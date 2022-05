TheaterZone Wil spielt auf dem Zwinglipass

Wildhaus/Wil Mystisches Treffen am Fuss des Altmanns : TheaterZone Wil spielt auf 2000 Metern Höhe «Die Nymphe Thetis und der Alte Mann» - so heisst die Freilichttheaterproduktion, die der Wiler Theaterverein aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums der SAC-Sektion Toggenburg auf dem Zwinglipass oberhalb von Wildhaus spielt. Premiere ist am 25. Juni. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.00 Uhr

Thetis, verkörpert von Monika Ricklin, die auch die Dialoge des Stücks geschrieben hat, (links) als Gegenspielerin der finsteren Macht des Berggeistes Perchta (Elfriede Verbruggen) Bild: PD

Graue Nebelfetzen streifen die Südwand des Altmanns, ziehen weiter über die alpine Karstlandschaft. Plötzlich - eine helle, engelhafte Stimme: «Guten Morgen, alter Mann, mein Freund, ich bin's Deine Thetis.» Leichtfüssig springt die weiss gekleidete Frau über Gras und Steine. Dann fällt ihr Blick auf die Berggängerkolonne – Männer und Frauen, die ihre Rucksäcke den Weg empor in Richtung Zwinglipasshütte schultern. Ist es der letzte Samstag im Monat Juni, der Tag der «Hötteträgete» der SAC-Sektion Toggenburg? Nein, es sind nur Touristen.

Der Trailer zur Uraufführung des Freilufttheaterstücks «Die Nymphe Thetis und der Alte Mann» wirkt magisch und weckt Neugierde. Das tut er allerdings schon seit anderthalb Jahren. Denn die Inszenierung, ein Geschenk des Wiler Theatervereins «TheaterZone» zum 150. Geburtstag der Sektion Toggenburg des Schweizerischen Alpenclubs, hätte bereits im Jubiläumsjahr 2020 bei der Zwinglipasshütte uraufgeführt werden sollen. Doch dann kam Corona.

«Wir hatten gerade die erste Probe hinter uns, als uns der Lockdown stoppte.»

Willy Schönenberger aus Gähwil hat die Geschichte zum Theaterstück «Die Nymphe Thetis und der Alte Mann» geschrieben. Bild: Andrea Häusler

Dies sagt Willy Schönenberger. Der pensionierte Sekundarlehrer, Hobbygeologe, Laienschauspieler und Berggänger aus Gähwil hat die Geschichte zum Theaterstück von Monika Ricklin und Rolf Erni geschrieben.

Konfrontation verschiedener Charaktere

«Der Inhalt ist frei erfunden», sagt er über das neckische Spiel zwischen Geologie und Mythologie, Naturschutz und Tourismusförderung, Wettkampfklettern und beschauliche Bergsteigerei. 200 Millionen Jahre würden darin in 50 Bühnenminuten abgespielt - als Collage von Szenen, in denen unterschiedliche Pole aufeinandertreffen und gegensätzliche Standpunkte zu inspirierenden, aber auch amüsanten Begegnungen führen. Im Zentrum steht die Göttin aus dem Urmeer Thetis und ihre Beziehung zum Hausberg der Toggenburger, dem Altmann. Aber auch das besondere Verhältnis zwischen der ewig jungen, unsterblichen Nymphe und dem urchigen Hüttenwart auf dem Zwinglipass.

Spiel ohne Mikrofon und Bühnenlicht

Anfangs dieses Jahres wurde der Probenbetrieb neu aufgenommen. Mit einer teilweise veränderten Besetzung. Neun Schauspieler, zwei Instrumentalisten, keine Mikrofone, keine Verstärker, kein elektrisches Bühnenlicht. Und alles was es braucht, muss zu Fuss den Berg empor geschleppt werden. Willy Schönenberger sagt:

«Es ist eine besondere Art des Spielens, auf 2000 Metern Höhe, wo der Strom vom Dach gerade für die nötigen Versorgungsbereiche der Hütte reicht.»

Eine eigentliche Bühne gibt es nicht. «Wir spielen im Publikum, das auf der Terrasse der Zwinglipasshütte sitzt», sagt Schönenberger. Platz gibt es dort für 60 bis 80 Gäste. Wobei das Stück auch vom Gelände aus verfolgt werden könne - allerdings mit Einschränkungen in Bezug auf die Akustik.

Keine Reservationsmöglichkeit

Reservationen sind nicht möglich – wenn die Terrasse voll ist, ist sie voll. Gespielt wird jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr. Wobei Willy Schönenberger einräumt, dass eine gewisse Flexibilität da sei. «Bei viel Publikum liegen durchaus Zusatzvorstellungen drin. Umgekehrt spielen wir auch für wenige Leute.»

Gespielt wird vor der Kulisse des Altmanns auf der Terrasse der Zwinglipasshütte des Schweizerischen Alptenclubs (SAC). Bild: PD

Die Premiere findet am 25. Juni anlässlich der «Hötteträgete» statt. Weitere Aufführungen sind am 26. Juni sowie an den Wochenenden des 2./3. und 9./10. Juli vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte eingezogen.

Gespielt wird jedoch nur, wenn Zeus den Berg- und Theaterfreunden wohlgesonnen ist. «Wir entscheiden jeweils am Donnerstag, ob wir zur Hütte hochsteigen», sagt Willy Schönenberger, der übrigens in «Die Nymphe Thetis und der Alte Mann» einen abgehobenen Poeten spielt.

Den Weg zur SAC-Hütte haben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu bewältigen. Rund 2 1/2 Stunden müssen für den Aufstieg ab der Bergstation Gamplüt oberhalb von Wildhaus eingerechnet werden. Ursprünglich, sagt Willy Schönenberger, habe die Idee bestanden, direkt an der Südwand des Altmanns zu spielen. Doch hätte dies eine weitere Dreiviertelstunde Fussmarsch bedeutet.

