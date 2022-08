Wiler Parkhaus AG plant Parkhauserweiterung für 10 Mio. Franken

Wil Zwei neue Untergeschosse mit 130 Parkplätzen für knapp 10 Millionen Franken: Das plant die Wiler Parkhaus AG am Bahnhof Die Wiler Parkhaus AG (Wipa) möchte die Chance der Umgestaltung des Bahnhofs nutzen und plant eine Erweiterung des Parkhauses am Bahnhof. Die Wipa plant gemeinsam mit der Stadt – und ist demnach auch vom Zustandekommen des städtischen Projekts abhängig. Sabrina Manser 09.08.2022, 18.00 Uhr

Das Parkhaus am Bahnhof soll mit zwei neuen Untergeschossen ergänzt werden. Bild: Sabrina Manser

Rund um den Bahnhof in Wil verändert sich derzeit einiges: Die SBB bauen den Bahnhof so um, dass ein stufenfreies Einsteigen möglich wird. Auch die Vorarbeiten für den Ersatzneubau der Unterführung Hubstrasse übernehmen die SBB. Gleich daneben, beim Landhausareal, stecken die Bauarbeiter mitten in den Tiefbauarbeiten für die 70-Millionen-Franken-Überbauung.