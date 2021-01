Wil Wo die Entscheide des Stadtparlaments gefällt werden: Kommissionen werden neu besetzt Abgestimmt wird zwar im Plenum, doch wollen Parteien wirklich etwas bewegen, tun sie dies meistens in den Kommissionen. Ihnen kommt im Entscheidungsfindungsprozess eine entscheidende Rolle zu. Gianni Amstutz 12.01.2021, 08.47 Uhr

Bis ein Geschäft im Parlament behandelt wird und auf den Geräten abgestimmt werden kann, sind die Meinungen meistens längst gemacht. Bild: Ralph Ribi

Der Grossteil der Lokalpolitik wird nicht während der rund dreistündigen Sitzungen des Stadtparlaments gemacht. Zwar werden dort die Abstimmungen durchgeführt, welche letztlich über das Zustandekommen von Projekten, Stellen und Vorstössen entscheiden, die Mehrheitsfindung geschieht aber nur in den seltensten Fällen erst an den Sitzungen selbst.

Ganz so schlimm wie im Nationalrat in Bern, wo kaum jemand den Voten der Rednerinnen und Redner zuhört, ist es im Wiler Stadtparlament zwar nicht, doch die Meinungen sind auch hier meist schon gemacht, wenn die Debatte beginnt. Die Voten an der Sitzung dienen in erster Linie als Begründung, wie die einzelnen Parteien dazu gekommen sind, eine Vorlage abzulehnen beziehungsweise ihre Zustimmung dafür zu geben.

Entscheide in Kommissionen aufgegleist

In seltenen Fällen kann es zwar sein, dass durch spontane Anträge an der Sitzung die Mehrheitsverhältnisse noch kippen. In aller Regel werden die Entscheidungen in den Kommissionen getroffen. Auch deshalb kommt der Besetzung ebendieser Kommissionen eine entscheidende Bedeutung zu.

An der ersten Sitzung des Parlaments in der neuen Legislatur, die am Donnerstag ohne Publikum stattfindet, wählen die Fraktionen ihre Repräsentanten in den einzelnen Kommissionen. Insgesamt gibt es fünf ständige Kommissionen: die Geschäftsprüfungskommission, die Bau- und Verkehrskommission, die Liegenschaftskommission, die Werkkommission und die Bildungskommission. Zudem können bei Bedarf nicht ständige Kommissionen zur Bearbeitung eines bestimmten Geschäfts gebildet werden.

Sowohl die fünf ständigen als auch die nicht ständigen Kommissionen werden entsprechend den Kräfteverhältnissen im Parlament zusammengesetzt. Auch deshalb sind die Entscheidungen, welche die Kommissionen treffen, oft ein verlässlicher Hinweis dafür, wie eine Abstimmung im Parlament ausgehen wird.

Anträge der Kommissionen deutlich aussichtsreicher

Die Kommissionen sind aber nicht nur wegen der Aussagekraft ihrer Abstimmungen ein zentraler Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses. Denn die Kommissionen stimmen nicht nur über Eintreten beziehungsweise Nichteintreten sowie Zustimmung oder Ablehnung einer Vorlage ab. Sie können auch selbst Anträge vorbringen.

Die Erfahrung zeigt, dass solche Anträge deutlich häufiger von Erfolg gekrönt sind, als jene, welche die Fraktionen an den Sitzungen vorbringen. Ein Grund dafür ist, dass Anträge aus den Kommissionen nur dann gestellt werden, wenn sie bereits dort eine Mehrheit hatten. Da die Fraktionen in der Regel weitgehend so stimmen wie ihre Mitglieder in den Kommissionen, sind die Mehrheitsverhältnisse im Plenum oft gleich.

Zudem sind Anträge aus den Kommissionen oft weniger von Partikular- und Parteiinteressen geprägt. Extreme Forderungen stehen bei der Arbeit in den Kommissionen nicht im Vordergrund. Die Sitzungen inklusive der Äusserungen der einzelnen Mitglieder unterliegen der Geheimhaltung. Die Mitglieder müssen also weder ihren Parteien noch den Wählerinnen und Wählern Rechenschaft über ihre Arbeit in den Kommissionen ablegen. Von Parlamentsmitgliedern hört man, dass dies zu einer konstruktiven, überparteilichen Zusammenarbeit beitrage, bei der das Finden einer ausgewogenen Lösung im Zentrum steht.

Zusätzliche Informationen durch Beizug von Experten

Ein weiterer Grund, weshalb die Kommissionen so wichtig sind: Während das Parlament an den Sitzungen nur vom Stadtrat Auskunft zu den besprochenen Themen erhält, können in einer Kommission weitere Experten befragt werden. So erhalten sie zusätzliche Informationen und können darauf basierend eine fundierte Entscheidung über die Anträge des Stadtrats treffen und, wenn nötig, selbst solche stellen.

Den Kommissionen kommt in der Behandlung der Geschäfte des Stadtparlaments also eine entscheidende Rolle zu. Umso wichtiger ist es für die Parteien, die richtigen Leute in den Kommissionen zu platzieren. Gefragt sind starke Persönlichkeiten mit einem Gespür dafür, wie die eignen Anliegen eingebracht werden können.

Bei der Wahl ihrer Vertreterinnen und Vertreter in den einzelnen Kommissionen sind die Parteien weitgehend frei. So kann es durchaus sein, dass eine Fraktion eine Person in mehrere Kommissionen schickt, andere Mitglieder hingegen kein Mandat erhalten.

Am Donnerstag werden sich nun die von den Fraktionen nominierten Personen der Wahl stellen müssen. Das ist aber reine Formsache. Alle Vorschläge dürften problemlos bestätigt werden.

Christof Kälin wird Parlamentspräsident

SP-Stadtparlamentarier Christof Kälin wird am Donnerstag voraussichtlich zum Parlamentspräsidenten gewählt. Bild: PD

Neben der Besetzung der Kommissionen steht an der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Parlaments auch die Wahl des Präsidiums an. Christof Kälin (SP) dürfte dabei aller Voraussicht nach zum Parlamentspräsidenten gewählt werden, das Vizepräsidium wird Klaus Rüdiger (SVP) besetzen.

Zudem werden geringfügige Änderungen des Geschäftsreglements des Stadtparlaments beraten. Dabei geht es hauptsächlich um kleinere formale Anpassungen. Diese wurden vom überparteilich zusammengesetzten Präsidium erarbeitet. Viel Widerstand ist also kaum zu erwarten.

Als weiteres Traktandum steht ein Kredit in der Höhe von rund 600'000 Franken für Informationsmassnahmen von Wil Vivendo zur Debatte. Darunter fallen rund 50 Massnahmen für Strassen- und Infrastrukturprojekte. Diese sind nötig, um die Zentrumsentlastung herbeizuführen, Raum für die Quartieraufwertung zu schaffen und das Vorhaben Wilwest zu ermöglichen.

Um der Bevölkerung den Nutzen der einzelnen Projekte näherzubringen, die alle Teil eines komplexen Gesamtverkehrskonzepts sind, plant der Stadtrat über die nächsten vier Jahre diverse Kommunikation- und Dialogmassnahmen.

Der Dialog mit der Bevölkerung sei mindestens so wichtig wie die technische Machbarkeit und Umsetzung selbst und helfe, Planungssicherheit gerade auch bei wichtigen, mehrjährigen und kostenintensiven Vorhaben zu schaffen, heisst es im Bericht des Stadtrats.

«Erst wenn die Stimmbürger verstehen, weshalb Massnahmen oder Veränderungen notwendig sind und was sie bewirken, können sie die Lösungsansätze beurteilen und mittragen.»