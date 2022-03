Region Wil:Vor 25 Jahren veränderte sich Presselandschaft radikal

Wil-Uzwil-Flawil Ein historisches Pressebeben veränderte vor 25 Jahren die Medienlandschaft in der Region radikal Im Jahr 1997 musste der Direktor der damaligen Druckerei Flawil AG eine Entscheidung treffen, welche die Pressevielfalt in der Region Wil-Uzwil-Flawil nachhaltig veränderte. Johannes Rutz Jetzt kommentieren 02.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Redaktionsteam der «Wiler Zeitung» im Jahr 1994, vor dem Pressebeben: Franz Schildknecht, Urs Nobel, Petra Künzle, Rolf Häberli, Johannes Rutz (von links). Bild: PD

Vor 25 Jahren erlebte die Region ein historisches Pressebeben, das die Zeitungslandschaft bis heute nachhaltig veränderte. Die noch bis 1997 herrschende Vielfalt in der Region Wil–Uzwil–Flawil wurde auf einen Schlag beseitigt. Seither ist die «Wiler Zeitung» als Kopfblatt des «St.Galler Tagblattes» die einzige abonnierte Regionalzeitung. Wie kam es so weit?

Bis in die 1990er-Jahre kämpften in der Region vier Zeitungen um die Aufmerksamkeit ihrer Leserinnen und Leser. Nebst dem liberal ausgerichteten «St.Galler Tagblatt» waren es die freisinnige «Wiler Zeitung» mit «Volksfreund» und «Gossauer Zeitung», die CVP-ausgerichtete «Ostschweiz» mit der Fürstenlandausgabe und das der CVP nahestehende «Neue Wiler Tagblatt».

Zwischen diesen Zeitungen herrschte eine rege Konkurrenz. Jede Zeitung bemühte sich um sogenannte Primeur. Bei Bürgerversammlungen versuchten die Journalisten, den Redaktionsschluss bis spät in die Nacht hinaus zu verschieben, um am andern Morgen über die Beschlüsse berichten zu können. Selbst an wenig bedeutenden Anlässen wie beispielsweise beim Befestigen von Blumentöpfen bei Ortstafeln fehlte keine Redaktion. Der Wettbewerb beflügelte und hielt die Redaktionen auf Trab.

Wichtige Inserate-Pools

Bei aller journalistischen Konkurrenz kooperierten die Verlage aber auch miteinander, nämlich mit Inserate-Pools. Der bedeutendste war der OK-Pool mit den Verlagen der «Wiler Zeitung» (10'500 Exemplare), «Appenzeller Zeitung» (16'000) und «Ostschweiz» (22'300). Mit einer kumulierten Auflage von 48'800 Exemplaren gelang es dem Pool, an Inserate von nationalen Werbekampagnen von Unternehmen und Organisationen zu kommen. Der Pool generierte gute Erträge, bis die Schweiz Anfang der 1990er-Jahre in die schwerste wirtschaftliche Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg schlitterte.

Wegen rückläufiger Pool-Erträge ortete der Direktor der damaligen Druckerei Flawil AG (DFAG), der heute 82-jährige Max Stark, als Herausgeber der «Wiler Zeitung» Handlungsbedarf, stiess aber bei seinen Mitbewerbern auf taube Ohren. Der Appenzeller Verlag legte grossen Wert auf seine Selbstständigkeit, und auch die «Ostschweiz» sah keinen Anlass zur Veränderung, da die Verkündigung des christlichen Gedankengutes und die Grundsätze der Katholischen Kirche, wie sich die damaligen Verantwortlichen ausdrückten, die Essenz ihrer Zeitung ausmache.

Max Stark, ehemaliger Direktor der Druckerei Flawil AG. Bild: Johannes Rutz

So sah sich Max Stark im September 1997 gezwungen, allein zu handeln. Er streckte die Fühler zum schärfsten und grössten Konkurrenten aus, nämlich zum «St.Galler Tagblatt» (Auflage 70'400 Exemplare). Dieses war offen für einen Deal in dem Sinne, dass die «Wiler Zeitung» ein Kopfblatt des «St.Galler Tagblattes» wird, aber als Verlag selbstständig bleibt. Erst 2014 gingen die Verlagsrechte der «Wiler Zeitung» an das «St.Galler Tagblatt».

Unvorhergesehene Kettenreaktion

Der «Flawiler Putsch» löste eine unvorhergesehene Kettenreaktion aus. Die Druckerei der «Appenzeller Zeitung» in Herisau vermochte den Wegfall des grossen Druckauftrages für die «Wiler Zeitung» nicht zu verkraften. Das «St.Galler Tagblatt» musste in der Folge die «Appenzeller Zeitung» übernehmen, die damit ihre Selbstständigkeit nach 160 Jahren verlor.

Ohne OK-Pool musste auch die «Ostschweiz» aus Rentabilitätsgründen aufgeben. Sie stellte ihr Erscheinen nach 124 Jahren ein. Das 92-jährige «Neue Wiler Tagblatt» wurde von der «Wiler Zeitung» aufgekauft. Die «Gossauer Zeitung» (GoZ) verschwand nach 78 Jahren, und der Name «Der Volksfreund» verschwand zu Gunsten der Bezeichnung «Wiler Zeitung».

Folgen zeigten sich aber auch im Toggenburg und im Rheintal. Da der «Rheintaler» in Heerbrugg und der «Toggenburger» in Wattwil von der «Appenzeller Zeitung» Mantelseiten bezogen (Inland, Ausland, Sport), mussten auch sie sich nach einem neuen Partner umsehen. Am naheliegendsten war eine Kooperation mit dem «St.Galler Tagblatt». Das ermöglichte beiden Zeitungen, als Kopfblätter weiter zu existieren. Der grosse Gewinner des Pressebebens war das «St.Galler Tagblatt», das mit seinen Kopfblättern die unbestreitbare Nummer eins wurde.

Das «St.Galler Tagblatt» wird wie seine Kopfblätter im Druckzentrum Winkeln gedruckt. Bild: Hannes Thalmann

Durch die Veränderung lockerten sich die Parteibindungen

Die historische Zäsur beseitigte eine vielfältige Presselandschaft, die ihren Ursprung im Kulturkampf des 19. Jahrhunderts hatte. In den Regionen des Kantons St.Gallen erschienen meistens zwei Lokalzeitungen: eine CVP- und eine FDP-orientierte. Die grosse medienpolitische Umwälzung von 1997 war eine Zeitwende: Sie bedeutete das Ende des jahrzehntelangen Gegensatzes zwischen Freisinnig-Liberalen und Katholisch-Konservativen. Die Zeit des Kulturkampfes war endgültig vorbei.

Die Parteibindungen lockerten sich. Die Zeitungen mussten sich für alle politischen Strömungen öffnen. Dies war notwendig, denn selbst wenn eine Zeitung in einer Region ein Monopol hat, steht sie in Konkurrenz zu Lokalradios, Lokalfernsehen, Gratisanzeigern, Gemeindeblättern, Internet, sozialen Medien. Herausfordernd ist auch das veränderte Medienkonsumverhalten der Bevölkerung.

Technischer Fortschritt veränderte die Arbeit

Zäsuren musste die Druckereibranche auch wegen des technischen Fortschritts immer neu bewältigen. Um 1990 kamen die maschinengeschriebenen Berichte und Filme von der Lokalredaktion Wil noch mit dem Zug zum Hauptsitz nach Flawil, wo der diensthabende Redaktor jeweils das Couvert aus dem Gepäckwagen herausholen musste. Schreibmaschinengewandte Mitarbeiterinnen tippten die Texte ab, und die Filme mussten zuerst im Labor entwickelt werden. Der Umbruch der Zeitungsseiten erfolgte mittels Papier und Kleber.

Die Einführung des Telefax war eine grosse Erleichterung für die Übermittlung von Artikeln. Das Gerät war aber auch nur eine Zwischenetappe auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung der Redaktionsarbeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen