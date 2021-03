Wil «Wir warten auf die Stadt»: Das Team des «Altstadtgartens» rechnet nicht damit, dass es diesen Sommer eine Beiz am Stadtweier gibt Seit dem Wochenende ist offiziell Frühling. Und es stellt sich einmal mehr die Frage: Gibt es diesen Sommer endlich ein Restaurant am Wiler Weier? Wenig deutet darauf hin. Die Recherche. Larissa Flammer, Pablo Rohner, Simon Dudle 23.03.2021, 08.29 Uhr

Über Skizzen ist ein Restaurant am Wiler Stadtweier bisher nicht hinausgekommen. Visualisierung: PD

«Genau das fehlt am Weier.» Diesen Satz hören die Lernenden des Restaurants Hof zu Wil immer wieder, seit sie ihren Take-away-Stand am Fuss der Wiler Altstadt betreiben. «Hof zu Wil»-Geschäftsführer Thomas Buff betonte vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung, wie gut das temporäre Gastroangebot ankomme. Doch was ist eigentlich mit den Plänen, auf der Wiese neben dem Weier eine Beiz einzurichten? Schliesslich ist nun Frühling und Restaurants im Freien werden – wenn die Coronazahlen den Betrieb zulassen – gefragt sein.