einen Luchs von ennet der Hulftegg handelt, der auf der Suche nach einem Weibchen ist. Urs Büchler erklärt:

«Die Flecken auf dem Fell sind wie der Fingerabdruck eines Menschen – es gibt sie nur einmal auf der Welt.»

Aufgrund des Bildes des Luchses aus Libingen war es also möglich, die Herkunft des Tieres genau zu definieren und ihn sogar zu benennen.



Dieser Luchs wurde am 4. Februar in Libingen gefilmt. Bild: PD

Monitoring zeigt eine gesunde Luchs-Population



Urs Büchler erklärt: «Aufgrund des letzten Monitorings, das im Winter 2017/2018 durchgeführt wurde, kann ich sagen, dass es sich um B570, einen Kuder handelt, wie die männlichen Tiere beim Eurasischen Luchs genannt werden.»

Der Eurasische Luchs — ein nachtaktiver Jäger Es gibt weltweit vier Luchsarten: den Kanadischen Luchs, den Eurasischen Luchs sowie den Rotluchs und den Iberischen Luchs. Im Toggenburg lebt der Eurasische Luchs, der von allen genannten Arten der grösste ist. Er erreicht eine Körperlänge von 80 bis zu 130 Zentimetern und eine Schulterhöhe von 50 bis 75 Zentimetern. Männchen wiegen durchschnittlich 22, Weibchen 18 Kilogramm. Das dichte, graugelbe bis rotbraune Fell erlaubt es dem Tier einerseits, in kalten Gegenden zu überleben, andererseits dient es ihm als Tarnung. Die Zeichnung des Fells ist bei jedem Tier individuell, was es den Beobachtern erlaubt, einzelne Tiere klar zu unterscheiden und zu identifizieren. Luchse sind abends oder nachts aktiv. Als Einzelgänger leben sie in Revieren. Die Reviergrösse liegt bei Männchen zwischen 90 und 760 Quadratkilometern, bei Weibchen zwischen 60 und 480 Quadratkilometern. Die Grösse des Reviers ist abhängig vom Nahrungsangebot, von der Beschaffenheit der Landschaft und der Grösse der Luchspopulation. Luchsweibchen werfen ein bis vier, meist jedoch zwei Junge, die nach rund zehn Monaten von der Mutter verstossen werden und sich ein eigenes Revier suchen müssen. Beutetiere des Eurasischen Luchses sind hauptsächlich Rehe und Gämsen. In Ausnahmefällen erlegt er aber auch kleinere Tieren wie Füchse, Eichhörnchen oder Hasen. Durchschnittlich erlegt ein Luchs etwa 60 Rehe oder eine Gämsen pro Jahr. In freier Wildbahn werden Luchse zwischen 10 und 20 Jahre alt.

Um die Population und den Aktionsradius der Luchse beobachten zu können, wurden auf einem Gebiet der Grösse von 932 Quadratkilometern an 70 ausgesuchten Stellen 140 Fotofallen installiert. Insgesamt wurden während dieser Beobachtungsperiode 17 selbstständige, das heisst erwachsene Tiere, und acht bis zehn Jungtiere fotografiert. «Dies entspricht einer Dichte von 2,53 Luchsen pro 100 Quadratkilometer, womit sich das Gebiet Nordostschweiz mit dem Toggenburg ungefähr im Mittelfeld der Luchsgebiete in der Schweiz bewegt», sagt Urs Büchler.

Im Vergleich zum Monitoring 2008/2009 sei der Anstieg bemerkenswert, damals betrug die Dichte noch rund 0,75 Tiere pro 100 Quadratkilometer. Verglichen mit dem Monitoring der Jahre 2014/2015 sei der die Veränderung aber kaum signifikant. «Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Tiere die Lebensraumkapazität erreicht haben und ein grosser Bestandesanstieg kaum mehr zu erwarten ist», erläutert der Wildhüter.



Die Luchspopulation habe sich seit der Wiederansiedlung des Luchses vor 20 Jahren auch im Toggenburg sehr gut entwickelt und so etabliert, dass er wieder zu unserem Lebensraum gehört. So seien Sichtungsmeldungen und Nachweise von Luchsen in Form von Spuren nichts Aussergewöhnliches mehr. Anders verhalte es sich mit Foto- oder Filmaufnahmen, weil Privatpersonen eher selten selbst Fotofallen installieren würden.

«Das zeigt aber auch, dass der Luchs grundsätzlich die Nähe des Menschen scheut und Aufnahmen der Tiere meist nur mit solchen Fallen gemacht werden können.»

Dies zeige sich auch darin, dass es seit der Ansiedlung des Luchses im Toggenburg nur wenig bestätigte Fälle gebe, wo Luchse Nutztiere gerissen hatten.