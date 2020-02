Wil war wieder im Auge des Sturms: 22 Feuerwehrleute standen im Einsatz «Petra» hinterlässt in der Region weniger Schäden als befürchtet. Hans Suter 04.02.2020, 17.40 Uhr

Der gewaltigen Kraft des Sturmtiefs Petra nicht gewachsen: Eine heftige Böe knickte diesen Jahrzehnte alten Nadelbaum an der Hochwachtstrasse bei Busswil, als sei er nur ein Zündholz. Glück hatte der Lenker dieses Autos, dem um 5.45 Uhr in Dreibrunnen bei Bronschhofen ein schwerer Ast direkt vor das Auto krachte und die Windschutzscheibe um einen Sekundenbruchteil verfehlte. Selbst Verkehrsschilder wurden vom Sturm in Mitleidenschaft gezogen, wie hier an der Sonnmattstrasse an der Grenze Rickenbach/Wil. Das Tiefbauamt reagierte schnell und behob die Gefahr zügig.