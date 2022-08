Auf dem Areal Wil West hat es 18 Hektaren Fruchtfolgeflächen

Wil West Vom Grossprojekt Wil West sind 18 Hektaren Fruchtfolgeflächen betroffen – Bevölkerung will wissen, was damit passieren wird Am Donnerstagabend fand eine öffentliche Begehung des Areals Wil West statt. Zentrales Thema war, was mit den 18 Hektaren Fruchtfolgeflächen auf dem Areal passiert. Das Projektteam ist derzeit mit Hochdruck daran, Verwendungsmöglichkeiten für besagte Flächen zu finden. Alain Rutishauser 19.08.2022, 18.00 Uhr

Auf dem geplanten Areal Wil West befinden sich 18 Hektaren Fruchtfolgefläche sowie zehn geschützte Tier- und Pflanzenarten. Bild: PD

Für den öffentlichen Arealrundgang des Millionenprojekts Wil West am Donnerstagabend hätte sich das Veranstalterteam sicherlich besseres Wetter gewünscht. Doch trotz strömendem Regen war der Extrabus, der die Teilnehmenden durchs Areal kutschierte, randvoll. Sehr zur Freude der Referenten, diese waren Gesamtprojektleiter Peter Guler, Raffaele Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr des Projekts Wil West, Umweltnaturwissenschafterin Romana Rechsteiner sowie Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach.

Der knapp zweistündige Event wurde von den Teilnehmenden interessiert verfolgt. Spannend, hitzig und kontrovers wurde es dann, als zum Schluss die Fragerunde eröffnet wurde und das Thema Fruchtfolgeflächen und deren Kompensation angesprochen wurde. Damit sind landwirtschaftliche Flächen gemeint, die für Ackerbau verwendet werden können.

Fruchtfolgeflächen sollen zu 100 Prozent kompensiert werden

Peter Guler, Gesamtprojektleiter Wil West informiert zu Wil West. Bild: Pablo Rohner

Das Areal des Projekts Wil West umfasst 33 Hektaren, davon sind 20 Hektaren Fruchtfolgeflächen. «Klar ist dies ein Thema, welches die Landwirtschaft umtreibt. Sie arbeiten mit diesen Böden, daher kann ich es verstehen, wenn es die Bauern bewegt», sagt Projektleiter Peter Guler. Er könne jedoch versichern, dass der Kanton Thurgau die Flächen zu 100 Prozent kompensieren wird.

Umweltnaturwissenschafterin Romana Rechsteiner erklärt, dass dafür die brauchbaren Böden im Areal Wil West abgetragen und auf landwirtschaftlichen Flächen von geringerer Qualität eingesetzt werden, um diese aufzuwerten. «Damit die Fruchtfolgeflächen später auch wirklich genutzt werden können, wird ein Bodenschutzkonzept für die verschiedenen Bauphasen erstellt», sagt Rechsteiner.

Um geeignete Böden in der Region zu finden, an denen die 20 Hektaren Fruchtfolgefläche neu eingesetzt werden können, wurde der Kanton Thurgau kartiert. Raffaele Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr sagt:

«Wir haben in einem Radius von 20 Kilometern um das Areal Wil West zu suchen begonnen.»

Gefunden hat man so zirka 20 Flächen in der Region, die für eine Aufwertung in Frage kämen. «Dann haben wir Briefe an die Grundstückeigentümer versandt, acht davon sind interessiert», sagt Landi. So habe man bisher für acht Hektaren Fruchtfolgefläche eine Verwendung gefunden. In einem nächsten Schritt würden nun Bodenaufnahmen gemacht und, falls sich die Flächen eignen würden, Projekte ausgearbeitet.

Das Projektteam ist derzeit daran, Möglichkeiten zu finden, wie die Fruchtfolgeflächen kompensiert werden können. Bild: PD

«Schön und gut, aber was passiert mit den restlichen zwölf Hektaren Fruchtfolgeflächen?», fragt einer der Teilnehmenden des Arealrundgangs.

Landi antwortet, während des Kontakts hätten die interessierten Bauern weitere Landwirtschaftsflächen angemeldet, die für sie schwierig zu bewirtschaften seien.

«Wie die restlichen zwölf Hektaren verwertet werden, wird in einer nächsten Phase nun geklärt.»

Im Areal leben zehn geschützte Tier- und Pflanzenarten

In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde zudem herausgefunden, dass durch den Bau des Areals Wil West keine kantonalen oder nationalen Naturschutzgebiete betroffen wären. Romana Rechsteiner sagt:

«Entlang der Autobahn und der Frauenfeld-Wil-Bahn sind aber schützenswerte Lebensräume vorhanden und einzelne seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten, beispielsweise die Zauneidechse.»

Mit der gezielten Aufwertung mehrerer Gebiete in und um das Areal Wil West sollen jedoch neue Lebensräume entstehen.

Das geplante Areal Wil West soll 33 Hektaren Fläche umfassen und bis zu 3000 Arbeitsplätze schaffen. Bild: PD

So sind diverse nachhaltige Ersatzmassnahmen geplant, beispielsweise die ökologische Aufwertung des Gebiets Lenzenbühl Ost in Wil und arten- und blütenreiche Wiesen im Grossacker in Münchwilen, im Osten des Areals. «Ausserdem sind in den Zonenvorschriften definiert, dass alle Dächer der Gebäude in Wil West begrünt werden sollen, um neuen Lebensraum zu schaffen», sagt Rechsteiner.

Trotz oder gerade wegen der angeregten Diskussion ist Peter Guler zufrieden, wie die Arealbegehung verlief. «Wir haben uns bemüht, die teils komplexen Sachverhalte so aufzuzeigen, dass man die Zusammenhänge sehen kann.» Ob dies gelungen sei, werde sich im weiteren Projektverlauf zeigen.