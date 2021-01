Wil Zwischen Beruhigung und Behinderung: Die Verkehrsmassnahmen am Hofberg führen zu Verspätungen im öffentlichen und privaten Verkehr Die verkehrsberuhigenden Massnahmen am Hofberg verhindern es, dass der Schnee auf den Strassen wie üblich zur Seite gepfadet werden kann. Dies führt zu ungewöhnlich engen Strassen und unangenehmen Situationen im Verkehr. Simon Bernhardsgrütter 22.01.2021, 17.57 Uhr

Viel Schnee führt zu unangenehmen Verkehrssituationen in Wil. Nicht nur am Hofberg. Die Aufnahme entstand im Westquartier. Bild: Jörg Roth

Die Bewohner am Hofberg in Wil sind verärgert. Die verkehrsberuhigenden Massnahmen seien für sie eher verkehrsbehindernd. Die kürzlich gefallene grosse Schneemenge führte zu weiteren Komplikationen. Auf den ohnehin nicht leicht zu befahrenden Strassen im Hofberg wird es nun noch enger, denn die Betonstelen, welche zu sichererem Verkehr führen sollten, verhindern eine saubere Befreiung der Strassen vom Schnee.

Situation am Hofberg ist ungemütlich

Die Wilerin Eisenring, die am Hofberg wohnhaft ist, beklagt sich darüber, dass das Ausweichen beinahe unmöglich geworden sei. Wegen der verkehrsberuhigenden Massnahmen der Stadt habe nur eine schmale Fahrbahn gepfadet werden können. Eisenring sagt:

«Bei Gegenverkehr muss teilweise über mehrere Kurven rückwärts gefahren werden, bis Platz zum Ausweichen vorhanden ist.»

Dies sei vor allem unter den bereits erschwerten winterlichen Bedingungen gefährlich. Aber auch im Sommer seien die Massnahmen fragwürdig. Die Betonstelen und anderweitige Massnahmen wirken nach Ansicht Eisenrings nicht beruhigend, sondern verkehrsbehindernd. Es seien unnötig viele Ausweichmanöver notwendig. Dadurch werde das Gegenteil von dem bewirkt, was eigentlich erreicht werden sollte. Das mache den Verkehr am Hofberg unsicherer.

Die Massnahmen führen zu Verspätungen im öffentlichen Verkehr

Doch da hören die Probleme nicht auf. Hans Koller, Mediensprecher von «WilMobil», bestätigt, dass die verkehrsberuhigenden Massnahmen in der Stadt Wil zu äusserst engen Strassen führen. Der Hofberg sei in dieser Hinsicht jedoch kein Einzelfall. Bei grossem Schneefall und den aufgrund der verkehrsberuhigenden Massnahmen limitierten Möglichkeiten, den Schnee zu beseitigen, käme es zu grossen Herausforderungen für die Busfahrer, die Strecke sicher zu befahren. Hans Koller merkt aber an, dass auch die Busse breiter geworden seien. Die mittlerweile 2,55 Meter breiten Busse werden von der Stadt Wil bei den Planungen grundsätzlich gut berücksichtigt.

Das unsichere Ausweichen und Rückwärtsfahren, um Platz für die Busse von «WilMobil» zu machen, habe laut Hans Koller Verspätungen im Fahrplan zufolge. Er gibt jedoch keinem die Schuld. Die Autofahrer hätten keine andere Möglichkeit, als langsam rückwärts zu fahren, und die Stadt habe zu wenig Optionen, den Schnee zufriedenstellend aus dem Weg zu schaffen.

Eisenring hofft, dass sich der neu zusammengesetzte Stadtrat mit dieser Problematik befasst und nicht unter den Teppich kehren wird, sobald der Schnee geschmolzen ist. Die Thematik sei im Sommer leicht zu verdrängen, spiele aber auch in den schneelosen Jahreszeiten eine wichtige Rolle, wenn es um die Sicherheit im Verkehr ginge.

Seitens der Stadt konnte man sich noch nicht dazu äussern. Es wurde für nächste Woche eine Stellungnahme in Aussicht gestellt.