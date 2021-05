Wil «Wir waren schon vor Corona sehr stark belegt und sind es auch heute noch»: Psychiatrie St.Gallen Nord weist hohe Nachfrage aus Obwohl die stationäre Bettenbelegung 2020 sehr hoch war, geht der Trend bei der Psychiatrie St.Gallen Nord in Richtung ambulante Leistungen. Im am Montag veröffentlichen Geschäftsbericht weist das Unternehmen zudem ein sehr gutes finanzielles Ergebnis aus. Larissa Flammer Aktualisiert 17.05.2021, 17.48 Uhr

Die Psychiatrie St.Gallen Nord hat ihren Hauptsitz in Wil. Bild: PD

«Die Nachfrage nach psychiatrisch-psychotherapeutischen Dienstleistungen war über das ganze Jahr sehr hoch und widerspiegelte den enormen Druck, der auf Gesellschaft, Arbeitswelt und Familien lastete.» Diese Aussage ist dem Geschäftsbericht 2020 der Psychiatrie St.Gallen Nord (PSGN) zu entnehmen, die ihren Hauptsitz in Wil hat.

Auf die Patientenzahlen habe Corona aber keinen Einfluss, sagt CEO Niklaus Baumgartner auf Anfrage: «Es gibt aus unserer Sicht keine Hinweise, dass wir aufgrund der Coronapandemie eine höhere Belegung hatten. Wir waren schon vor Corona sehr stark belegt und sind es auch heute noch.» Rund 7500 psychisch belastete Menschen wurden im Jahr 2020 an den Standorten der PSGN in Wil, St.Gallen, Rorschach und Wattwil ambulant, tagesklinisch, stationär oder mobil (zu Hause) behandelt.

Nachholeffekt in Tageskliniken nach Schliessung

Die stationäre Bettenbelegung war im Jahr 2020 mit 97,8 Prozent auf einem sehr hohen Wert, wobei die durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer 36,3 Tage betrug – etwas weniger als im Vorjahr. CEO Baumgartner erklärt, der Trend laute «ambulant-vor-stationär»:

«Wir konnten unsere ambulanten Leistungen deutlich steigern.»

Das sei zum einen auf die gut etablierten Spezialangebote zurückzuführen und zum anderen auf die coronabedingt zunehmend grösseren psychischen Belastungen der Bevölkerung.

CEO Niklaus Baumgartner. Bild: PD/Ladina Bischof

Die sieben stationären Abteilungen in Wil und die Krisenintervention in St.Gallen (KIZ) blieben unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen über das ganze Jahr hinweg im Normalbetrieb. Hingegen mussten die fünf Tageskliniken an den vier Standorten im Frühjahr 2020 für acht Wochen komplett schliessen. Die betroffenen Patienten wurden in diesem Zeitraum digital betreut.

Trotzdem lagen die Belegungen nach der Wiedereröffnung stets deutlich über dem Budget. «Vermutlich ein Nachholeffekt, indem zuvor aufgeschobene Behandlungen nachgeholt wurden», heisst es im Geschäftsbericht. Die ambulanten Behandlungen wurden während des Lockdowns weitgehend auf Telefon- und Online-Konsultationen umgestellt.

Sehr gutes Finanzergebnis

Aus verschiedenen Gründen schloss die PSGN das Jahr 2020 finanziell mit einem ausserordentlichen Ergebnis ab. Unter anderem ergab sich durch die Übergabe der Gärtnerei und des Ladens an die Stiftung Heimstätten Wil per 1. Januar 2020 eine finanzielle Entlastung. Der Jahresgewinn beträgt etwas mehr als 7 Millionen Franken (Vorjahr: 3,3 Millionen).

Die Medienmitteilung zum Geschäftsbericht informiert weiter über eine neue Personalie: Im November 2020 nahm Geschäftsleitungsmitglied Esther Linka, Leiterin «Pflege, Therapien und soziale Arbeit», ihre Tätigkeit auf. Zu den im Jahr 2020 neu eingeführten Angeboten gehören die «Sport- und Bewegungstherapie» in Wil sowie die komplementärmedizinische Sprechstunde und die beiden psychotherapeutischen Gruppenangebote «Depression» und «Angstbewältigung» in St.Gallen. Ausserdem hat das Spezialwohnheim Eggfeld in Wil Anfang 2020 eine provisorische Betriebsbewilligung als Einrichtung für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung erhalten.