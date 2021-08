Wiler Schwäne sind verstorben: Stadt sucht nach Ersatz

Wil Wil vermisst seine Trauerschwäne im Stadtweier – Jetzt wird klar: Beide sind diesen Sommer gestorben In letzter Zeit waren die beiden schwarzen Schwäne am Weier nicht mehr zu sehen. Es hat sich herausgestellt, dass die aussergewöhnlichen Tiere kurz nacheinander gestorben sind. Der Leiter Umwelt der Stadt Wil spricht über mögliche Todesursachen und sagt, ob es einen Ersatz für das Schwanenpaar geben wird. Felicitas Markoff 19.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die schwarzen Schwäne waren lange im Stadtweier zu Hause. Bild: PD

Aushängeschilder sind zwei seltene Trauerschwäne, die normalerweise in Australien und Neuseeland zu Hause sind. Mit ihrem schwarzen Gefieder und dem leuchtend roten Schnabel stechen sie bei einem Spaziergang normalerweise schnell ins Auge. In Europa gibt es ausschliesslich ausgesetzte oder verwilderte schwarze Schwäne. Wie die beiden Trauerschwäne zum Stadtweier gekommen sind, ist nicht bekannt, da sie schon lange hier gelebt haben. Wahrscheinlich stammen die schwarzen Schwäne aus Anlagen der Schweiz, sagt Max Forster, Leiter Umwelt bei der Stadt Wil. Normalerweise werden die schwarzen Schwäne an öffentlichen Orten nicht geduldet, da sie nicht einheimisch sind und Krankheiten auf andere Vögel übertragen können.