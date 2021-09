Wiler Schüler lernen ihre Kinderrechte kennen

Wil «Viele Kinder kennen ihre Rechte nicht»: An der Oberstufe Sonnenhof lernen Schüler zum Beispiel, dass Eltern ihre Handys nicht kontrollieren dürfen Im Rahmen eines Projekts findet an der Wiler Schule ein Workshop zum Thema Demokratie, Menschen- und Kinderrechte statt. Das Ziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen besser über ihre Rechte informiert werden und lernen, wie man diese am besten umsetzt. Dabei werden sie vom Kinderdorf Pestalozzi unterstützt. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 16.09.2021, 12.00 Uhr

Die Oberstufenschüler erhalten ein Blatt mit einer Übersicht ihrer Kinderrechte. Bild: Felicitas Markoff

Welche Rechte haben Kinder eigentlich? Und wie gut werden diese umgesetzt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich derzeit die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Sonnenhof in Wil. In einem Workshop, den das Kinderdorf Pestalozzi durchführt, lernen sie, ihre Rechte bewusster wahrnehmen und auch einfordern zu können. Diese Zeitung durfte dabei sein, als die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen an der Reihe waren.

Das Thema deckt verschiedene Kompetenzen aus dem Bereich Politik, Demokratie und Menschenrechte des aktuellen Lehrplans ab. Auch künftig sollen die Kinderrechte Teil des Unterrichts sein.

Das gelernte ein Aha-Erlebnis

Im Vorfeld des Workshops hat der Schülerrat der Oberstufe Sonnenhof eine Ausstellung im regionalen Didaktikzentrum in Gossau besucht. Auch dort wurden Demokratie, Menschen- und Kinderrechte thematisiert. Projektverantwortliche Helen Frehner erinnert sich, wie ein Schüler während der Ausstellung sagte:

«Ich wusste nicht, das Eltern die Briefe ihrer Kinder nicht einfach ohne deren Einverständnis öffnen dürfen.»

Das sei ein Aha-Erlebnis für den Schüler gewesen. Schulleiter Cäsar Camenzind sagt: «Weil wir nach der Ausstellung gemerkt haben, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre Kinderrechte gar nicht kennen, haben wir diese Themen anschliessend in den Schülerrat aufgenommen.» Eine Arbeitsgruppe aus Schülern hat nach der Ausstellung versucht, Lektionen über diese Themen vorzubereiten. «Dabei haben wir festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist», sagt die Oberstufenlehrerin. Während dieses Prozesses stiess die Lehrerin auf das Jubiläumsangebot des Kinderdorfes Pestalozzi. Ihr ist es zu verdanken, dass alle Klassen der Oberstufe Sonnenhof bei den Kinderrechtsworkshops mitmachen dürfen.

Camenzind sagt, dass es in einem ersten Schritt darum geht, die Kinderrechte genauer unter die Lupe zu nehmen und sich zu fragen, wie man sie in der Schule am besten umsetzen kann. Dort, wo es noch Lücken gebe, soll der Schülerrat aktiv und kreativ werden. Die Kinderrechte sollen damit genug Platz und Raum in der Schule erhalten. So haben die Oberstufenschüler während der Workshops den Auftrag erhalten, Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung der Kinderrechte innerhalb der Schule zu sammeln.

Für Frehner ist es aber wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht ausschliesslich auf die Rechte fokussieren. Auch die Umsetzung ihrer Pflichten soll dabei beachtet werden. Wie zum Beispiel beim Thema Mobbing: «Dort müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen», sagt die Lehrerin.

Kinderrecht für Freizeit und Kunst

Tommaso Haas ist 15 Jahre alt und besucht die Oberstufe Sonnenhof und ist zudem im Schülerrat tätig. Ihm gefällt der Workshop gut, weil er neu und abwechslungsreich ist. Besonders die vielen Spiele, die während des Workshops stattfinden, gefallen ihm. Haas sagt:

«Ich wusste nicht mal, dass wir Kinderrechte haben.»

Er findet es deshalb gut, dass er und seine Mitschüler in diese Richtung weitergebildet werden. Über gewisse Rechte staunt der 15-Jährige. So gibt es das Kinderrecht auf Freizeit und Kunst. Über dieses Recht würde er gerne mal mit seinen Eltern reden, wie er mit einem Grinsen sagt. Sein Anliegen: Er möchte am Abend länger wach bleiben. Weitere Kinderrechte, die Tommaso Haas besonders im Gedächtnis bleiben, sind die Rechte für das Wohl des Kindes, Schutz vor Suchtmitteln sowie Schutz vor Entführung.

Die vielen Spiele während des Workshops kommen bei den Kindern positiv an. Bild: Felicitas Markoff

Pascal Haltiner ist der verantwortliche Projektleiter bei der Stiftung Pestalozzi. Mit seinem Team, das aus sechs Personen besteht, führt er Kinderrechtsworkshops in Schulen durch. Das Thema Kinderrechte gehört dabei zu den Kernthemen der Stiftung. Im Jahr 2021 hat das Kinderdorf Pestalozzi bei über 50 Klassen in der Schweiz Workshops über das Thema Kinderrechte durchgeführt. Die Kinderrechtstournee ist im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums eine Aktivität, die von der Stiftung angeboten wird. So dürfen passend zum Jubiläum die ersten 75 Schulklassen am Workshop kostenlos teilnehmen. Die Kurse können einen Tag oder vierzehn Tage dauern. Haltiner sagt weiter:

«Viele Kinder kennen ihre Rechte gar nicht. Oder diejenigen Kinder, die sie kennen, wissen nicht, wie sie diese umsetzen und einfordern können.»

Die Kinder realisieren, dass ihre Kinderrechte ihr zukünftiges Leben bestimmen, erklärt Haltiner. Auch Themen wie Privatsphäre und was ein gutes oder schlechtes Geheimnis ist, werden während des Workshops behandelt. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren zum Beispiel darüber, wie sie mit dem Wissen umgehen, dass ein minderjähriger Mitschüler regelmässig Alkohol trinkt. «Ich finde solche Themen sehr spannend, weil sie alltagsnahe sind», sagt Haltiner. Bei den vielen Workshops, die er bereits geleitet hat, ist ihm ein Schüler besonders in Erinnerung geblieben:

«Er erzählte, dass seine Mutter sein Handy kontrolliert, wenn er nach Hause kommt. Das darf sie laut Kinderrecht nicht.»

Wenn es danach zu Hause am Familientisch eine Diskussion darüber gibt, dass die Handlung der Mutter das Recht auf Privatsphäre des Kindes verletzt, ist dies umso besser, teilt Haltiner mit. Für die Stiftung ist es ein grosses Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler ermutigt fühlen, sich für ihre Rechte einzusetzen.

Die Klasse 3d während dem Kinderrechtsworkshops in der Oberstufe Sonnenhof. Bild: Felicitas Markoff