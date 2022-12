Vögele am Ende – aber kein Schuhladensterben in Wil

Schuhverkäufer-Pleite Vögele ist am Ende – doch die Konkurrenz bekennt sich zum Standort Wil Mit Vögele verschwindet ein wichtiges Schuhgeschäft aus Wil. Die Konkurrenz denkt aber nicht ans Aufhören. Die vermeintliche Schliessung von Reno erweist sich als Wiedereröffnung. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die Wiler Filiale von Vögele Shoes am Tag nach dem Bekanntwerden der Pleite. Bild: Jochen Tempelmann

Alles sieht aus wie immer: Noch deutet nichts darauf hin, dass die Wiler Vögele-Shoes-Filiale in Kürze geschlossen wird. Wie am Dienstag bekannt wurde, beendet das Traditionsunternehmen seine Geschäftstätigkeit noch dieses Jahr, schweizweit verlieren 131 Mitarbeitende ihre Stelle. Selbst zahlreiche Filialschliessungen andernorts, zwei Besitzerwechsel und weitere Restrukturierungsmassnahmen konnten Vögele Shoes am Ende nicht mehr retten.

Der Onlinehandel, der mit der Pandemie noch einmal einen grossen Sprung nach vorne gemacht hat, setzt dem traditionellen Einzelhandel zu. Das bekommen auch die anderen Schuhgeschäfte zu spüren. «Auch wir hatten an allen Fronten zu kämpfen», erklärt Thomas Tiefenbacher. Er führt das gleichnamige Familienunternehmen, das mit einem Fachgeschäft an der Oberen Bahnhofstrasse vertreten ist, in dritter Generation.

Die Filiale von Tiefenbacher in Wil. Bild: Jochen Tempelmann

Gestärkt aus der Pandemie gehen

Man sei gestärkt aus der Situation hervorgegangen, erklärt der Firmenchef. Sorgen, dass auch die Tiefenbacher-Filiale schliessen muss, hat der Geschäftsführer nicht:

«Wir haben erst kürzlich in eine neue Klimaanlage und LED-Beleuchtung investiert und das nicht, um den Laden bald zu verlassen.»

Das Ende von Vögele beurteilt Tiefenbacher zwiespältig: «Ich bedaure den Verlust der Konkurrenz. Zu einer gesunden Marktlandschaft gehören Geschäfte in allen Preislagen.» Von der Marktbereinigung, die derzeit stattfindet, könne man allerdings auch profitieren. Doch Tiefenbacher sieht die Herausforderungen der Zeit. «Die obere Bahnhofstrasse ist nicht mehr so attraktiv, wie sie einmal war», erklärt er.

Einzelhandel ist kein Selbstläufer mehr

Jürg Wipf, Präsident von Wil-Shopping, Vereinigung der Ladengeschäfte im Zentrum von Wil. Bild: PD

Rutscht der Einzelhandel in Wil in einer Krise? Jürg Wipf, Präsident der Ladengeschäftsvereinigung Wil-Shopping, verneint.

«Das Geschäftemachen ist im Grundsatz schwieriger geworden. Aber wenn es funktioniert, dann an der Oberen Bahnhofstrasse.»

Entsprechend ist Wipf optimistisch, dass sich schnell ein Nachmieter finden wird. Das Lokal von Vögele sei eine der attraktivsten Ladenflächen in Wil, erklärt er.

Nicht bei allen Schuhgeschäft-Ketten herrscht Krisenstimmung. Bei Dosenbach stehen die Zeichen derzeit auf Erholung: «Wir sind mit dem Umsatzverlauf sehr zufrieden», kommentiert eine Pressesprecherin die jüngsten Verkaufszahlen. «Wir sehen in Wil weiterhin grosses Potenzial und halten am Standort fest.»

Reno wird wiedereröffnet

«Totalausverkauf – wir schliessen» heisst es hingegen bei Reno im Stadtmarkt, die Filiale ist schon halb leer. Die aufsehenerregenden Banner entpuppen sich jedoch primär als geschicktes Marketing: Wie das Ladenpersonal erklärt, werde das Geschäft lediglich eine Woche geschlossen. Danach startet das Geschäft mit einer komplett neuen Produktpalette.

Auch die Filiale von Reno macht kommende Woche zu, ist aber eine Woche später wieder zurück. Bild: Jochen Tempelmann

Vordergründig gibt es also eine Entwarnung. Doch es gibt Parallelen zu Vögele Shoes: Beide Ketten wurden von der deutschen Einzelhandelsgruppe CM shoes übernommen. Als im Sommer die Vögele-Filiale in Wattwil plötzlich schloss, hiess es zuerst auch, die Schliessung sei nur temporär aus logistischen Gründen. Die Filiale ging aber nie wieder auf.

Dass Reno in Wil das gleiche Schicksal wie Vögele ereilt, scheint unwahrscheinlich – im gesamten deutschsprachigen Raum machen Reno-Filialen aktuell Werbung mit der «Schliessung». Doch den Eindruck eines gesunden Unternehmens macht Reno nicht: Erst im September ging das Online-Tochterunternehmen Surf4Shoes Pleite. Ob die aktuelle Restrukturierung erfolgreicher ist als bei Vögele, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

