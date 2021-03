WIL «Wir sind irritiert»: Die Grünen schiessen satirisch gegen den Stadtrat - und wollen eine Antwort Unkonventioneller politischer Vorstoss der Grünen Prowil. Sie kritisieren den Stil und die Methodik einer Multiple-Choice-Einwohnerbefragung und reagieren mit einem ironischen Kreuzchen-Fragebogen an die Stadtregierung. Simon Dudle 16.03.2021, 19.00 Uhr

Dieser Fragebogen wurde dem Stadtrat zur Beantwortung eingereicht. Bild: Simon Dudle

Die Grünen Prowil sind irritiert. Es geht um «Wil Vivendo», mit welchem den Wilerinnen und Wilern die Infrastrukturprojekte des Agglomerationsprogramms nähergebracht werden sollen. Für ein professionelles Kommunikationskonzept hat das Stadtparlament Anfang Jahr einen Kredit von 600000 Franken gesprochen. Die Grünen Prowil hatten allerdings einen Rückweisungsantrag gestellt. Sie befürchteten, dass die Massnahmen nicht auf eine echte Partizipation ausgelegt sind, sondern mit diesem Geld die Meinung der Behörden transportiert werden soll.

Die Partei zog den Rückweisungsantrag zurück, als der Stadtrat im Verlauf der Debatte versichert hatte, die Befürchtungen seien unbegründet. Dass wenige Tage später eine Umfrage der Stadt an alle Haushalte verschickt wurde, kritisiert nun die Partei. Sie stört sich daran, dass das Parlament nicht über die bevorstehende Einwohnerbefragung informiert wurde. Es geht auch darum, dass die Umfrage in Form eines Multiple-Choice-Fragebogens durchgeführt wurde. Kritisiert werden Methodik und Stil. Die Grünen Prowil glauben, dass die Diskussion im Parlament einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn alle Fakten auf dem Tisch gewesen wären.

Für den Müll oder doch für Altpapier?

Stadtparlamentarier Sebstian Koller (Grüne Prowil) hat den satirischen Vorstoss eingereicht. Bild: Barbara Hauschel

Ihren Unmut verleihen die Grünen mit einem speziellen politischen Vorstoss Nachdruck. Die parlamentarische Anfrage enthält nach den einleitenden Worten zwar wie gewohnt Fragen an den Stadtrat. Es wurde aber, wie bei der Einwohnerbefragung, das in diesem Kontext ungewohnte Multiple-Choice-Verfahren gewählt. Der Stadtrat hat dabei nur die Wahl zwischen Optionen, welche die Kritik an ihm bestätigen – oder der Antwortmöglichkeit «Können wir nicht sagen». Auf die Frage, wie aussagekräftig diese Umfrage mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ist, kann zum Beispiel gewählt werden zwischen «Die Ergebnisse gehören in den Mülleimer» und «Die Ergebnisse gehören ins Altpapier». Neun solcher Fragen umfasst der politische Vorstoss.

Antwortet der Stadtrat?

Auch wenn die Anfrage einiges an Satire enthält, so erwarten die Grünen Prowil eine Beantwortung durch die Exekutive. Parteimitglied Sebastian Koller, welcher die Fragen eingereicht hat, sagte:

«Nach unserer Auffassung entspricht der Vorstoss den Anforderungen des Geschäftsreglements und muss deshalb vom Stadtrat behandelt werden. Es steht ja nirgends, dass Ironie verboten ist. Unsere Kritikpunkte sind zwar satirisch verpackt, aber durchaus ernst gemeint.»

Ob es je eine Antwort auf diesen Vorstoss geben wird? Koller sagte am Dienstagnachmittag zu dieser Zeitung: «Die Stadtkanzlei hat die Anfrage bis jetzt nicht veröffentlicht, obwohl ich sie schon am Freitag eingereicht habe. Es könnte also durchaus sein, dass sich da eine allergische Reaktion der Verwaltungsmaschinerie anbahnt.»

Philipp Gemperle, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil, bestätigt auf Anfrage, dass der Vorstoss eingegangen ist und noch aufgeschaltet wird. Ob und in welcher Form der Stadtrat antworten werde, liege in dessen Kompetenz.