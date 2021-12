Wil: Parteien schieben sich Schuld für finanzielle Schieflage zu

Wil Wer ist Schuld an der finanzielle Schieflage der Stadt? SVP greift andere Parteien an – Stadtrat und Linke sehen Bürgerliche in der Verantwortung Das Ringen um die Deutungshoheit in der finanziellen Krise der Stadt Wil hat begonnen. Die SVP holt in einer Medienmitteilung zum Rundumschlag aus und will eine Schuldenbremse einführen. Derweil machen sowohl der Stadtrat als auch die Grünen Prowil auf die Rolle des Kantons aufmerksam. Gianni Amstutz 13.12.2021, 05.00 Uhr

Noch verfügt die Stadt Wil über grosse Geldreserven. Das könnte sich aber ändern. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE

Die Debatte über das Budget der Stadt Wil war gewohnt emotional. Heuer lag das vor allem daran, dass der städtische Finanzhaushalt in finanzielle Schieflage geraten ist. Die SVP ist mit dem Ausgang der Sitzung sichtlich unzufrieden und spricht in einer Medienmitteilung von einer «Monsterdebatte mit einem bescheidenen Resultat». Parteipräsident Andreas Hüssy schreibt:

«Nach sage und schreibe sieben Stunden Debatte schaffte es das Parlament lediglich, das geplante Budgetdefizit von ursprünglich 8,5 Millionen auf 8,1 Millionen Franken zu senken.»

Die SVP holt in ihrer Mitteilung zum verbalen Rundumschlag aus. Die Mitte habe ihr im entscheidenden Moment die Unterstützung versagt und «den Schulterschluss mit den spendablen Fraktionen der SP und den Grünen Prowil gesucht». Zudem impliziert die SVP, dass auch auf die FDP-GLP-Fraktion zu wenig verlass sei, etwa wenn es um die Senkung von Personalkosten gehe, «wo wir zu oft allein auf verlorenem Posten stehen», wie Hüssy schreibt.

Die SVP will nun Konsequenzen ziehen und eine kommunale Schuldenbremse schaffen. Das sei ein bewährtes Instrument, das in anderen Städten bereits zur Anwendung komme. Es stelle das Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben sicher. Für die Einführung einer kommunalen Schuldenbremse ist die SVP aber auf die Unterstützung jener Fraktionen angewiesen, denen sie in ihrer Mitteilung an den Karren fährt.

Stadtrat und Linke kritisieren den Kantonsrat

Während die SVP das Hauptproblem für die finanzielle Schieflage der Stadt bei Mitte-links verortet, hatten die Linken und auch der Stadtrat an der Sitzung vom Donnerstag andere Ursachen benannt. Sie sehen zumindest einen Teil der Verantwortung beim Kantonsrat – und dieser ist klar bürgerlich geprägt. Stadtpräsident Hans Mäder machte in seinem Votum keinen Hehl daraus, dass er das vom Kantonsrat beschlossene Sparpaket für eine Mogelpackung hält, auch wenn er dieses Wort nicht benutzte.

Er bezeichnete das Sparpaket aber bewusst als Verlagerungspaket. Die Probleme würden dadurch nicht gelöst, sondern lediglich auf die Gemeinden abgeschoben, wobei Wil besonders stark betroffen sei. Ein kürzlich beantworteter Vorstoss zum Thema zeigt das erwartete Ausmass. Aufgrund des Kantonsratsbeschlusses rechnet der Stadtrat mit jährlichen Mehrkosten von 500'000 Franken. Das entspricht rund einem Steuerprozent.

Steuersenkungen, Unternehmenssteuerreform und Sparpaket im Kantonsrat

In eine ähnliche Richtung äusserte sich auch Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil. An die Adresse der Bürgerlichen im Stadtparlament gewandt, sagte er:

«Ihr habt unser strukturelles Defizit zu verantworten.»

Mit der Unternehmenssteuerreform, Steuersenkungen auf kommunaler und kommunaler und kantonaler Ebene sowie dem jüngsten Entschluss der Bürgerlichen im Kantonsrat, die Kosten auf die Städte und Gemeinde abzuschieben, hätten sie das bewusst in Kauf genommen.

Die Voten im Parlament und die Reaktion der SVP in ihrer Medienmitteilung zeigen, dass das Ringen um Lösungen nach der siebenstündigen Budgetdebatte längst nicht abgeschlossen ist. Vielmehr bildete diese den Auftakt. Die Parteien kämpfen um die Deutungshoheit in der finanziellen Krise und damit letztlich auch darum, welche Lösung zu bevorzugen ist.