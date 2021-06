Wegen AGB: Kunde des Bergholz will Geld für Abo zurück

Sportpark Bergholz Wil Weil er es unfair findet: Badegast will, dass Kunden für die Zeit des Lockdowns das ganze Geld zurückbekommen Zu 50 Prozent erstattet der Sportpark Bergholz Abos zurück, die im Lockdown nicht genutzt werden konnten. Zu wenig, findet Martin Wiesmann, und beginnt eine konsumentenschützerische Recherche. Er schafft es, dass die Wiler Sportanlagen AG ihre Prozesse ändert. Doch das reicht ihm nicht. Pablo Rohner 03.06.2021, 05.00 Uhr

Im Lockdown: Blick aus dem leeren Aussenbecken auf das Hallenbad Bergholz. Bild: Tobias Garcia, 16. März 2021

Ein Morgenschwumm und danach im Sprudelbecken die Muskeln lockern. So startet Martin Wiesmann im Hallenbad Bergholz gerne in den Tag. Seit dem 22. Dezember 2020 war das nicht mehr möglich, wie schon im ersten Lockdown im Frühling davor. An dem Tag mussten der Sportpark Bergholz, der von der Wiler Sportanlagen AG (Wispag) betrieben wird, auf Anordnung des Bundesrats für vier Monate schliessen.

Martin Wiesmann, Kommunikationsberater aus Wil. Bild: Pablo Rohner

Am 1. März 2021 bekommen Wiesmann und 1300 andere Personen, die ein Abo besitzen oder Kurse im Bergholz belegen, Post von der Wispag. In dem Schreiben werden sie informiert, dass ihnen 50 Prozent der Zeit, während der der Sportpark Bergholz geschlossen war, in Form eines Wertgutscheins zurückerstattet wird, sofern sie diesen an einer Kasse abholen. Wiesmann liest und stutzt. Dass sich die Kunden am Schaden beteiligen sollen, den Corona der Wispag verursacht hat, findet er unfair.

In den folgenden Wochen recherchiert Wiesmann viele Stunden. Er telefoniert und schreibt mit der Wispag und Rechtsberatern hin und her und gelangt sogar an den Stadtrat. Er erreicht, dass die Wispag manche Prozesse beim Aboverkauf ändert – und ist immer noch nicht zufrieden. Dieser Zeitung hat er das entstandene Dossier gezeigt.

Die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) Zu den Anlagen, welche die Wispag im Auftrag der Stadt betreibt, gehören neben den Bädern Bergholz und Weierwiese auch die Eishalle und das Fussballstadion. Die Wispag betreibt die Anlagen als privatrechtliche Betriebsgesellschaft. Die Anlagen gehören der Stadt Wil, die auch Mehrheitsaktionärin der Wispag ist. Eine Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Wispag regelt, in welchem Umfang sich die Stadt und umliegende Gemeinden an den Betriebskosten beteiligen. Der jährliche Betrag der Stadt Wil beträgt 1,5 Millionen Franken, hinzu kommen jeweils rund 190'000 Franken von anderen beteiligten Gemeinden. Die coronabedingten Beschränkungen und Schliessungen haben bei der Wispag zu Ertragsausfällen von 760'000 Franken geführt. Der Verlust betrug 316'000 Franken. Die Stadt Wil hat signalisiert, Unterstützung zu leisten. (rop)

Die Sache mit den AGB

Zuerst will Martin Wiesmann von der Wispag wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage sie die Rückerstattung der Hälfte der ausgefallenen Leistungen beschlossen hat. Die Wispag verweist auf Artikel 13 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), wo steht, dass bei Betriebseinstellung kein Anspruch auf Rückvergütung besteht.

Dass die Kunden dennoch 50 Prozent der Zeit, in der sie nicht ins Bad konnten, zurückbekommen, betrachtet die Wispag deshalb als «faires Angebot». Dies bekräftigt Verwaltungsratspräsident Christian Tröhler gegenüber dieser Zeitung am Telefon erneut. Weder der Betrieb noch seine Kundschaft könnten etwas für die Situation.

Mit ihrer Argumentation befindet sich die Wispag grundsätzlich im Recht. Gemäss Obligationenrecht entfällt zwar die Zahlungspflicht der Kundin oder des Kunden, wenn ein Anbieter wegen behördlichen Anordnungen seine Leistungen nicht aufrechterhalten kann. Noch davor ist aber entscheidend, was in den AGB des Anbieters steht. Wenn diese einen entsprechenden Passus enthalten, erhält man kein Geld zurück.

Sabin Rickenbach, Geschäftsleiterin der Wispag. Bild: Kirsten Oertle

In den AGB der Wispag werden die Gründe für Betriebseinstellungen aufgezählt, bei denen kein Rechtsanspruch besteht, unter anderem auch «behördliche Anordnung». Pikanterweise wurde die Klammern, in denen die Gründe stehen, erst im vergangenen August in die AGB geschrieben, ohne dass die Kunden informiert wurden. Dies bestätigt Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin der Wispag, am Telefon.

Sie betont aber auch, dass die Änderung im Passus aus rechtlicher Sicht nicht nötig gewesen wäre, um an den teilweisen Rückerstattungen festhalten zu können, wie sie schon im ersten Lockdown getätigt wurden.



Rechtsexperten stützen Wiesmann

Weil Wiesmann beim Kauf seiner Abos an der Kasse nie auf die AGB hingewiesen wurde, wendet er sich Anfang März an die Rechtsberatung der Konsumentenzeitschrift K-Tipp. Dort wird ihm gesagt, dass er die AGB beim Kauf «aktiv» akzeptieren müsse, damit sie Bestandteil des Kaufvertrags werden. Es genüge nicht, wenn die AGB online einsehbar sind, wie es bei Wiesmanns Kauf eines Jahresabos im Bergholz der Fall war. Martin Wiesman ist sich sicher: Mit den Auskünften der Rechtsexperten hat er das Mittel, um die Wispag dazu zu bringen, ihren Kunden die ganze Zeit zu erstatten.



«Ob dem wirklich so ist, muss letztlich ein Gericht entscheiden», sagt Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin der Wispag. Auch die Stiftung für Konsumentenschutz schreibt in einem Ratgeber auf ihrer Website, dass die Ungültigkeit eines Vertrags nur von einem Gericht verbindlich festgestellt werden kann.

AGB neu auch an der Kasse

Woher nimmt Wiesmann das Feuer, diesen Aufwand zu betreiben, um die Wispag «ins Recht» zu fassen, wie er in einer E-Mail an Stadtrat Jigme Shitsetsang schreibt? Er stösst sich daran, dass ein stadtnaher Betrieb offenbar Tausende Abos verkauft hat, ohne auf die AGB hinzuweisen. Ein Umstand, der zwar rechtlich wacklig, aber nicht ungewöhnlich ist. Was ihn viel mehr ärgert: Dass die Wispag trotz seiner Recherchen an den teilweisen Rückerstattungen festhält.



Christian Tröhler, Präsident des Verwaltungsrats der Wispag. Bild: Hans Suter

Wiesmanns Recherchen führen aber dazu, dass der Verwaltungsrat der Wispag einige Änderungen beim Verkauf der Abos beschliesst: Online wird das übliche AGB-Kästchen in den Kaufablauf eingefügt, in welches man sein Häkchen setzen muss. Bei einem Kauf eines Abos an der Kasse werden die Kunden neu gefragt, ob sie die AGB akzeptieren oder ob sie ein ausgedrucktes Exemplar mitnehmen wollen. Und auf Abokärtchen und Quittungen steht jetzt, dass man mit dem Kauf die AGB akzeptiere.



Hatte Martin Wiesmann also Recht? Auch Verwaltungsratspräsident Christian Tröhler sagt, dass sich dies erst vor Gericht definitiv zeigen würde:

«Wir gehen davon aus, dass unsere AGB als Bestandteil der Aboverkäufe gültig waren.»

Es sei nicht klar, dass es nicht reicht, die AGB online aufgeschaltet zu haben. Auch wenn die Rechtsberatungen von «K-Tipp» und «Beobachter» dies sagen.



Andere Bäder haben gar keine AGB

Mit den Änderungen an der Kasse geht die Wispag weiter als andere Badebetriebe. Patrick Bärtsch, Bademeister im Hallenbad Oberuzwil, sagt auf Nachfrage, dass die AGB in seinem Bad an der Kasse beim Kauf eines Abos nicht ausgehändigt werden. Und die von der Stadt St.Gallen betriebenen Bäder haben gar keine AGB, wie Ngoc Nguyen von der Abteilung Infrastruktur Bildung und Freizeit sagt.

Die Bäder werden direkt von den Gemeinden Oberuzwil und St.Gallen betrieben. Sie erstatten ihren Kunden alle Tage zurück, an denen die Bäder geschlossen waren. Im Fall von St.Gallen werden die Abos, wie bei den meisten öffentlichen Bädern, automatisch verlängert. Ob diese Lösung auch für die Wispag in Frage kommt, sei an Sitzungen des Verwaltungsrats mehrmals diskutiert worden, sagt Christian Tröhler. Doch der Verwaltungsrat sei nach wie vor der Ansicht, dass die 50:50-Lösung fair sei.

Mehr als 90'000 Franken Rückvergütungen bezahlt

Im ersten Lockdown hat die Wispag ihren Kunden gemäss Auskunft von Sabin Rickenbach für knapp 70'000 Franken Rückerstattungen ausbezahlt. Im zweiten Lockdown sind es bisher rund 21'500 Franken. Die Unterschiede ergeben sich aus der im Vergleich mit dem Frühling 2020 kleineren Zahl verkaufter Abos und aus dem Umstand, dass im ersten Lockdown auch Rückerstattungen für laufende Kurse gewährt wurden.

Bis heute seien zwischen 15 und 20 Rückmeldungen von Kunden eingegangen, seit die Wispag Ende Februar über die teilweise Rückerstattung der Abokosten informiert hat, sagt Christian Tröhler. Bisher habe man mit allen eine Lösung gefunden. Mit allen, ausser einem.