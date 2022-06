TheaterZone feiert vor der Zwinglipasshütte des SAC Premiere

Wildhaus Vom Urknall zum Weltuntergang in 50 Minuten: Uraufführung vor der Kulisse des Alpsteins Die TheaterZone Wil feierte mit «Die Nymphe Thetis und der alte Mann» auf dem Zwinglipass Premiere. Vier weitere Aufführungen der Jubiläumsinszenierung zum 150-Jahr-Jubiläum der SAC-Sektion Toggenburg folgen im Juli. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Der Poet und das Publikum. Bild: Andrea Häusler

Bescheidene 150 Jahre ist die Sektion Toggenburg des Schweizerischen Alpenclubs alt, schlappe 50 Jahre deren Clubhütte auf dem Zwinglipass oberhalb von Wildhaus. Ein Grund zum Feiern? Lächerlich, dächte wohl der Altmann, wenn er dies denn könnte: 150 Jahre, ein Wimpernschlag in er Zeitgeschichte.

Dennoch: Die Ehre, die ihm die Autoren des Stücks «Die Nymphe Thetis und der alte Mann» mit einer Hauptrolle zuteil werden liessen und das Privileg, den Darstellern der TheaterZone Wil als Kulisse zu dienen, dürften den Berg mit Stolz erfüllen - sollte in seinem steinernen Herzen eine Seele schlummern.

Poetisches, Architektur, und etwas Liebe

Es ist Samstagmittag, der Tag der Hötteträgete und der theatralen Uraufführung. Auf der Terrasse der Zwinglipasshütte drängen sich die Berggänger. Schwer auszumachen, wer bis eben als «Sherpa des Alpsteins» die tonnenschweren Vorräte auf 1999 Metern geschultert hatte und wer als Wandertourist hier rastet. Es riecht nach Gerstensuppe und Grillwürsten. Irgendwer verteilt Mützen mit der Aufschrift «Hötteträgete 2022». Zumindest heute trägt man Sonnenhüte.

Plötzlich kommt Bewegung in die Szenerie. Stühle werden gerückt, Tischfüsse eingeklappt, Bänke verräumt: Ein Teil der Gäste muss der «Bühne» weichen, weicht auf das ostseitige Wiesenbord aus. Mit den ersten Geigenklängen verstummt das Stimmengewirr und der Fokus richtet sich auf das anmutige, zeitlose Wesen im Fischschwanzrock, das über die Bühne huscht, irritiert ins Publikum blickt, um sich dann im Muschelspiel zu verlieren: Thetis, die unsterbliche, ewig junge Nymphe, die vor 200 Millionen Jahren dem Urmeer entstiegen war.

Thetis und der Hüttenwart - eine besondere Liaison. Im Vordergrund der Berggeist, der alles Ungemach mit hämischem Gelächter quittierte. Bild: Andrea Häusler

Um sie und den alten Mann im Hintergrund, entspinnt sich in den folgenden 50 Minuten eine aus verschiedenen Szenen zusammengesetzte Geschichte, in der Menschen mit gegensätzlichen Meinungen, Gewohnheiten oder Präferenzen aufaufeinandertreffen, in Widerstreit geraten und sich letztlich wieder finden – meistens.

Da ist Olympiaanwärterin Mia, deren Jugendslang in witzigem Kontrast zum abgehobenen Hochdeutsch des Poeten Waldheim steht und deren Fussverletzung sie zu neuen Einsichten führt. Oder Albertina Heim, die uncharmante Geologin mit Nickelbrille, die sich mit dem Dichter über die Entstehung der Erde streitet, aber auch der Architekt Robert, dessen wahnwitzige Tourismuspläne die keimende Liebe zu Naturschützerin Carla erstickt.

Ein Wimpernschlag in der Geschichte der Erde

Im Zentrum aber steht der urchige Hüttenwart und seine die Liaison mit Thetis: Ein göttlicher Seitensprung im Reich der Träume. Dazwischen funkt und fuchtelt immer wieder der Berggeist, der jedes Unglück hämisch lachend quittiert. Für einen Moment scheint die Zeit stehen zu bleiben. Die Zuschauer blicken gebannt auf die improvisierte Bühne vor der Bergkulisse, werden selber Teil des Stücks, das die Vergänglichkeit des Daseins aufzeigt und dazu anhält, das Leben zu geniessen.»

Geigenklänge stimmten die Zuschauerkulisse auf das Stück ein. Bild: Andrea Häusler

Denn nichts deutet darauf hin, dass die menschliche Spezies ewig währen, mehr als einen Wimpernschlag in der Geschichte des Planeten ausmachen wird. «Nur noch ein paar Millionen Jahre und der Altmann wird erodiert, abgetragen und im Meer verschwunden, die Menschheit ausgelöscht sein. «Zerbröselt zu Sand, aus dem mein Muschelspiel entstanden ist», wie Thetis zum Schluss des Stücks sagte. Vernichtung, Zerstörung – ganz nach dem Gusto des Berggeists.

Der Wind trägt sein schadenfrohe Gelächter über die Alpwiese, wo es im Applaus des Publikums untergeht. Und der Altmann? Die Sonne taucht seine Südflanke in silbernes Licht, lässt die Schneefelder schillern. Täuscht es, oder war da ein Lächeln?

Hinweis «Die Nymphe Thetis und der alte Mann» wird bei gutem Wetter am Wochenende vom 2./3. sowie 9./10. Juli, jeweils um 11 und 14 Uhr, nochmals aufgeführt.

