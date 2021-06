50-Jahr-Jubiläum der Zwinglipasshütte: SAC feiert mit Schülern

Wildhaus 50-Jahr-Jubiläum: Der SAC Sektion Toggenburg feiert mit Schülern aus dem Toggenburg Fünf Toggenburger Primarschulklassen verbringen je zwei Tage auf der Zwinglipasshütte. An drei Stationen erhalten diese Information über Höhlen, Geologie und Tiere im Alpstein. Christiana Sutter 17.06.2021, 09.35 Uhr

Hans Egli informiert die Sechstklässler aus Wildhaus, was sie in den nächsten zwei Tagen erwartet. Bild: Christiana Sutter

Die Sechstklässler aus Wildhaus sitzen beim Hüttentee vor der Zwinglipasshütte und hören gespannt den Worten des Hüttenchefs Hans Egli zu. Zuerst fragt er die Schüler, ob sie wissen, warum sie auf die Zwinglipasshütte eingeladen sind. Einer der Schüler hält die Hand in die Höhe und sagt: «Die letztjährigen Sechstklässler haben diesen Aufenthalt in einem Malwettbewerb gewonnen.»

Ganz so ist es nicht, erklärt der Hüttenchef:

«Die Zwinglipasshütte hatte letztes Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum.»

Die Verantwortlichen des SAC Sektion Toggenburg haben aus diesem Anlass sämtliche Primarschulen im Toggenburg angeschrieben. 23 Klassen von Wil bis nach Wildhaus haben sich auf dieses Anschreiben gemeldet, fünf Klassen wurden ausgelost. Da letztes Jahr keine solchen Anlässe durchgeführt werden konnten, erbten die diesjährigen Klassen, den Aufenthalt auf dem Zwinglipass.

Am Strand auf dem Zwinglipass

Nebst den Schülern aus Wildhaus waren von Montag bis Dienstag Schüler aus Hemberg zu Gast auf der Zwinglipasshütte. Diese wurden abgelöst von Bütschwiler Primarschülern, denen wiederum folgten die Wildhauser Sechstklässler. Am Donnerstag bis Freitag kommen die jungen Gäste von der Schule Wattwil-Risi. Die Schule Bazenheid-Eichbühl machen den Abschluss dieser speziellen Woche.

Die Schüler erwarten während der zwei Tage an drei Stationen abwechslungsreiche Einblicke in spannende Themen. Die Höhlenforscher Richi Graf und Roland Lutz erzählen über das Höhlensystem, das sich auf dem Zwinglipass befindet. Hans Egli sagt:

«Sogar unter der Zwinglipasshütte hat es eine riesengrosse Höhle.»

An einer weiteren Station erklärt Willy Schönenberger die Entstehung des Alpsteins. «Vor Millionen Jahren hättet ihr hier am Strand liegen können», sagt der Hüttenchef. Über die Tiere in Alpstein informiert Toni Grob, er ist Jäger aber auch für die Markierung auf den Wander- und Bergwegen im Obertoggenburg zuständig.

Die Zwinglipasshütte ist während dieser Tage für die Schüler reserviert. Von Beginn der Sommerferien bis Ende der Herbstferien ist sie wieder durchgehend für alle Berggänger geöffnet.

Mehr Infos: www.sac-toggenburg.ch