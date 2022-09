Wil: Das Programm des Velofestivals Pedale 2022

Wil Velofestival «Pedale 2022»: Auf dem Programm stehen spektakuläre Shows und eine Rundfahrt mit dem Stadtpräsidenten Am 17. September findet in Wil das grösste Velofestival der Ostschweiz statt. An der «Pedale 2022» gibt es Innovationen aus dem Bereich des Velofahrens und Shows von Weltklasse-Athletinnen und -Athleten zu sehen. 14.09.2022, 15.00 Uhr

Bild von der 2019er-Ausgabe der «Pedale». Bild: PD

Am 17. September findet in Wil das grösste Velofestival der Ostschweiz statt, die «Pedale 2022». Gemäss einer Mitteilung des austragenden Vereins Velo Wil will das Programm allen Altersklassen und Interessen etwas bieten. Für Kinder gibt es eine Laufrad-Olympiade, an einer Händlerausstellung können die Besucherinnen und Besucher innovative Produkten entdecken und testen.