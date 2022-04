Büetzer Buebe an der Rüstfahrzeug-Einweihung der Feuerwehr Wil

Wil Zwei Büetzer-Göttis für «Gustav 3»: Was Gölä und Trauffer mit der Feuerwehr Region Wil zu tun haben Die Einweihung des Rüstfahrzeuges Gustav 3 der Feuerwehr Region Wil gedieh am Freitag zu einem Event mit Volksfestcharakter. Nicht nur der offenen Türen im Feuerwehrdepot wegen. Auch weil mit den «Büetzer Buebe» prominente Paten verpflichtet worden waren. Christoph Heer 24.04.2022, 13.00 Uhr

Gustav 3 geniesst die Aufmerksamkeit ebenso wie die Büetzer Buebe. Von links: Claudia Brändle, Bruno Jäger, Gölä, Trauffer, Tom Widmer, Andrea Schöb. Letztgenannte amtet als Feuerwehrinspektorin des Kantons St. Gallen. Bild: Christoph Heer

Das Wetter stimmt, die Organisation stimmt, die Büetzer Buebe sind pünktlich und Gustav 3 präsentiert sich blank poliert in sattem Rot. Die Feuerwehr Region Wil weiht am Freitagabend ihr neues Rüstfahrzeug ein; die Freude darüber ist immens. «Ich fühle mich hervorragend. Besser könnte unser Tag der offenen Tür nicht laufen», freut sich Feuerwehrkommandant Tom Widmer. «Dass wir für unseren neuen Gustav 3 zwei so bekannte Stars als Göttis engagieren konnten erfüllt uns mit Stolz. Die Büetzer Buebe und die Feuerwehr Region Wil, ein äusserst tolles Team», sagt der Kommandant lachend.