Wenn der Staat nicht ohne die Kirche auskommt

«Viele Menschen sind auf ergänzende Angebote der Kirche angewiesen»: Warum der Staat bei den Sozialen Diensten nicht ohne Unterstützung auskommt Seit fünf Jahren arbeitet Franz Schibli als Leiter Soziales bei der Katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil. In dieser Funktion hilft er aus, wenn Personen aufgrund bürokratischer und reglementarischer Hürden ihre Unterstützung versagt bleibt.

Franz Schibli, Leiter Soziale Dienste der Katholischen Kirche Wil, sagt: «Bei der staatlichen Sozialhilfe ist das System oft zu starr.» Bild: PD

Die Kirche hat seit jeher Aufgaben im Bereich der Sozialdienste wahrgenommen. Weshalb gibt es erst seit fünf Jahren eine Stelle in Wil?

Franz Schibli: Auch heutzutage werden viele der Aufgaben im Sozialbereich von Freiwilligen übernommen. Das ist in Wil nicht anders. Trotzdem haben verschiedene Pfarreien versucht, den Bereich zumindest teilweise zu professionalisieren. Damit sollen die immer noch mehrheitlich durch Freiwillige erbrachten Angebote strukturiert und besser koordiniert werden.

Nimmt die Kirche auch immer noch Aufgaben der klassischen Sozialdienste wahr?

Ja, das kommt vor. Es ist mir aber wichtig zu betonen, dass dies nur subsidiär, das heisst ergänzend und unterstützend, zu den staatlichen Stellen geschieht. Anders würde das auch gar nicht funktionieren.

Weshalb nicht?

Gemäss Bundesverfassung hat jeder Mensch, der seine Existenz nicht aus eigener Kraft sichern kann, Anspruch auf eine menschenwürdige Existenz und Hilfe in Notlagen durch den Staat. Die Existenzsicherung ist also primär eine staatliche Aufgabe. Es gibt zwar Personen, die aufgrund schlechter Erfahrungen mit den staatlichen Stellen eine erneute Anmeldung bei der Sozialhilfe auf keinen Fall wollen, jedoch hoffen, dass die Kirche sie dann finanziell unterstützen wird. Ihnen muss ich aber eine Absage erteilen. Besonders hart ist das bei Familien, wenn ich weiss, dass Kinder unter den schwierigen finanziellen Verhältnissen leiden.

Wenn die kirchliche Sozialhilfe in solchen Fällen nicht tätig werden kann, wann kommt die Kirche zum Einsatz?

Dort, wo das System zu starr ist. Das kommt bei der staatlichen Sozialhilfe immer wieder vor. Ein klassisches Beispiel ist der Notfallbesuch beim Zahnarzt. Ein solcher muss immer im Voraus bezahlt werden. Dies bereitet den Sozialen Diensten der Stadt grösste Mühe. Ich kann in solchen Fällen viel flexibler reagieren.

Wie kommen denn die betroffenen Personen überhaupt in Kontakt mit Ihnen?

Ein Teil davon wird von den Mitarbeitenden der Sozialen Diensten vermittelt. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen untereinander. So leiten sie mir Fälle weiter, bei denen sie aufgrund bürokratischer und reglementarischer Hürden an Grenzen stossen. Gleichzeitig kommt es auch vor, dass ich Personen helfe, ihre Formulare für die Sozialhilfe auszufüllen – eine Wissenschaft für sich (lacht). So ergänzen wir uns gut.

Beim Beispiel des Zahnarztbesuchs geht es um eine grundsätzliche Leistung. Sich auf die Kirche zu verlassen, ist doch dafür keine langfristige Strategie. Müsste diese nicht staatlich gedeckt sein?

Gerade was Zahnarzt- und im kleineren Masse auch Arztbesuche angeht, bin ich klar der Meinung, dass dies so sein sollte. Viele Stiftungen und private Institutionen übernehmen inzwischen keine Kosten für Zahnbehandlungen mehr, da sie mehr Anfragen erhalten haben, als sie finanzieren konnten. Es geht aber nicht nur um den medizinischen Bereich.

Sondern?

Es gibt auch viele Working-Poor-Familien – Menschen, die trotz 100-Prozent-Stelle nicht genug Geld haben, um das Nötigste zu decken. Auch sie fallen oft durch die Maschen des Systems, da sie zwar zu viel verdienen, um Sozialhilfe oder andere Ergänzungsleistungen in Anspruch zu nehmen, aber zu wenig, um davon leben zu können. Auch solche Personen sind auf die Angebote von Privaten und der Kirche angewiesen.

Sie sind bei der Kirche angestellt. Inwiefern spielt der Glaube während einer Sozialberatung eine Rolle?

Personen, die zu mir in die Beratung kommen, müssen aus dem Einzugsgebiet der Katholischen Kirchgemeinde Wil kommen. Ansonsten spielen aber weder Religion noch die Herkunft eine Rolle.

Abgesehen von der Sozialberatung und der Koordination der Freiwilligenarbeit: Welche Aufgaben gehören zu Ihrem Berufsprofil?

Der dritte wichtige Pfeiler meiner Aufgabe ist es, Begegnungsorte zu schaffen. Einerseits geht es darum, Menschen verschiedener Herkunft, sozialer Schicht oder Kultur zusammenzubringen, anderseits darum, andere Zugänge zur Kirche zu schaffen als Gottesdienste.

Dann sind Gottesdienste ein Auslaufmodell?

Auf keinen Fall. Die Liturgie wird in der Kirche immer eine wichtige Rolle spielen. Das ist auch richtig so. Mir scheint es aber wichtig, dass es keinen einseitigen Fokus darauf gibt. Sowohl das Erfahren der Kirche im Gottesdienst als auch an einem nicht klassisch religiösen Anlass können bereichernd sein. Es sollte keine Hierarchie dazwischen geben.

Gibt es Beispiele solcher niederschwelliger Begegnungsmöglichkeiten, welche die Katholische Kirchgemeinde initiiert hat?

Ja, das «Lamm am Spiess», das dieses Jahr zum fünften Mal stattfindet. Es ist ein Fest mit Essen und einem Konzert – und als eine von wenigen Veranstaltungen heutzutage komplett gratis. Dabei sind jeweils sowohl Personen mit kirchlichem Hintergrund, aus der Politik, solche mit Migrationshintergrund, Junge und Ältere anwesend. Das gibt interessante Begegnungen. Ein weiteres Beispiel ist ein Sommerlager, das wir gemeinsam mit der Katholischen Kirche St.Gallen und der Caritas organisieren. Dieses Jahr waren 53 Teilnehmende aus sechs verschiedenen Ländern dabei. Die Freude, welche die Menschen bei einer Sesselbahnfahrt empfunden haben, ist mir immer noch in Erinnerung. Auch in Sachen Integration und gegenseitigem Verständnis kann ein solches gemeinsames Erlebnis viel bewirken.