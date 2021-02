Wil «Wir sind überzeugt, noch mehr Menschen zu erreichen»: Parlamentspräsident Christof Kälin zu den Vorteilen des Streamingangebots Die Sitzungen des Wiler Stadtparlaments sind neu per Stream abrufbar und könne direkt von zu Hause aus oder unterwegs verfolgt werden. Auch im Nachhinein. Gianni Amstutz 25.02.2021, 14.36 Uhr

Parlamentspräsident Christof Kälin ist überzeugt vom Streamingangebot des Stadtparlaments. Bild: PD

Die Livestreams der Stadtparlamentssitzungen wurden ursprünglich wegen der Coronapandemie eingeführt. Wieso werden diese nun weitergeführt, obwohl sich allmählich ein Ende der Pandemie abzeichnet?

Christof Kälin: Es ist richtig, dass wir die Übertragung der Sitzungen eingeführt haben, weil wegen der Coronasituation kein Publikum mehr in der Tonhalle zugelassen war und aktuell immer noch nicht ist. Darüber hinaus ist der Stream aber auch als zusätzlicher Service für die Bevölkerung zu verstehen. Personen, die sich beispielsweise nur für ein bestimmtes Thema interessieren, kommen dafür kaum in die Tonhalle. Andere können dies aus zeitlichen Gründen oder wegen eingeschränkter Mobilität nicht tun. Das Angebot, die Sitzungen jederzeit und auf Wunsch auch nur punktuell zu verfolgen, ist attraktiv und wir sind überzeugt, dadurch noch mehr Menschen zu erreichen.

Besteht denn überhaupt ein genügend grosses Interesse seitens der Bevölkerung?

Ja, wir konnten während den bisherigen Übertragungen der Sitzungen schon deutlich höhere Zuschauerzahlen verzeichnen als an einer üblichen Sitzung in der Tonhalle. Das zeigt, dass sich die Wilerinnen und Wiler für die Stadtpolitik interessieren.

Worin sehen Sie weitere Vorteile der Übertragung?

Die Filmaufzeichnungen der Sitzungen sind ein direkter, ungefilterter Kanal zwischen Stadtparlament und Bevölkerung. Die Voten werden so eins zu eins transportiert. Auch Themen, die medial sonst wenig Beachtung finden, können so von Interessierten verfolgt werden.

Denken Sie, dass es einen Einfluss auf die Debatte haben wird, dass die Sitzungen und Voten der Parlamentsmitglieder von der Bevölkerung jederzeit abgerufen werden könnten?

Das ist schwierig einzuschätzen. Die grössere Exposition könnte zu pointierteren Voten führen, es könnte aber auch sein, dass sich die Parlamentsmitglieder zurückhaltender äussern. Es wird sicher spannend sein, zu beobachten, ob sich etwas an der Dynamik ändert.

Die neue Lösung kostet 20'000 Franken. Was ist der Unterschied zu den bisherigen Livestreams?

Bisher hatten wir nur eine Perspektive. Neu kommen drei verschiedene Kameraeinstellungen zum Einsatz, sodass auch die Rednerinnen und Redner bei ihren Voten gezeigt werden können. Zudem wird die Bildqualität steigen, sodass es attraktiver wird, die Sitzungen virtuell zu verfolgen.

Wird der Stream in die einzelnen Traktanden unterteilt, sodass es im Nachhinein einfacher sein wird, ein Thema im Stream zu finden?

Das ist vorerst noch nicht vorgesehen. Wir stehen mit der Streaminglösung aber auch noch ganz am Anfang. Wir werden die Entwicklung im Präsidium sicher beobachten und allfällige Verbesserungen prüfen und vornehmen, wenn diese leicht umsetzbar sind.

Bisher dienen die Audioaufzeichnungen im Verbalix auch den Politikerinnen und Politikern dazu, die Voten der einzelnen Sitzungen nochmals anhören zu können. Ersetzt der Stream dieses System?

Eine Abschaffung der Audioaufzeichnungen steht nicht zur Debatte. Allerdings laufen aktuell Abklärungen, ob ein moderneres Programm angeschafft werden kann. Vorderhand bleibt aber alles beim Alten.

Die Bevölkerung kann dank der Videoübertragungen während der Pandemie weiterhin die Sitzungen verfolgen. Ich nehme aber an, dass ein Livestream das Publikum in der Tonhalle nicht ersetzen kann?

Nein, der Stream ist nur eine Ergänzung. Die sozialen Kontakte und der Austausch zwischen Bevölkerung und Parlament, wie er beispielsweise in den Pausen an den Sitzungen stattfinden, vermag er nicht zu ersetzen. Deshalb setzen wir alles daran, die Bevölkerung möglichst bald wieder in der Tonhalle begrüssen zu dürfen.