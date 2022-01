Wil: Unterführung Hubstrasse wird gesperrt

Wil Unterführung Hubstrasse muss gesperrt werden: Stadt empfiehlt, Zentrum zu umfahren – Feuerwehr ist auf Umleitungen vorbereitet Auf dem Gebiet der Stadt Wil gibt es für den motorisierten Verkehr nur eine Möglichkeit, die Bahngleise zu queren: die Unterführung Hubstrasse. Diese wird demnächst zeitweise gesperrt. Das stellt auch die Blaulichtorganisationen vor Herausforderungen. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Über 12'000 Autos nutzen täglich die Unterführung Hubstrasse in Wil. Bild: Larissa Flammer

Ab Sonntagnacht ist das Südquartier vom Rest der Stadt Wil abgeschnitten. Die Unterführung Hubstrasse muss gesperrt werden, weil die SBB die Brückenplatte ersetzten. Zunächst nur nachts, jeweils von Mitternacht bis 5 Uhr früh, im Februar jedoch auch während eines ganzen Wochenendes.

Die Hubstrasse ist für den motorisierten Verkehr auf dem Stadtgebiet die einzige Möglichkeit, die Bahngleise zu queren. Die kürzeste Umleitung führt über die Toggenburgerstrasse und die Gemeindegebiete von Rickenbach und Wilen. Dabei muss aber eine weitere Bahnunterführung durchquert werden, die nur eine Höhe von 3,7 Meter aufweist. Die Unterführung Hubstrasse misst 4,1 Meter.

Vor Ort wird diese Umleitung daher nicht mit Tafeln signalisiert, wie Nicolas Gerig, Projektleiter Verkehrsplanung bei der Stadt Wil, auf Anfrage mitteilt. Er erklärt: «Die signalisierte Umleitungsroute muss durch alle Fahrzeuge befahrbar sein.» Die ausgeschilderte Umleitung führt daher über die Zürcherstrasse und Gloten (Gemeinde Sirnach).

Feuerwehr verliert wohl etwas Zeit

Die Feuerwehr, deren Depot an der Bronschhoferstrasse in Wil ist, muss aber nicht unbedingt den weiteren Umweg über Gloten nehmen. Auch die grösseren Feuerwehrautos passen durch die Unterführung in Wilen, wie Thomas Widmer, Leiter Einsatzorganisationen beim Sicherheitsverbund Region Wil, sagt. 3,5 Meter Höhe sind nötig. Diese sollte auch nach dem Ersatz der Brückenplatte bei der Unterführung Hubstrasse gewährleistet sein. Zur Sicherheit werde man nach den Bauarbeiten Fahrversuche machen.

Genau wie der städtische Werkhof, der die Schneeräumung sicherstellen muss, und die Stadtpolizei wurde auch der Sicherheitsverbund von Beginn an in die Ausarbeitung des Umleitungskonzepts miteinbezogen. «Wir wurden schon vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal darüber informiert», sagt Widmer.

Der Sicherheitsverbund habe daher intervenieren können, als ursprünglich die Idee aufkam, die Unterführung Hubstrasse bis zum Ende der Bauarbeiten für Lastwagen – und damit auch für Feuerwehrautos – zu sperren. Und man habe bei den Projektverantwortlichen darauf hingewiesen, dass die anstehenden Bauarbeiten an der Zürcher- und Toggenburgerstrasse nicht gleichzeitig wie die Arbeiten an der Unterführung geplant werden sollen. Widmer sagt:

«Wir werden bei Einsätzen im Südquartier während der Sperrung etwas Zeit verlieren.»

Auch Angehörige der Feuerwehr, die im Südquartier wohnen, würden vielleicht etwas länger brauchen, um ins Depot zu gelangen. Man habe alle über die Sperrung und Umleitungen informiert. Widmer geht trotzdem davon aus, dass die gesetzlich vorgegebenen Hilfsfristen eingehalten werden können: In dicht besiedeltem Gebiet muss die Feuerwehr nach zehn Minuten ab Alarmierung vor Ort sein, in dünn besiedeltem Gebiet nach 15 Minuten.

Stadt hält am Wochenende den Verkehrsdienst bereit

Die Unterführung wird vorerst vom 16. Januar bis 4. Februar jeweils von Mitternacht bis 5 Uhr gesperrt. Am Wochenende vom 4. bis 7. Februar bleibt sie von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, durchgängig gesperrt.

Laut einer von Swisstraffic im Oktober 2019 durchgeführten Verkehrszählung wird die Unterführung Hubstrasse täglich von rund 12’500 Personenwagen, 580 Bussen und Lastwagen sowie 920 Velos und 570 Fussgängerinnen und Fussgängern genutzt. Das ist eine ganze Menge Verkehr, der während der Sperrung umgeleitet werden muss.

Gemäss Gerig von der städtischen Verkehrsplanung seien die Umleitungsrouten untersucht worden und sollten abgesehen von Ausnahmesituationen (zum Beispiel Unfälle oder Schnee) das Verkehrsaufkommen abwickeln können. «Vereinzelt kann es jedoch zu Behinderungen und verlängerten Fahrzeiten kommen», sagt Gerig. An neuralgischen Punkten stehe ein Verkehrsdienst bereit, um bei Bedarf einzugreifen. Trotzdem sagt der Projektleiter:

«Das Umfahren des Stadtzentrums wird empfohlen.»

Buslinien enden und starten am Bahnhof Süd

Während die Nachtsperrung den Busbetrieb noch nicht betrifft, muss Wil-Mobil den Fahrplan am Wochenende vom 4. bis 7. Februar zum Teil anpassen. Die Linien 732 (Wil–Glärnischstrasse–Gähwil), 733 (Littenheid–Wil) und 735 (Bichelsee–Wil) enden und starten während dieser Zeit beim Bahnhof Süd. Die Linie 702 (Gemeindezentrum Wilen–Hofberg–Rossrüti Altersheim) wird zweigeteilt und die Fahrgäste müssen beim Bahnhof zu Fuss die Gleise unterqueren und in einen wartenden Bus umsteigen.

Die Bushaltestelle Bahnhof Süd ist zurzeit an der Säntisstrasse direkt bei der Personenunterführung West zu finden. Bild: Larissa Flammer

Bereits seit Anfang dieser Woche ist zudem die Bushaltestelle Bahnhof Süd um etwa 100 Meter verschoben. Sie befindet sich aktuell nicht an der Hubstrasse, sondern an der Säntisstrasse, direkt bei der Personenunterführung West der SBB. Dies, weil die Perrons der Gleise 2 und 3 zurzeit nur über jene Unterführung erreichbar sind.

Unterführung wird in Zukunft noch öfter gesperrt

Beim Einbau der Brückenplatte handelt es sich um eine Vorinvestition der SBB für das städtische Projekt «Ersatzneubau Unterführung Hubstrasse». Das Stadtparlament genehmigte dafür vergangenen Herbst einen Kredit von 1,05 Millionen Franken für die Ausarbeitung des Bau- und Auflageprojekts. Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau können frühestens 2024 aufgenommen werden.

Im Rahmen der Bauarbeiten der SBB wird es aber bereits im Sommer und Winter 2022 zu weiteren Wochenendsperrungen der Unterführung Hubstrasse kommen. Die SBB werden zu gegebener Zeit genauer informieren.

