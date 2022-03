Wil West: Sympathisanten treffen sich im Stadtsaal in Wil

Wil «Wil West wird einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung unserer Region haben» – eine Bewegung rührt die Werbetrommel für Wil West Rund 60 der 120 Sympathisanten der Bewegung «Wir wollen Wil West» haben sich am Mittwochabend im Stadtsaal in Wil getroffen. Ihr Ziel: Ein positives Signal zu Gunsten von Wil West aus der Region senden. 31.03.2022, 15.00 Uhr

Die Arbeitgeber- und Gewerbevereine aus den Gemeinden Wil, Sirnach und Münchwilen machen sich für Wil West stark. Die Bewegung «Wir wollen Wil West» traf sich am Mittwochabend erstmals im Stadtsaal in Wil.

Die Co-Präsidenten der Bewegung erklärten in einem Blitz-Podium, weshalb sie sich zum Projekt bekennen. So sagte etwa Clemens Albrecht, Präsident vom KMU Hinterthurgau:

«Wil West wird einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung unserer Region haben.»

Im ganzen Kanton Thurgau gebe es kein vergleichbares Areal in dieser Grösse für eine wirtschaftliche Entwicklung.

Stefan Frick, Präsident des Gewerbevereins Wil und Umgebung, nannte die positiven Auswirkungen auf das lokale Gewerbe: «Neue Arbeitskräfte und neue Einwohner kaufen ein, konsumieren in Restaurants, liefern aber auch Steuern ab. Genau Gleiches gilt für die Firmen, die sich hier neu niederlassen.» Für das ansässige Gewerbe bedeute Wil West also ein zusätzliches Potenzial an Kundschaft.

Volkswirtschaftliche Dynamik in der Region

Zufrieden zeigte sich beim Blitzpodium auch Daniel Frefel, Präsident des AGV Südthurgau:

«Wenn wir Wil West realisieren, schaffen wir attraktive Arbeitsplätze, welche junge Fachkräfte in unsere Region locken werden.»

Sein St.Galler Pendant Marc Züllig vom AGV Wil war ebenfalls guten Mutes: «Ich bin absolut überzeugt, dass sich hier sehr spannende und zukunftsträchtige Unternehmen ansiedeln werden, die eine volkswirtschaftliche Dynamik in der ganzen Region auslösen werden.»

Und welche Dynamik soll mit der Bewegung «Wir wollen Wil West» entstehen? Die Bewegung will die Region wachrütteln, indem sie präsent ist: auf Social Media, in der Presse aber auch im öffentlichen Raum und an Veranstaltungen.

Das Co-Präsidium will vor allem das starke Netzwerk seiner Mitglieder mobilisieren. Ausserdem können und sollen sich Personen aus der ganzen Ostschweiz und auch jenseits der Wirtschaft, etwa aus den Bereich Sport und Kultur, der Bewegung anschliessen. Bald wird es für die Bewegung einen eigenen Webauftritt geben, wo alle Unterstützer aufgeführt sind. (pd)