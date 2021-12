Wil Wie viel kostet die SVP-Initiative die Stadt: 600'000 Franken, etwas weniger oder geht es sogar um mehrere Millionen? Eine Hochrechnung des Stadtrats geht von Einnahmeausfällen von rund einem Steuerprozent aus, sollte das Parkieren in Wil für die ersten 30 Minuten gratis werden. Die SVP betrachten diese Zahl kritisch. Auch die Grünen Prowil hegen Zweifel. Sie gehen allerdings von einem viel höheren Betrag aus. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 22.12.2021, 17.00 Uhr

Im Februar können die Stimmbürgerinnen und -bürger entscheiden, ob das Parkieren für die erste halbe Stunde gratis sein soll. Bild: Hans Christof Wagner

Es war die meistgenannte Zahl an der vergangenen Sitzung des Wiler Stadtparlaments, obwohl sie gar nicht zur Debatte stand: Die 600’000 Franken, die der Stadt bei einer Annahme der SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» an Einnahmen wegzufallen drohen. Die anderen Parteien warfen der SVP vor, nicht konsequent zu politisieren. Sie wolle einerseits Kleinbeträge von wenigen tausend Franken aus dem Budget streichen, anderseits werbe sie für eine Initiative, die ein Vielfaches davon kosten würde, so der Tenor.

Die 600’000 Franken basieren auf einer Hochrechnung der Stadt. Die SVP zweifelt jedoch an der Korrektheit dieser Summe. Da die Zahlen aus dem Jahr 2017 stammen, was die Stadt auch so bestätigt, sei kein Verlass mehr darauf. Als Grund nennt die SVP, dass die Gebühren in den letzten Jahren eingebrochen seien – und folglich auch der Einnahmeausfall bei einer Annahme ihrer Initiative geringer ausfallen würde.

Parking-Pay kostet nur wenige tausend Franken

Der Einnahmerückgang habe auch mit der Einführung der App Parking-Pay zu tun, sagte SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser an der Parlamentssitzung vom November. Dem widerspricht der Stadtrat. Zwar bezahlt die Stadt für die Nutzung der App eine Gebühr, die von der Anzahl Nutzungen abhängig ist, der Betrag beläuft sich jedoch nur auf einige tausend Franken.

Aktuell werden rund 25 Prozent der Gebühren mit Parking-Pay bezahlt. Die Kommission, welche die Stadt an die Betreiber entrichtet, beläuft sich trotzdem nur auf 14'000 Franken. Selbst wenn der Anteil auf 40 Prozent steigen sollte – wie das in vergleichbaren Städten der Fall war –, würden die Kommissionen kaum ins Gewicht fallen. Zur Einordnung: Die Gesamteinnahmen aus den Gebühren fürs Parkieren betragen rund zwei Millionen Franken. Zumindest in normalen Jahren.

Rückgang der Einnahmen unbestritten

Dass die Einnahmen eingebrochen sind, gesteht der Stadtrat unumwunden ein. So wird für 2021 mit einem Rückgang von 520'000 Franken gerechnet. Dafür sei jedoch fast ausschliesslich die Coronapandemie verantwortlich, sagt Stefan Frei, Leiter Tiefbau.

Deshalb sind die Aussichten auch für das nächste Jahr unsicher. Allerdings rechnet der Stadtrat zumindest annähernd mit normalen Werten. So sind im Budget 2022 Einnahmen von zwei Millionen Franken prognostiziert. Das entspricht ungefähr den normalen Jahreseinnahmen. Vieles ist aber abhängig von der Entwicklung der Pandemie.

Geht es letztlich um Millionenbeträge?

Die Frage nach den Einnahmeausfällen bei einer Annahme der Initiative kann abschliessend noch nicht beantwortet werden. Die 600'000 Franken sind aber als Annäherung zu verstehen – unter Normalbetrieb notabene.

Die Grünen Prowil werfen aber nun eine ganz andere Frage auf. Im Titel ihrer jüngsten Anfrage an den Stadtrat schreibt Fraktionspräsident Guido Wick:

Guido Wick, Fraktionspräsident Grüne Prowil. Bild: PD

«Gefährdet die Initiative ‹30 Minuten gratis parkieren› Bundesbeiträge in Millionenhöhe?»

Er vermutet, dass durch das Gratisparkieren nicht nur direkte Kostenfolgen entstehen, sondern auch Gelder des Bundes wegfallen könnten. Denn die Initiative widerspreche den Zielen des Agglomerationsprogramms 4. Generation und untergrabe dessen Gesamtwirkung, schreibt Wick.

Das Aggloprogramm umfasst verschiedene Massnahmen zur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Region und in der Stadt Wil. Nur schon die prioritären A-Massnahmen belaufen sich auf 164 Millionen Franken. Kanton und Bund beteiligen sich zwar, die Höhe der Bundesgelder hänge jedoch von der Wirksamkeit des Gesamtprogramms ab, wie Wick schreibt.

Da diese durch die Initiative beeinträchtigt werden könnte, befürchtet er, finanzielle und weitere negative Auswirkungen für Wil. Vom Stadtrat will er wissen, welche Projekte durch eine Annahme der SVP-Initiative gefährdet sind und mit welchen Minderbeiträgen des Bundes in diesem Fall gerechnet werden muss.

