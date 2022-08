Stadtmuseum Wil wurde an neuem Standort eröffnet

Wil Vom Hof ins Haus: Mit etwas Verspätung wurde das Stadtmuseum am neuen Standort eröffnet Das Wiler Stadtmuseum musste den Hof zu Wil aus Platzgründen verlassen. Am Montag fand die Neueröffnung im nur 100 Meter entfernten Schmalzhaus statt. Die aktuelle Ausstellung thematisiert den Künstler und Grafiker Georg Rimensberger. Larissa Flammer 30.08.2022, 16.52 Uhr

Das neue Stadtmuseum verfügt über ein Schaufenster, durch das man vom Hofplatz aus einen Einblick erhält. Bild: Larissa Flammer

Etwas Geduld hat Werner Warth gebraucht. «Eigentlich wollte ich das Museum am 8. August schon eröffnen», sagte der Stadtarchivar, der auch für das Wiler Stadtmuseum verantwortlich ist. Doch Lieferengpässe bei der Beleuchtung verzögerten den Zeitplan.

Museumsleiter und Stadtarchivar Werner Warth. Bild: Benjamin Manser

Am Montagabend, drei Wochen später als ursprünglich geplant, konnte das Stadtmuseum am neuen Standort eingeweiht werden. Die Ortsgemeinde Wil als Trägerin des Museums hatte zur Vernissage eingeladen.

«Wir gehen vom Hof ins Haus», sagte Norbert Hodel, Präsident des Ortsbürgerrats, zur Zügelaktion. Im Hof zu Wil, wo das Museum seit über 100 Jahren beheimatet war, wird es nach der dritten Sanierungsetappe keinen Platz mehr haben. Doch ein neues Zuhause wurde nur gut 100 Meter entfernt gefunden. Im Schmalzhaus füllt das Stadtmuseum das Erdgeschoss und das Kellergewölbe.

Im Kellergewölbe wird die Geschichte der Stadt Wil aufgezeigt. QR-Codes führen zu weiteren Informationen. Bild: Larissa Flammer

«Manchmal ist es fast komplizierter, wenige Meter zu Fuss zu zügeln, als alles in Zügelwagen zu packen», sagte Hodel. Doch die von Werner Warth organisierte Zügelaktion konnte dank des Einsatzes der Abteilung Kulturgüterschutz des Zivilschutzes und Experten verschiedener ortsansässiger Firmen ohne Probleme durchgeführt werden, wie der Museumsleiter sagte.

Gut 95 Prozent aller Objekte sind im Archiv

Ruedi Schär, Mitglied des Ortsbürgerrats, blickte an der Vernissage in Anwesenheit von Stadtpräsident Hans Mäder auf die Geschichte des Museums zurück. Eine 1909 eingerichtete Altertumsausstellung im Hof zu Wil wurde 1910 offiziell zu einem Museum. 50 Rappen kostete der Eintritt damals für Erwachsene. «Ich war erstaunt, wie teuer das für die damaligen Verhältnisse war», sagte Schär.

Ruedi Schär, Mitglied Ortsbürgerrat. Bild: PD

1919 ging das Ortsmuseum von der Museumskommission in den Besitz der Ortsgemeinde über und wurde 1973 in Stadtmuseum umgetauft. Wegen Bauarbeiten im Hof musste das Museum 1994 schliessen. Erst 2001 wurde es von Werner Warth neu eröffnet.

Gut 95 Prozent aller Objekte lagern jeweils im Archiv, nur ein kleiner Teil wird im Museum gezeigt. Schär sagte:

«Unser Museum ist nicht gross, aber man erfährt in einer Stunde vieles.»

Ausserdem richte Werner Warth ein- bis zweimal im Jahr eine neue Ausstellung ein.

Ausstellung über Georg Rimensberger

Mit der Neueröffnung des Museums feierte die Ausstellung über Georg Rimensberger Vernissage. Über den 1998 verstorbenen Künstler und Grafiker, der in Niederuzwil aufgewachsen ist und lang in Wil gelebt hat, war bisher wenig bekannt. Den Nachlass von Rimensberger, welchen die Ortsgemeinde geerbt hatte, hat Warth verstaut in über 20 Bananenschachteln auf dem Estrich wiederentdeckt.

Guido Bünzli, der Werner Warth seine Hilfe bei Archivarbeiten angeboten hatte, sichtete und organisierte den Nachlass dann in gut 400 Arbeitsstunden. Neben der Ausstellung ist daraus auch ein Buch über Georg Rimensberger entstanden, das Bünzli und Warth im Oktober gemeinsam veröffentlichen werden.

Die aktuelle Wechselausstellung zu Georg Rimensberger entstand in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uzwil. Bild: Larissa Flammer

Das Studium des Lebens von Georg Rimensberger führte auch zu einer Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uzwil. Das Gemeindearchiv von Uzwil verfügt ebenfalls über Werke vor allem aus der Jugendzeit des Künstlers. Thomas Stricker, Verwaltungsleiter von Uzwil, blickte an der Vernissage in Wil auf die Zusammenarbeit zurück und sagte:

«Wir haben uns nie die Frage gestellt, ob er nun Wiler oder Uzwiler war. Georg Rimensberger war beides und noch viel mehr.»

Das grosse Modell der Wiler Altstadt. Bild: Larissa Flammer

Das Kellergewölbe des neuen Stadtmuseums ist der Geschichte von Wil gewidmet. Im hinteren Teil des Erdgeschosses steht unter anderem ein grosses Modell der Wiler Altstadt. Das Museum ist jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.