Wil Wegen Corona: Coop City in Wil schliesst vorübergehend die Türen Aufgrund der einschneidenden Massnahmen des Bundes schliesst Coop zwei seiner insgesamt 30 Coop-City-Warenhäuser in der Schweiz. Eines davon in Wil. Nicht für alle Mitarbeiter ist eine andere Beschäftigung vorhanden. Enrico Kampmann 05.02.2021, 17.15 Uhr

Der Coop City in der oberen Bahnhofstrasse in Wil ist vorübergehend geschlossen. Bild: Simon Dudle

Wenn man in diesen Tagen durch die obere Bahnhofstrasse in Wil schlendert, ist das eine einsame Angelegenheit. Wo sich im letzten Jahr noch allerlei Passanten tummelten, um in den Geschäften ihre Einkäufe zu erledigen, steht man heute meist vor dunklen Schaufenstern und geschlossenen Türen. Jetzt ist eine weitere zugegangen.

Der Detailhandelskonzern Coop schliesst vorübergehend zwei seiner insgesamt 30 Coop-City-Warenhäuser. Eines davon ist das in Wil, das andere in Volketswil (ZH). Grund dafür sind die vom Bundesrat verhängten Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Bis Ende Februar dürfen nur Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden. Das heisst für Warenhäuser, dass sie einen Grossteil des Sortiments absperren müssen.

Es handelt sich bei den beiden Filialen um «Spezialfälle»

Auf Anfrage sagt Andrea Ruberti, Mediensprecher von Coop, dass es sich dabei nur um eine temporäre Schliessung handle. «Die Coop-City-Verkaufsstellen in Wil und Volketswil werden nach dem Lockdown wieder öffnen und sind nur vorübergehend geschlossen.» Die beiden Filialen seien Spezialfälle, da sie keine Lebensmittelabteilung hätten.

Was geschieht nun mit den Mitarbeitenden? Ruberti sagt:

«Grundsätzlich versucht Coop, so viele Mitarbeitende wie möglich für andere Aufgaben zu beschäftigten.»

Aufgrund der hohen Anzahl an betroffenen Mitarbeitenden sei dies jedoch nicht für alle möglich. Deswegen müssten gewisse Angestellte in Kurzarbeit gehen. Darüber, um wie viele es sich dabei genau handle, wollte man keine Auskunft erteilen.

Es konnte nicht für alle Mitarbeitenden der geschlossenen Coop City-Warenhäuser eine andere Beschäftigung gefunden werden. Bild: Simon Dudle

Umsatz im Coronajahr leicht zurückgegangen

Der Umsatz von Coop war im Coronajahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Über alle Geschäftsbereiche hinweg erzielte Coop einen um etwa 1,6 Prozent tieferen Umsatz, wie der Konzern in einer Medienmitteilung am 6. Januar bekanntgab. Hauptsächlich für den Rückgang verantwortlich war die Sparte Grosshandel/Produktion.

Auf der anderen Seite übertrafen die Coop-Supermärkte, welche Lebensmittel verkaufen, mit einem Nettoerlös von 12,0 Milliarden Franken ihren Vorjahresnettoerlös um 14,4 Prozent. Die Hamsterkäufe der Bevölkerung, die 2020 aufgrund der ungewissen Lage immer wieder vorkamen, haben dem Unternehmen in die Hände gespielt.

Migros profitierte von der Pandemie

Dies gilt auch für den grossen Konkurrenten Migros. Während einige Bereiche stark von den Beschränkungen betroffen waren, profitierten andere allerdings von der Pandemie, was bei Migros Ostschweiz im vergangenen Jahr im Supermarkt zu einer Umsatzerhöhung von insgesamt knapp zehn Prozent führte, sagt Mediensprecher von Migros Ostschweiz Lukas Aebersold.

Lukas Aebersold, Mediensprecher Migros Ostschweiz. Bild: PD

Gerade die kleineren Filialen hätten dabei besonders zugelegt. «Während bei den grösseren Filialen ein eher kleiner Umsatzanstieg zu sehen ist, haben kleinere Filialen am stärksten zugenommen», sagt Aebersold. Es liegt nahe, dass viele Menschen aus Angst davor, sich mit dem Virus anzustecken, ihre Einkäufe lieber in kleineren Läden getätigt haben.

Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich verändert

Die Coronapandemie habe das Einkaufsverhalten vieler Konsumentinnen und Konsumenten grundsätzlich verändert, sagt Aebersold.

«Da die Gastronomie über grosse Teile des Jahres stark eingeschränkt respektive geschlossen war und zudem viele im Homeoffice gearbeitet haben, haben sich die Leute mehr zu Hause verpflegt als sonst.»

Zudem hätten viele Menschen keine Ferien machen können, so hätten sie noch mehr Zeit zu Hause verbracht und sich so öfters einmal etwas gegönnt, um sich den Alltag zu verschönern. Die verschiedenen Fachmärkte wie Micasa, SportXX, und Do it + Garden erhöhten ihren Umsatz trotz Lockdown im Frühjahr um 5,6 Prozent.

Dementsprechend sei auch nicht geplant, die Migros-Filiale am Wiler Bahnhof noch sonst eine Filiale in der Ostschweiz zu schliessen, sagt Aebersold.