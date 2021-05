Wil Urinierende Hunde und trampelnde Passanten machen den Pflanzen in der Oberen Bahnhofstrasse das Leben schwer – so sollen sie gedeihen Am Mittwoch wurden Baumscheiben in der Oberen Bahnhofstrasse bepflanzt – zum dritten Mal seit 2018. Unterwegs mit Stadtgärtner Roman Nyffenegger und Forscher Axel Heinrich, die erklären, was neu in den Rabatten wächst. Pablo Rohner 12.05.2021, 19.00 Uhr

Der Forscher Axel Heinrich und Gärtnerin Monja Böni pflanzen Setzlinge in einer Ahornrabatte in der Oberen Bahnhofstrasse. Bild: Pablo Rohner

«Die Habichtskräuter ganz nahe an den Rand.» Axel Heinrich steht neben einem Ahorn in der Oberen Bahnhofstrasse und gibt Anweisungen. Monja Böni und Regula Gyr graben und hacken in den Rabatten. Die beiden Gärtnerinnen tragen breitkrempige Hüte und leuchtgelbe Kleider. Es regnet.

Neben den Gruben liegen verschiedene Setzlinge bereit: krautige, pelzige, solche mit Zwiebelwurzeln. Vier Baumscheiben bepflanzt das Team von Roman Nyffenegger, Leiter der Stadtgärtnerei Wil, am Mittwoch vor Auffahrt.

Nicht so zufällig, wie es aussieht

Axel Heinrich forscht und lehrt an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) zu urbanen Ökosystemen. Dass die Habichtskräuter nahe am schützenden Randstein gut gedeihen, haben Erfahrungen in anderen Städten gelehrt.

Zwei Gärtner der Stadtgärtnerei Wil bepflanzen eine Baumscheibe in der Oberen Bahnhofstrasse in Wil. Bild: Pablo Rohner

Vor der Buchhandlung Adhoc bleibt Heinrich stehen. «Unter dem Kübel etwas pflanzen, was Ausläufer macht», sagt er zu einem anderen Gärtner. Dann gehen er und Nyffenegger in Richtung Schwanenkreisel los. Sie wollen sich die restlichen 26 Baumscheiben ansehen, die nach Auffahrt bepflanzt werden.

Die meisten Leute achten beim Flanieren auf der Wiler Einkaufsmeile wohl kaum darauf, was unter den Ahornen wächst. Das wundert nicht. Viele der Beete sind nur karg bewachsen, als wären zufällig irgendwelche Pflanzen hierhin versamt. Doch der Schein trügt.

«Defensive Pflanzen» gegen urinierende Hunde

In den Rabatten wird seit 2018 an einem ausgeklügelten System gefeilt. Mit Axel Heinrichs Hilfe suchen die Gärtner Pflanzen, die mit den Ahornen eine symbiotische Gemeinschaft bilden. Pflanzen, die mit den Einflüssen leben können, die eine Einkaufspassage so mit sich bringt. Pflanzen, die nicht gedüngt und nicht eingehegt werden müssen. «Wie eine Wiese», sollen die Baumscheiben sein, sagt Heinrich. «Schön anzusehen und funktional.»

Axel Heinrich und Roman Nyffenegger (rechts) diskutieren über die optimale Bepflanzung der Baumscheiben. Bild: Pablo Rohner

Dazu müssen die Pflanzen einiges können. Stauden und Gehölze sollen in die Höhe wachsen, die Kräuter darunter den Boden mit einem dichten grünen Geflecht überziehen. Nyffenegger sagt: «Je dichter die Bepflanzung, desto weniger Menschen und Hunde laufen durch die Baumscheiben.» Dazu beitragen sollen auch immergrüne, dornige Pflanzen wie Berberitzen und Mahonien, denn:

«Defensives Grün ist wichtig.»

Die Dornengewächse hätten sich ausserdem in Grossstädten wie Rom über Jahre bewährt, wo der Druck von Umwelt und immer heisserem Klima noch höher ist, sagt Heinrich.

Split sorgt für Durchlüftung

Anemonen, Astern, Glockenblumen, Waldsalbei, Walderdbeeren – die Liste der Pflanzen, die in den Baumscheiben zu dichten Strukturen heranwachsen sollen, umfasst über 40 Arten. Ihre Wurzeln müssen einen Weg durch die Wurzeln der Ahorne finden. Und je älter der Baum, desto dichter wird dieses Geflecht. Weil Ahorne zudem viel Wasser brauchen, sind genügsame Tiefwurzler im Vorteil. Die Gewächse am Boden sollen nicht mit den Bäumen konkurrenzieren.

Setzlinge warten auf einem Lastwagen der Stadtgärtnerei Wil darauf, in eine Rabatte gepflanzt zu werden. Bild: Pablo Rohner

Eine dichte Bepflanzung um die Stämme hilft auch den Bäumen, weil das Wasser, das daraus verdunstet, die Stämme kühlt. In ein paar Jahren, «wenn das System steht», könnten die Ahorne so bis zu einen Monat länger grün sein, sagt Heinrich. Wichtig ist auch das Splitsubstrat, das vor zwei Jahren in den Rabatten ausgebracht wurde und in das die Setzlinge jetzt eingegraben werden. Heinrich sagt:

«Das ist keine Steinwüste.»

Die Schicht aus gebrochenen Steinen sorgt dafür, dass der Boden nicht verdichtet und durchlüftet wird. Und: Samen, die von den Pflanzen in der Rabatte abgeworfen werden, können darunter gut keimen. Damit sie sich daran gewöhnen konnten, wurden die Setzlinge über den Winter im gleichen Substrat angezogen.

Die Setzlinge werden in der Stadtgärtnerei im gleichen Substrat wie in den Rabatten angezogen. Bild: Pablo Rohner

Aus der Vergangenheit gelernt

Vor der Baumscheibe beim Coop City bleiben Heinrich und Nyffenegger stehen. Sie wurde vor ein paar Jahren bepflanzt, überlebt haben nur die robusten Dornenpflanzen. Hier an der Kreuzung ist gut zu sehen, von was es abhängt, ob die Pflanzen gedeihen. Die Baumscheibe beim Coop City ist dem Verkehr in allen Richtungen ausgesetzt. Nyffenegger zeigt auf eine umgetrampelte Pflanze. Der Stamm des Ahorns ist unten weiss vom Urin der Hunde. Auf der anderen Strassenseite läuft es besser. Axel Heinrich erklärt, warum:

«Die Bestuhlung des Cafés nebenan verhindert hier, dass die Leute durch die Baumscheibe laufen.»

Tatsächlich wachsen hier zwischen den Mahonien und Berberitzen auch grasähnliche Stauden und Blumen.

Hier unten, im mittleren und unteren Bereich der Oberen Bahnhofstrasse, werden die Rabatten mit neuen Pflanzen und den «Gewinnern» aus den vergangenen Versuchen ergänzt. Aus diesen haben die Gärtner noch etwas gelernt: «Wir pflanzen diesmal dichter», sagt Roman Nyffenegger.

An besonders exponierten Standorten wie beim Coop City würden die Rabatten zudem möglicherweise kniehoch eingehegt. Dies soll die Pflanzen im schwierigen ersten Jahr schützen.