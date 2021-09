Schülerratswahlen an der Oberstufe Sonnenhof

Wil Was Jugendliche der Oberstufe Sonnenhof den Polit-Profis voraushaben Jedes Jahr finden am Sonnenhof die Wahlen des Schülerratspräsidiums statt. Das soll ihr Verständnis für Demokratie stärken und Möglichkeiten zur Partizipation bieten. Für den Wahlkampf greifen die Kandidierenden auf Tricks der Profis zurück, in mancher Hinsicht sind sie aber reifer als manches Staatsoberhaupt. Gianni Amstutz 29.09.2021, 15.00 Uhr

Das neue Schülerratspräsidium der Oberstufe Sonnenhof: Midjan Velii und Wian Chesh. Bild: Gianni Amstutz

Die Schweiz gilt als Musterbeispiel in Sachen Demokratie. Doch die Volksrechte wollen gelernt sein. Und je früher das geschieht, desto grösser ist schliesslich das Vertrauen in die dafür nötigen Institutionen. Was passiert, wenn dieses Vertrauen fehlt, konnte und kann man in den USA beobachten. Trump lässt grüssen.

Als Schule könnte man das politische System ausschliesslich anhand der Theorie erklären. So heissen unsere sieben Bundesräte, so werden sie gewählt, so viele Unterschriften braucht man für eine Initiative. Oder aber demokratische Prozesse werden an der Schule in die Praxis umgesetzt. Genau das geschieht Jahr für Jahr an der Oberstufe Sonnenhof in Wil.

Wahlkampf aus dem Lehrbuch

Am Mittwochmorgen war es wieder soweit. Die Schülerinnen und Schüler wählten ihre Schülerratspräsidentin und ihren Schülerratspräsidenten. Ein Amt, das neben Möglichkeiten zur Mitsprache auch Prestige mit sich bringt. Zuvor galt es für die Kandidierenden aber, ihre Mitschülerinnen und -schüler von sich zu überzeugen.

Mit Steckbriefen rührten die Kandidierenden die Werbetrommel. Dabei warfen sie – ganz wie alte Polithasen – ihre Erfahrung im Schülerrat, bisher Geleistetes, aber auch Eigenschaften wie Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit in die Waagschale. Und wie echte Politiker blieben sie punkto Ziele etwas vage. So war etwa von einer guten Stimmung an der Schule und im Schülerrat die Rede oder davon, vorwärts zu kommen.

Als einzig klar benennbares Ziel kristallisierte sich ein Regendach heraus. Denn bisher fehlt ein Unterstand am Sonnenhof, der bei schlechtem Wetter vor der Witterung schützt. Die Realisierung dürfte aber nicht vom Schülerrat des Sonnenhofs, sondern seinem Pendant im Rathaus abhängig sein.

Wie wichtig es ist, fair zu verlieren

Die Wahl war dann eine klare Sache. Im Gegensatz zum Vorjahr war dieses Mal nur ein Wahlgang nötig, um die beiden Gewinner zu ermitteln. Gewählt wurden Wian Chesh und Midjan Velii.

Schulleiter Cäsar Camenzind gratulierte den beiden Gewählten. Er bedankte sich aber auch ausdrücklich bei jenen Kandidierende, für die es nicht gereicht hatte. Eine Niederlage schmerze zwar, aber auch sie könnten stolz sein, da es Mut brauche, sich zur Wahl zu stellen.

Tatsächlich ist das Akzeptieren von Wahl- und Abstimmungsniederlagen ein weiterer wichtiger Pfeiler einer funktionierenden Demokratie. Etwas, was die Jugendlichen des Sonnenhofs problemlos zu verstehen schienen, was jedoch manchen Profi-Politikern grösste Mühe bereitet. Vielleicht ja, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben.