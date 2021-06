Mitten in Wil: Hanf wächst neben Kindergarten

WIL Urban Gardening treibt seltsame Blüten: Gleich neben dem Kindergarten gedeihen Hanfpflanzen Die Wilerinnen und Wiler können seit einem Jahr mitten in der Stadt nach Lust und Laune gärtnern. Das treibt nun spezielle Blüten. Es schiessen Hanfpflanzen in die Höhe. Simon Dudle 18.06.2021, 20.15 Uhr

Ja, es ist Hanf. Und das im öffentlichsten Garten der Stadt Wil. Bild: Simon Dudle

Sie wachsen prächtig und schiessen regelrecht in die Höhe. Und das an bester Stelle mitten in Wil. In einem Pärkli zwischen dem Wiler Bleicheplatz und dem Alterszentrum Sonnenhof kann seit ziemlich genau einem Jahr der grüne Daumen so richtig angewendet werden.

Die Stadt stellt im Sonnenhofpärkli Hochbeete und Erde zur Verfügung, für den Rest sind die Wilerinnen und Wiler zuständig. Die kleinen und grossen Gärtner können bepflanzen, beobachten, naschen und auch ernten. So steht es auf einer Tafel an einem der Hochbeete.

Hanf neben dem «Paradiesli»

Doch was spriesst denn da? Ist es tatsächlich Hanf? Diese Frage sorgt dieser Tage für Diskussionen, zumal unmittelbar nebenan die städtische Musikschule, der Kindergarten Paradiesli und unweit auch die Oberstufe Sonnenhof liegen. Auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wil, wenn ...» sorgen die Pflanzen für regen Diskussionsstoff. «Was will uns die Stadt damit sagen», fragt ein User. Das Portal «FM1-Today» titelt in einem Artikel gar: «Hat die Stadt mitten in Wil Marihuana angepflanzt?» Sie seien zuerst etwas erschrocken, wird Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt Wil, vom Portal zitiert.

Mann kann es rauchen, aber ...

Auf der besagten Facebook-Seite hat sich auch Daniel Stutz eingeschaltet. Er war es, der das Urban-Gardening-Projekt vor einem Jahr als damals noch amtierenden Stadtrat feierlich einweihte. Nun löst er das Rätsel auf.

«Ich kann beruhigen. Das ist Faserhanf. Einfach genau hinschauen. Zum Rauchen absolut ungeeignet.»

Max Forster formuliert es im «FM1-Today»-Artikel so: Man könne es zwar rauchen, THC enthalte die Pflanze aber nicht. Daher sei alles ganz harmlos und es habe sich wohl jemand einen Jux erlaubt. Tatsächlich riecht es im Sonnenhofpärkli «normal» und nicht nach sinneserweiternden Stoffen. Wie auch immer: Die Stadt Wil hat ihre erste typische Sommergeschichte des Jahres.