Hartes Training: Selbstversuch im Crossfit Fürstenland in Wil

Crossfit Was ist der Reiz am «härtesten Workout der Welt»? – Ein Selbstversuch in Wil Vor zehn Jahren gingen alle ins Fitness, heute liegt Crossfit im Trend. Die Trainingsmethode, die Gymnastik mit Kraft- und Ausdauersport kombiniert, erfreut sich wachsender Beliebtheit. In Wil bietet ein Gähwiler das Training an. Pablo Rohner 18.02.2022, 12.00 Uhr

Gabriel Keller feuert einen Teilnehmer an, der sich auf dem Echo-Bike verausgabt. Bild: Pablo Rohner

Die Gruppe lässt es langsam angehen. Gerade haben die Teilnehmenden ihre mittägliche Stunde Crossfit angefangen. Zum Aufwärmen pedalen, ziehen und stossen sie vier Minuten locker auf dem Echo-Bike. Sie wissen, was noch kommt. Dass sie sich eine halbe Stunde später auf dem gleichen Gerät total verausgaben werden. Jetzt darf die Kadenz ruhig noch etwas tiefer sein. Ich steige gefühlt mittelhoch ein. Zu hoch, wie sich bald zeigen wird.

Die Halle, in der wir an einem grauen Mittag trainieren, liegt am Stadtrand von Wil, zwischen Wald und Autobahn. Früher war hier mal ein Erotikshop beheimatet, später eine Werkstatt für Autoverglasung. Im vergangenen Sommer eröffnete Gabriel Keller hier seine Crossfit-Box, wie die offiziellen Crossfit-Zentren heissen (siehe Box).

Was ist Crossfit? Crossfit wurde vom ehemaligen amerikanischen Turner Greg Glassman entwickelt. Das von Glassman gegründete, gleichnamige Unternehmen bietet selbst keine Trainings an, vertreibt aber die Methode weltweit via Ausbildungsgebühren für Trainer und Lizenzgebühren für Crossfit-Boxen. Ein Training besteht aus Aufwärmen, Dehnen sowie Kraft- und Ausdauerübungen. Neben dem eigenen Körpergewicht kommen auch Geräte wie Hanteln, Recks, Ringe, Seile, Medizinbälle oder Ringbells zum Einsatz, manchmal auch Traktorreifen. Trainings finden meist in Klassen à 5–15 Personen statt und dauern eine Stunde. Die drei Grundsätze des Trainings sind gemäss Crossfit-Lehre Variation, Funktionalität und hohe Intensität der Übungen. Gemäss einer Karte auf der Website des US-Unternehmens gibt es auf der Welt über 10'000 Crossfit-Boxen, in der Schweiz knapp 150. (rop)

Die ersten Mitglieder kommen um 6 Uhr morgens, vor der Arbeit, viele über den Mittag, aber auch klassisch, nach Feierabend. Am Abend trainieren hier regelmässig Amateurteams aus Sportarten wie Fussball oder Unihockey, bei denen Crossfit zur Saisonvorbereitung gehört. Gabriel Keller sagt: «Mit Crossfit kann jeder anfangen, ob jung oder alt, sportlich oder nicht.»

Der Community-Gedanke sei wichtig im Crossfit, sagt Gabriel Keller. Im Bild zwei Teilnehmer beim Aufräumen. Bild: Pablo Rohner

Am beliebtesten seien die Trainings in Gruppen, sogenannten «Klassen». Gabriel Keller, der an diesem Mittag auch das Training leitet, sagt:

«Der Community-Gedanke ist beim Crossfit wichtig.»

Man esse zusammen zu Mittag und unternehme auch mal etwas ausserhalb der Box, etwa einen Skitag oder ein Waldfondue. Tatsächlich erinnere ich mich, wie ich vor ein paar Wochen mit einem Freund in der Wiler Altstadt unterwegs war und ihm seine Crossfit-Gruppe durch das Fenster einer Beiz zuwinkte.

Die richtigen Winkel und Gewichte

Komplettiert wird das Warm-up mit Wall Sitting, sprich an der Wand sitzen, und Planking, bei dem man, auf Zehen und Unterarme aufgestützt, die Position hält. Dass die meisten Begriffe Englisch sind, kommt daher, dass Crossfit, wie die meisten Fitnesstrends, aus den USA kommt. Gabriel Keller geht zwischen den Trainierenden umher, kontrolliert die Winkel in den Kniekehlen und Armbeugen. Nach ein paar Dehnübungen geht es ans Eingemachte: Deadlifts, eine Form von Gewichtheben.

Auf grossen, an einem Stützpfeiler montierten Touchscreens leuchtet das Programm des heutigen Trainings. Jeder, der hier regelmässig trainiert, hat ein digitales Profil. Bevor die Teilnehmenden mit den Deadlifts beginnen, rufen alle auf dem Bildschirm ihre besten Trainingsleistungen ab. Einer lupft heute irgendwas über 100 Kilo. Als er das Resultat einträgt, leuchtet auf dem Bildschirm ein Stern auf. Neuer Highscore. Derweil wird mir erklärt, wie ich die Hantel richtig greife und wie Gesäss, Rücken und Schultern zueinander stehen sollten, damit die Übung rückenfreundlich ist.

Coach Valerie Opperer und Gabriel Keller, Gründer und Inhaber von Crossfit Fürstenland. Bild: Pablo Rohner

Wie viel Gewicht sie an die Stange hängen, ist den Trainierenden überlassen. «Es soll intensiv sein, aber für alle so, dass sie sich wohlfühlen», sagt Gabriel Keller. Weil sich manche beim Training aber erst in der Nähe oder sogar jenseits der Leistungsgrenze richtig wohlfühlen, sei es wichtig, dass er als Coach genau hinschaue, damit die Übungen richtig ausgeführt werden.

Übungen, um den schweren Harass hochzuheben

Ein weiterer Grundsatz des Crossfit ist, dass die Übungen «funktional», also alltäglichen Bewegungen ähnlich, sein sollten. Dadurch soll der Trainingseffekt auch im Alltag zu spüren sein. Gabriel Keller erklärt mit einem Beispiel:

«Bei Deadlifts führen wir genau die Bewegung aus, die wir machen, wenn wir einen Harass Mineral hochheben.»

Sagt es, lässt sich auf die Hände fallen und federt zurück in den Stand. So könnte es also bald aussehen, wenn ich die Fernbedienung unter dem Sofa hervorhole.

Die meisten Mitglieder kommen zwei- oder dreimal in der Woche. Das Programm ist jedes Mal anders und kann in einer App vorher angeschaut werden. Nicht selten würden eine Rentnerin, ein bisher völlig Untrainierter und ein Fitnessfreak in einer Klasse trainieren, sagt Gabriel Keller. Auch das sei eine Stärke des Crossfit; dass es genauso für Leute, die einfach etwas fitter werden wollen, geeignet sei, wie auch für solche mit ehrgeizigeren Zielen.

Einer geht noch. Bei der Übung «Y Tu» pendelt man zwischen Echo-Bike und Klimmzügen. Bild: Pablo Rohner

Fitnesshochburg Wil

Er selbst habe mit Krafttraining angefangen, weil er in seiner Sportart, dem Fussball, besser werden wollte und begriffen habe, dass die Fitness der Schlüssel dazu sei. Parallel dazu, dass ihm der Sport immer wichtiger wurde, sei er in seinem Bürojob immer unzufriedener geworden. «Ich wollte etwas mit Fitness und Menschen machen.» Weil er das Gemeinschaftliche am Crossfit verglichen mit dem einsamen «Pumpen» im Fitnessstudio immer mehr schätzte, sei der Gedanke an eine eigene Box gereift.

Zusammen mit Gleichgesinnten aus einer Winterthurer Crossfit-Box habe er lange nach einer passenden Halle gesucht. Fündig wurde er schliesslich an der Hubstrasse in Wil. Innerhalb von zwei Wochen baute er den grosszügigen Raum mit Freunden und der Hilfe von Handwerkern um. Heute geben hier insgesamt sechs Coaches Trainingsstunden.

Valerie, Gabriel Kellers Partnerin, die an diesem Mittag auch mittrainiert, gibt im Crossfit Fürstenland selbst Stunden und ist seit Jahren als Fitnesstrainerin tätig. Zusätzlich macht sie Ernährungsberatung und «Lifestyle Coaching» auf Basis von Ayurveda.

Neben den Vorteilen der Methode – in der Gruppe trainieren, Betreuung durch Coaches und die Ausgewogenheit des Trainings – erklärt sie sich den gegenwärtigen Crossfit-Boom auch mit der Sättigung des Angebots bei den Fitnessstudios. Auch und besonders im Raum Wil, der in der Ostschweiz die höchste Dichte an Fitnessstudios aufweise.

An den Anschlag auf dem Echo-Bike

Inzwischen sind wir beim Herzstück der Stunde angelangt. Es nennt sich «Y Tu?», Spanisch für «Und du?», und enthält zehn Einheiten, bestehend aus je vier Klimmzügen am Reck und zwei Minuten Vollgas auf dem Echo-Bike. Die ersten vier Klimmzüge gelingen noch knapp. Nach drei Runden sieht der Coach meine Not und spannt mir zur Unterstützung ein Gummiband unter die Füsse. Das hilft, aber nicht lange. Für die letzten Einheiten brauche ich ein zweites, um das Kinn über die Stange zu bringen.

Gleich ist es geschafft. Bild: Pablo Rohner

Viel härter als die Klimmzüge sind aber die zwei Minuten auf dem Echo-Bike. Luftröhre und Oberschenkel brennen und die Uhr an der Wand läuft gnadenlos langsam. Nach der vierten Runde murmle ich etwas von «ein paar Fotos machen» und steige ab.

Einer der Teilnehmer macht die Klimmzüge auch gegen Ende der Einheit noch spielend. Doch nach der letzten Runde auf dem Echo-Bike streckt er alle Viere von sich. Ein anderer schwankt vom Rad und legt sich auf die Matte, als die Uhr zum letzten Mal auf null gesprungen ist. Dann wird abgeklatscht.