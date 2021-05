Wil West: SVP und Grüne Prowil fordern vergeblich mehr Mitsprache

Wil Unter Beschuss von links und rechts: Stadtrat verteidigt Vorgehen beim Projekt Wil West Sowohl Grüne Prowil als auch SVP wünschen sich mehr Mitsprache der Wiler Bevölkerung. Der Stadtrat hält jedoch an seinem Plan fest und beschwichtigt: Das Volk werde ein Wort mitreden können, wenn es um die konkrete Umsetzung der Projekte im Zusammenhang mit Wil West gehe. Gianni Amstutz 18.05.2021, 17.00 Uhr

Die Linienführung der geplanten Netzergänzung Nord gibt zu reden. Auch der Umstand, dass nur 300 Meter unterirdisch geführt werden sollen (gestrichelte Linie) ist den Grünen ein Dorn im Auge. Karte: jbr

«Wil West ist eine einmalige Chance für die Stadt Wil.» Was der Stadtrat in einer Antwort auf einen Vorstoss schreibt, darauf können sich wohl im Grundsatz auch die meisten Wiler Politiker einigen. Immerhin verspricht das Generationenprojekt nicht nur bis zu 3000 Arbeitsplätze in die Region zu bringen, sondern soll mit den flankierenden Massnahmen auch die Lebensqualität in der Stadt Wil massgeblich verbessern.

Geht es aber um die Details des Projekts, gibt es im Stadtparlament zahlreiche Vorbehalte. Solche gibt es sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Bedenken hegen, die Interessen der Stadt Wil könnten beim Projekt, bei dem die Kantone Thurgau und St.Gallen federführend sind, übergangen werden.

Grüne Prowil kritisieren Landverschleiss

Eine konkrete Massnahme, bei dem sich die Differenzen bezüglich Wil West offenbaren, ist die Netzergänzung Nord. Diese soll Bronschhofen mit der Autobahn A1 verbinden – und somit den Verkehr aus dem Stadtzentrum raushalten. Als der Stadtrat im vergangenen Jahr die Eckpunkte der Netzergänzung Nord vorstellte, blieb das nicht ohne Reaktionen.

Die Netzergänzung Nord soll durchs Grüne gebaut werden. Bild: PD

An vorderster Front engagieren sich die Grünen Prowil gegen die vorgeschlagene Linienführung. Sie bemängeln, dass der Landverschleiss dadurch zu gross sei. Denn der geplante Autobahnanschluss in Bronschhofen soll nicht über eine bestehende Strasse mit Bronschhofen verbunden, sondern parallel dazu im Grünen gebaut werden.

Tunnellösung nicht nur bei Grünen salonfähig

Ein weiterer Streitpunkt: Die Grobplanung sieht vor, die Netzergänzung Nord nur auf einer Länge von 300 Metern untertags zu bauen. Die Grünen Prowil werfen dem Stadtrat vor, sich zu wenig stark für eine Tunnellösung oder eine Streckenführung über die bestehende Industriestrasse stark gemacht zu haben.

Dass eine Tunnellösung auch bei anderen Parteien auf Zustimmung stossen könnte, zeigt ein Vorstoss von SVP-Fraktionspräsident Benjamin Büsser. In einem Vorstoss machte er sich erfolgreich dafür stark, dass eine solche Variante für die zweite geplante Netzergänzung im Osten der Stadt zumindest geprüft werden soll.

Stadtrat hat Kanton umgestimmt

Der Stadtrat wehrt sich nun in seiner Antwort auf einen Vorstoss der Grünen Prowil gegen den Vorwurf, er habe sich zu wenig für die Interessen der Stadt Wil eingesetzt. Der Kanton habe eigentlich eine Variante bevorzugt, die gar keine Überdeckung der Fahrbahn vorsah.

Nur weil der Stadtrat darauf insistiert habe, den nördlichen Teil der Umfahrung «aus Gründen der optimalen Einbettung in die Landschaft und des Landschaftsschutzes im Minimum 300 Meter zu überdecken», habe das kantonale Bauamt schliesslich eingewilligt, heisst es in der Antwort.

Während die offene Linienführung mit Kosten von 30 bis 34 Millionen Franken rechnete, ist die nun gewählte Variante mit 45 bis 49 Millionen Franken veranschlagt. Dies dürfte der Stadtrat so werten, dass es ihm sehr wohl gelungen ist, die Prioritäten beim Kanton weg vom Preis hin zum Landschaftsschutz zu bewegen. Ob das den Grünen Prowil reicht, ist allerdings fraglich.

Kein Marschhalt, keine Grundsatzabstimmung

Denn die Grünen Prowil hatten in ihrem Vorstoss vom Stadtrat eigentlich einen Marschhalt verlangt. Zuerst sollte in Wil ein Partizipationsprozess gestartet werden, bei dem die Bevölkerung Stellung nehmen könnte. Eine ähnliche Idee kam auch von der SVP. Sie regte in einem Vorstoss an, eine oder mehrere Grundsatzabstimmungen über Wil West und die damit verbundenen Projekte durchzuführen.

Doch der Stadtrat will weder davon noch vom Marschhalt etwas wissen:

«Ein Marschhalt ist aus Sicht des Stadtrates nicht nötig und nicht zweckmässig.»

Eine Grundsatzabstimmung sei zudem gar nicht zulässig, da die Federführung des Gesamtprojektes bei den Kantonen Thurgau und St.Gallen liege.

Mehrere Möglichkeiten zur Mitsprache

Gleichwohl wird die Wiler Bevölkerung nicht komplett aussen vor gelassen. Der Stadtrat werde mit dem kantonalen Tiefbauamt die Möglichkeiten des Dialoges und der Mitwirkung der Bevölkerung im Rahmen der Erarbeitung des Projektes Netzergänzung Nord klären, verspricht die Stadtregierung.

Voraussichtlich im nächsten Jahr wird sich der Kantonsrat mit Wil West befassen. Bild: Benjamin Manser (20. April 2021)

Ausserdem werde der Kantonsrat voraussichtlich Ende 2022 über einen Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West beraten. Dieser unterstehe wiederum – je nach Höhe – dem fakultativen oder obligatorischen Referendum. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons – und damit auch die Wilerinnen und Wiler – werden also bei einer Abstimmung Stellung nehmen können. Dasselbe gilt auf kommunaler Ebene im Rahmen des Bewilligungsverfahrens. Mittels Rats- oder Volksreferendum könnte es auch hier zu einer Abstimmung kommen.