Wil Verkehrschaos wegen Moschee? Stadtrat widerspricht, will aber eine neue Zufahrt prüfen FDP-Politiker Urs Etter fordert eine Verkehrsberuhigung im Südquartier. Als Auslöser für Suchverkehr betrachtet er das Islamische Zentrum. Der Stadtrat widerspricht, will aber eine neue Erschliessung der Moschee prüfen. Bis zu einer Realisierung würde es aber Jahre dauern. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Die Besuchenden der Moschee sorgen gemäss Stadtparlamentarier Urs Etter für «unhaltbare Zustände» im Südquartier. Bild: Ralph Ribi

Seit Jahren schon ärgert sich Urs Etter über den Suchverkehr und den Lärm im Wiler Südquartier. Der FDP-Stadtparlamentarier sieht den Grund dafür im Islamischen Begegnungszentrum. Dessen Besuchende würden auf der Suche nach einem Parkplatz die Ruhe im Quartier stören. Zudem komme es immer wieder zu Parkvergehen.

Das Islamische Begegnungszentrum (IBZ) hat reagiert und zwei Wegweiser aufstellen lassen. An den Knoten Glärnisch-/Nelkenstrasse sowie Nelken-/Rosenstrasse weisen sie auf freie Parkplätze hin. Für Urs Etter keine Lösung, mit der das Problem wirklich gelöst wird. Deshalb reichte er eine Anfrage beim Stadtrat ein. Nun liegen die Antworten vor.

Stadtrat und Polizei sehen kein Verkehrsproblem

Der Stadtrat verteidigt das Vorgehen. Er hält fest: «Mit den Wegweisern wird der Suchverkehr nicht gänzlich vermieden, es kann aber eine Verbesserung erreicht werden.» Dies, weil in vielen Navigationsgeräten die Adresse der Moschee nicht vorkomme und Anreisende deshalb fehlgeleitet wurden.

FDP-Stadtparlamentarier Urs Etter. Bild: PD

Auch zu Etters Forderung eines Verkehrskonzepts vertritt der Stadtrat eine klare Haltung. Ein solches sei nicht angebracht, heisst es in der Antwort. Die in der Baubewilligung gemachten Auflagen würden eingehalten. Bei Grossanlässen werden Verkehrskadetten aufgeboten, welche die Besuchenden auf weitere Parkierungsflächen hinweisen. Auch der Polizei seien keine spezifischen Auffälligkeiten betreffend Suchverkehr, ausgelöst durch das IBZ im Südquartier, bekannt. Zudem gibt der Stadtrat zu bedenken: «Suchverkehr im Quartier wird nicht ausschliesslich durch das IBZ verursacht, sondern von allen Besuchenden, die eine Möglichkeit zum Parkieren suchen.»

Erneuter Vorstoss nicht völlig wirkungslos

War also Urs Etters zweiter Anlauf, die von ihm als unhaltbar beschriebenen Zustände im Südquartier zu verbessern und für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen, wirkungslos? Nicht ganz. Denn der Stadtrat stellt Verbesserungen in Aussicht, was Etters Hauptanliegen angeht.

So ist im Richtplan eine Umzonung des Gebietes Glärnischstrasse Süd vorgesehen. Dadurch wäre eine Erschliessung der Moschee von der Glärnischstrasse her über eine Parallelstrasse zur Autobahn möglich. Ein Vorhaben, das auch von der Islamischen Gemeinschaft stets unterstützt wurde, obwohl für sie dadurch Mehrkosten entstehen würden.

Schafft das Gesamtverkehrskonzept Abhilfe?

Das Problem: Bis der Zonenplan angepasst wird, dürften Jahre vergehen. Denn die Revision der Nutzungsplanung steht noch ganz am Anfang. Bereits im nächsten Jahr will der Stadtrat allerdings ein Verkehrskonzept für die gesamte Stadt in Angriff nehmen. Dabei soll insbesondere der ruhende Verkehr betrachtet werden, wodurch sich ebenfalls Verbesserungen im Südquartier ergeben könnten.

Urs Etter war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Es ist allerdings nur schwer vorstellbar, dass er mit der Antwort des Stadtrats restlos zufrieden sein wird. Denn wie es scheint, ist Etters Wunschlösung bis auf weiteres vertagt.

