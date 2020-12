Von Bronschhofen in den Covid-19-Einsatz: Die Sanitätswagen des Zeughauses werden in der ganzen Schweiz gebraucht

In den 1950er-Jahren geplant, in den 1960ern gebaut: Die Grundsubstanz des ehemaligen Armeemotorfahrzeugparks Bronschhofen – kurz AMP – ist noch dieselbe. Nur haben sich in der Zwischenzeit die Umstände und die Organisation geändert. Ein Mitarbeiter erinnert sich an seine Lehrzeit in den 1980er-Jahren. Damals seien noch 180 Personen in Bronschhofen beschäftigt gewesen, plus an die 40 Lernenden. Heute sind es noch rund 50 Mitarbeitende und 10 Lernende – ein Zeichen, dass der Kalte Krieg definitiv passé ist.

Der 189'973 m2 grosse umzäunte Standort war bis ins Jahr 2000 eigenständig und wurde dann der Logistikbasis Hinwil angeschlossen und ist seither als Aussenstelle geführt. Vom Hauptstandort aus werden derzeit acht Kantone koordiniert: St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell, Schaffhausen, Glarus, Graubünden sowie der Standortkanton Zürich. In Bronschhofen werden vor allem logistische Leistungen zur Bereitstellung und Retablierung von Truppenmaterial vollzogen. Darüber hinaus wird an diesem Standort eine Werkstätte für alle gängigen Fahrzeuge der Armee betrieben.

Im Jahr 2003 hiess es dann vom Bund, der Standort in Bronschhofen werde bald geschlossen. Durch das Engagement einiger kurz vor der Pension stehenden Mitarbeitern konnte das Wissen der älteren Generation noch an die jüngere weitergegeben werden. 2013 wurde schliesslich der Entscheid des Bundes revidiert. Neu zielt er gar in die andere Richtung: Bronschhofen soll ab 2023 zum grössten Armee-Logistikstandort der Ostschweiz ausgebaut werden. Die Pläne dafür werden derzeit ausgearbeitet. (dh)