Wil Was Radprofi Stefan Küng und Chirurg Martin Seifert gemeinsam haben Zum 25. Mal hat die Volkshochschule Wil am Sonntag zum «Persönlich im Hof zu Wil» eingeladen. Gäste von Moderator Roland P. Poschung waren Radprofi Stefan Küng und Martin Seifert, leitender Arzt Chirurgie am Spital Wil. Josef Bischof 21.11.2021, 16.09 Uhr

Moderator Roland P. Poschung mit Chirurg Martin Seifert und Radprofi Stefan Küng (v.l.) Bild: Josef Bischof

Auch wenn es auf den ersten Blick wenig Berührungspunkte zwischen den beiden gibt, kamen doch vergleichbare Ansätze zur Sprache. Beide Bereiche verlangen minutiöse Vorbereitung und Perfektion. Unabdingbar ist auch – das wurde aus den Ausführungen der Gäste klar – Begeisterung für den beruflichen Einsatz.

Stefan Küng steht mit 28 Jahren im Zenit seiner Laufbahn. Er hat schon viele Rennen gewonnen und ist Europameister. Eine Laufbahn als Radrennfahrer war für ihn aber nicht vorgezeichnet. Er habe schon als Knabe nicht stillsitzen können und Wettkämpfe geliebt. Weil im Dorf Wilen Faustball an erster Stelle gestanden sei, habe er vorerst dort mitgemacht. Einziger Berührungspunkt zum Radsport sei das Militärradrennen St.Gallen-Zürich gewesen, das am Elternhaus vorbeigeführt habe und wo man jeweils den Onkel angefeuert habe. Im Radsport habe er mit einem gewöhnlichen Velo begonnen. Mit dem Einstieg in den Profisport sei es dann steil aufwärtsgegangen.

Von den Leistungen eines Chirurgen erhält die Öffentlichkeit meist keine Kenntnis. Immerhin: Martin Seifert hatte Moderator Poschung schon einmal erfolgreich unter dem Messer. Auch Martin Seifert setzt keine Familientradition fort. Er ist im Bündnerland aufgewachsen. Sein Vater war Ingenieur. Von den vier Brüdern ist er der einzige, der ins Unterland gezogen ist. Als leitender Chirurg am Spital Wil ist er für Eingriffe am Bauch zuständig.

Glück im Unglück

Amüsant waren die Schilderungen, wie die beiden Gäste zu ihren Partnerinnen gekommen sind. Martin Seifert hat seine Frau an einem «Nähkurs» kennen gelernt. Das war aber kein Nähkurs im üblichen Sinn, denn die Ehefrau ist ebenfalls Chirurgin. Sie ist spezialisiert auf Eingriffe an Schilddrüsen.

Dass Stefan Küng seine Freundin Céline kennen gelernt hat, kann im Ursprung nicht als glückliches Ereignis bezeichnet werden. Er war am Giro d’Italia gestürzt und hatte einen Brustwirbel gebrochen. Als es wieder besser ging und er wieder einmal unter die Leute wollte, begegnete er an einem Fest in Winterthur Céline, die zu seiner Partnerin geworden ist und die ihn auch in den Hof begleitet hat.

Bei den Ausführungen über ihre Berufsarbeit machten beide Gäste klar, dass nichts dem Zufall überlassen werden darf. Martin Seifert hat bereits weit über 1000 Operationen gemacht. Das gebe Sicherheit, mache aber eine klare Aufgabenzuteilung im Team nicht überflüssig. Sehr wichtig ist ihm auch die Nachwuchsförderung. Ausserdem schwebt ihm künftig einmal ein Einsatz in Afrika vor.

Physisch fühlt sich Stefan Küng gut betreut. Regelmässige fachärztliche Betreuung gebe Klarheit, ob der Gesundheitszustand für den Spitzensport tauge. Ausschlaggebend für den Radprofi ist zusätzlich die Unterstützung im mentalen Bereich. Angst sei überall ein schlechter Ratgeber. Bei Radrennen stehe sie jeder guten Leistung im Weg.