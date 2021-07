Ernst Joller stellt in Wildhaus Buntglasfenster her

Wildhaus Der 80-jährige Ernst Joller erfüllt sich seinen Jugendtraum: Er stellt aussergewöhnliche Buntglasfenster her Ernst Joller war schon immer fasziniert von Kunstglas. Nachdem er pensioniert wurde, begann er ein neues Hobby und mietete in Wildhaus ein Atelier. Eines seiner Buntglasfenster schmückt den Eingang der Propstei in St.Peterzell. Felicitas Markoff 05.07.2021, 05.00 Uhr

Ernst Joller zeigt sein Leuchtturm-Buntglasfenster. Bild: Kevin Roth

In einem 300 Jahre alten Bauernhaus in Wildhaus, dem sogenannten «Tätschhaus», erfüllt sich der 80-jährige Ernst Joller einen langgehegten Jugendtraum: Direkt vor der Kulisse der Churfirsten fertigt er Buntglasfenster mit den unterschiedlichsten Motiven an. Das Atelier teilt er sich mit einer Künstlerin, die demselben Hobby nachgeht.

Seine Leidenschaft für Kunstglas entdeckte Joller bereits im Jugendalter. Zwischen 1955 und 1957 konnte er während seiner Schulferien beim Luzerner Glasmaler und Künstler Edy Renggli arbeiten. Joller, der im luzernischen Malters aufwuchs, besuchte damals die Sekundarschule und wollte eigentlich eine Lehre als Kunstglaser absolvieren. Doch seine Eltern dachten damals, dass ihr Sohn mit diesem Beruf keine gesicherte Existenz aufbauen kann. So wurde aus seinem Herzenswunsch vorerst nichts.

Maschinenbauer statt Kunstglaser

Ernst Joller ergriff den Beruf als Maschinenbauer und fühlte sich damit wohl. Sein Mentor Edy Renggli war jedoch überzeugt, dass er eines Tages doch noch Buntglasfenster herstellen würde. Deshalb gab er ihm eine Schachtel mit bunten Glasscheiben mit auf den Weg. Sie sollten ihn auch später an seine Leidenschaft erinnern.

Ernst Joller freut sich, dass er seine eigenen Ideen verwirklichen kann. Bild: Kevin Roth

Der heute 80-Jährige ist in seinem Leben schon oft umgezogen, heute wohnt er in Schönengrund AR. Die Schachtel mit buntem Glas, die er als junger Mann von Renggli bekommen hat, nahm er aber bei jedem Umzug mit.

Als er dann vor 15 Jahren pensioniert wurde, schien der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Schachtel mit Glas hervorzuholen und seine alte Leidenschaft erneut auszuleben.

Im Durchschnitt 90 Stunden für eine A4-grosse Scheibe

Für sein Hobby braucht es neben interessanten Themen und Ideen auch ein Flair für Farben sowie handwerkliches Geschick, wie Joller sagt. Geduld ist dabei Voraussetzung. Der Entwurf alleine nimmt schon einen Drittel der Arbeitszeit in Anspruch. Er sagt:

«Wenn man bedenkt, dass eine Buntglasscheibe nach alter Tradition 18 Arbeitsschritte benötigt, kann man sich vorstellen, dass die Kosten auch dementsprechend sind.»

Doch nicht der Preis sei entscheidend, sondern ob die Arbeit geschätzt werde. Im Durchschnitt dauert es 90 Stunden, bis er ein Fenster in der Grösse eines A4-Blattes hergestellt hat.

Von der Idee bis zum Endprodukt braucht es Zeit. Bild: Kevin Roth

Seine Werke können auf Anfrage gekauft oder ausgeliehen werden. So hat Joller zum Beispiel mehrere seiner Buntglasscheiben an eine Arztpraxis ausgeliehen. Für alte Hauptportale konnte er zwei Fenster anfertigen: Eines wurde für das Restaurant Mühle in Schönengrund AR hergestellt und das andere fertigte er für die Propstei in St.Peterzell an. Obwohl Joller pensioniert ist, betreut er im ehemaligen Kloster das Archiv.

Für den Auftrag in St.Peterzell hat der 80-Jährige alle Farben, Muster und Motive der Propstei beachtet und sie in das Buntglasfenster einfliessen lassen. Sein Werk ist nicht nur ein Blickfang, es sorgt auch dafür, dass der innere Haupteingang von farbigem Licht durchflutet wird.

Hier präsentiert Ernst Joller seine Eule von Athen. Bild: Kevin Roth

Jollers oberstes Ziel ist es aber nicht, die Fenster zu verkaufen – bisher verkaufte er erst drei Stück. Er sagt:

«Ich muss nicht von den Buntglasfenstern leben. Ich fertige sie vor allem für mich und meine Familie an.»

Wenn jemand ein Fenster kaufen möchte, will Joller den Menschen stets vorher kennen lernen. Dabei klärt er ab, wo das Buntglasfenster hinkommen soll. Er will sicherstellen, dass die Harmonie des Gebäudes nicht gestört wird. Der 80-Jährige prüft die Umgebung deshalb ganz genau. Eine besondere Rolle spielen dabei die Geschichte des Gebäudes sowie die Türen und die Fassade.

Das Antikglas ist mundgeblasen

Ernst Joller hat bisher 42 Buntglasfenster hergestellt. Dabei arbeitet er unter anderem mit Nägeln, Hammer, einer Doppelklingenschere und mit verschiedenfarbigem, mundgeblasenem Antikglas. Zu seinen weiteren Werkzeugen zählen auch ein Glasschneider und ein Falzbeil. Das Glas bemalt der 80-Jährige nicht selbst. Für diese Arbeit empfiehlt er eine Kunstglasmalerei.

Das Herstellen der Fenster ist eine Tätigkeit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Bild: Kevin Roth

Der Künstler will seine Leidenschaft auch in Zukunft pflegen. Als besonderes Geschenk plant der 80-Jährige mehrere Buntglasfenster, die er seinen Enkelkindern geben möchte.