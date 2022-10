Wil «Wir wollen ein solidarisches Zeichen setzen»: An der Oberen Bahnhofstrasse wird dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt Die Vereinigung «Wil Shopping» hat entschieden, in diesem Jahr kein Strom für die Weihnachtsbeleuchtung zu verbrauchen. Für weihnachtliche Stimmung ist aber trotzdem gesorgt. Noémi Sutter 26.10.2022, 17.18 Uhr

Jürg Wipf, der Präsident von «Wil Shopping» erklärt, warum in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung an der Oberen Bahnhofstrasse nicht leuchten wird. Bild: Noémi Sutter

Bald ist es so weit und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. An der Oberen Bahnhofsstrasse in Wil wird in diesem Jahr aber keine Beleuchtung hängen. Hierbei ist die aktuelle Energiekrise ausschlaggebend. Bei einem Medienanlass erklärte Jürg Wipf, Präsident der Vereinigung «Wil Shopping», den Entscheid, keine Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen.