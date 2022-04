Artgarden in Wil: Das Interesse am Gärtnern ist gewachsen

Wil Weil das Interesse fürs Gärtnern wegen Corona gewachsen ist, kommt Artgarden gerade recht Am Freitag eröffnet die Freiluftausstellung. Es geht um Inspiration. Und am Samstag auch um Ruhm: Die besten Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner der Region messen sich. Renato Schatz 05.04.2022, 19.00 Uhr

Artgarden-CEO Peter Spitzli vor einem Stand, der gerade aufgebaut wird. Bild: Renato Schatz

«Das ist alles auf meinen Mist gewachsen», sagt Peter Spitzli irgendwann, wobei «alles» für die Gartenausstellung Artgarden steht, die es seit 2004 gibt. Die Idee, der Samen oder Mist gewissermassen, kam von Spitzli. Er ist als CEO noch immer für den Event verantwortlich, auch bei der 13. Durchführung in Wil. Sie findet zwischen dem 8. April, dem kommenden Freitag, und dem 3. Mai statt.

Also spriesst Artgarden diese Woche wieder. Seit Montag fahren in der Oberen Bahnhofstrasse Bagger umher, Holz wird verlegt und gesägt. 15 verschiedene Gärten entstehen.

Die Aussteller kommen allesamt aus der Region

Die Plätze können von Gärtnereien gemietet werden. Die Bedingung: Der Aussteller darf maximal 30 Kilometer von Wil entfernt beheimatet sein. Es geht um Nähe, auch für die Besucherinnen und Besucher, die während der dreieinhalb Wochen Tag und Nacht vorbeikommen können –, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. «Artgarden soll die Menschen inspirieren», sagt Spitzli.

Das Interesse am Gartenbau ist gross. Davon zeugen die Verkaufszahlen der Gärtnereien. Einer, der gerade aufbaut, sagt:

«Während der Lockdowns hatten die Leute Zeit. Sie nutzten sie im Garten. Das spürten wir bei unseren Verkäufen.»

Davon zeugen auch die unzähligen Passantinnen und Passanten, die bei einer der 15 Baustellen Halt machen und bestaunen, was schon steht. Oder rätseln, was erst langsam Form annimmt.

So etwa beim Platz der Gartenbau-Firma Stöckl aus Rossrüti, an dessen Rand ein Torii, ein japanisches Eingangstor, platziert ist. Weiter hinten: ein offener Bau, drei auf drei Meter vielleicht, wieder japanische Architektur. Einer, der gerade davor werkelt, sagt: «Die Frau meines Bruders, der ebenfalls hier arbeitet, ist Japanerin.» Bis Freitag stehen auch noch ein Grill und ein Tisch hier. Ein Jahr war zwischen Idee und Umsetzung. Zwischen Samen und Gewächs.

Das kostet. Zum einen Personalkosten und Miete, klar. Zum anderen auch Material. Spitzli sagt:

«Grössere Aussteller müssen mit bis zu 85'000 Franken rechnen.»

Ein Teil des Geldes kommt aber wieder rein. Denn die Pflanzen, Grills und Tische können alle gekauft werden.

Landschaftsgärtner treten gegeneinander an

Am kommenden Samstag sieht das Publikum aber nicht nur das Fertige, Ausgewachsene, sondern auch den Weg dorthin: Die Regionalmeisterschaft der Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner wird im Rahmen von Artgarden ausgetragen. Auch deshalb wurde der Zweijahresrhythmus nach der Austragung 2021 nicht beibehalten.

Zehn Duos treten gegeneinander an. Am Morgen kriegen sie Bauplan und Materialien, und sieben Stunden Zeit. Eine zehnköpfige Jury begutachtet die Arbeiten anschliessend. Um 17.30 Uhr steigt die Siegerehrung. Die beiden besten Paare dürfen bei den Schweizer Meisterschaften starten, wo in den vergangenen Jahren über die Hälfte der Siegerinnen und Sieger aus der Ostschweiz stammte.

Die Ostschweiz gärtnert gerne und gut. Man darf deshalb gespannt sein auf die 15 verschiedenen Gärten. Spitzli ist es, der sagt: «Ich wollte vorab keinen Bauplan haben von den Gärtnereien. Ja nicht! Denn ich wollte mich überraschen lassen.» Die schöne Überraschung, sie ist auf seinem Mist gewachsen.