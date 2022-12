Ungefragt von Stadtpfarrer Pfiffner für die Ausbildung angemeldet

Wil Ungefragt hat sie Stadtpfarrer Pfiffner für die Ausbildung zur Katechetin angemeldet: Rita Kammerlander wirkt seit vielen Jahren im Dienste der Kirche Rita Kammerlander-Gribi hat vom Bischof die silberne Bistumsmedaille bekommen für ihre Arbeit in der Diözesanen Missionskommission. Wer ist die Wilerin, die sich seit Jahrzehnten für die Kirche engagiert? Zita Meienhofer 03.12.2022, 12.00 Uhr

Rita Kammerlander-Gribi hat der Erhalt der silbernen Bistumsmedaille überrascht. Bild: Zita Meienhofer

«Es war Überraschung pur; ich bin fast umgefallen», sagt Rita Kammerlander heute über den Moment, als ihr Bischof Markus Büchel die silberne Bistumsmedaille überreicht hatte. Die Wilerin hatte diese für ihr engagiertes und langjähriges Wirken in der Diözesanen Missionskommission (DMK) erhalten. Die Kommission wurde aufgelöst. Das bedauert sie.

«‹Missionarisch Kirche sein› habe mit Solidarität, christlichem Mitgehen mit Menschen aller Couleur, hier bei uns und weltweit zu tun.»

Die Bistumsmedaille wird seit 1993 verliehen, bislang an vier Frauen und zehn Männern. Darunter befinden sich auch Marlis Widmer (langjährige Schulleiterin der Meitleflade) oder Urs J. Cavelti (Administrations-ratspräsident und Dozent für Kirchenrecht). Dass sie sich mit diesen beiden Persönlichkeiten in eine Reihe stellen darf, freut Rita Kammerlander. Sie sagt: «Wenn die Beiden diese Medaille bekommen haben, dann hat es Substanz.»

Der Stadtpfarrer brauchte Mitarbeitende

Die Wilerin hat sich nicht nur für die DMK eingesetzt, sie hat sich seit Jahren für die Kirche, «eine Missionarische Kirche», wie sie betont, engagiert. Den offiziellen Dienst in der Kirche trat Rita Kammerlander 1978 an, als Religionslehrerin. Für die Ausbildung zur Katechetin hatte sie der damalige Stadtpfarrer Martin Pfiffner angemeldet – ohne sie zu fragen. Er begründet ihr diesen Schritt:

«Ich brauche Leute und du kannst es. Du hast lange genug in der Jugendarbeit gewirkt.»

Rita Kammerlander war verheiratet und Mutter zweier Mädchen im Vorschulalter, ihr Mann beruflich viel unterwegs. Dieser Zeitpunkt war eher kein fruchtbarer Boden für ausserhäusliche Tätigkeiten. Zudem war es neu, dass Katechetinnen Priester im Religionsunterricht ersetzen sollten. Pfarrer Pfiffner konnte Rita Kammerlanders Mann überzeugen.

Während Jahren unterrichtet sie in der Stadt Wil als Katechetin, vorerst auf der Unterstufe und Mittelstufe und als ihre Töchter ins Oberstufenalter kamen, fand sie Interesse auch auf dieser Stufe zu unterrichten. Sie absolvierte die entsprechende Ausbildung.

Seit bald 50 Jahren am Unterrichten

Zudem gestaltete sie Familien- und Schülergottesdienste, die bei den Kirchgängerinnen und Kirchgängern ankamen. Auch ausserschulische Projekte, wie Wallfahrten, der Kreuzweg in Maria Dreibrunnen und vieles mehr wurden ihr anvertraut.

In kirchlichen Kreisen kannte man Rita Kammerlander. Anfragen für die Übernahme des Religionsunterrichts kamen auch von anderen Pfarreien. Einer der ersten war Zuzwils Pfarrer Alfred Keller. Sie sagt: «Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit. Er hat sich sehr der Kinder und Jugendlichen angenommen. Er hatte viele Ministranten und ging damals schon mit diesen in den Europapark.»

Rita Kammerlander ist schon seit einiger Zeit im Pensionsalter, allerdings liebt sie ihre Arbeit und ist auch immer noch gefragt. So unterrichtet sie bis heute, zurzeit im Pastoralraum Hinterthurgau verschiedene Klassen in St.Margarethen und Münchwilen. Der Religionsunterricht findet im Kanton Thurgau im ausserschulischen Rahmen statt. Sie sagt: «Das ist nicht immer einfach.» Da gilt es, sich zu organisieren und zu arrangieren mit den weiteren ausserschulischen Tätigkeiten der Schülerschaft.

Sie sagt: «Ich habe es mir auch ganz gut überlegt, ob ich im Kanton Thurgau unterrichten möchte.» Letztlich sagte sie zu. Nach ihren Erfahrungen ist sie der Ansicht, dass da die Politik aktiv werden müsste, damit der Religionsunterricht wieder flächendeckend in den Stundenplan eingefügt werden könnte.

Die Eigenständigkeit der Mutter übertrug sich auf die Tochter

Die Wilerin steht seit Jahrzehnten im Einsatz der Kirche, da muss die Religion bei ihr wohl schon seit Kindheit im Zentrum stehen. Rita Kammerlander antwortet nicht sofort. Dann sagt sie:

«Ich bin in einer konfessionell gemischten Familie aufgewachsen.»

Ihr Vater gehörte der evangelischen Konfession an, ihre Mutter der katholischen. Für die damaligen Verhältnisse (1930er-Jahre) sei dies eher ungewöhnlich gewesen, zumal ihre Mutter in einer strenggläubigen Familie aufgewachsen sei.

Die eigenständige Entscheidungskraft ihrer Mutter hat in Rita Kammerlanders Leben die Fortsetzung gefunden. Ihre Mutter übte den Beruf als ausgebildete Psychiatrieschwester aus. Demnach war es keine Frage, dass auch ihre Tochter eine Lehre absolvieren wird. Die heutige Katechetin wurde Kauffrau. Sie wuchs in einer Familie auf, in der das Christsein und auch der sonntägliche Kirchenbesuch wichtig waren, aber in einer entspannten Art und Weise.

«Ich bin eher eine grosse Zweiflerin»

Diese Umgebung legte wohl auch den Grundstein für Rita Kammerlander, um das zu vermitteln, was sie ebenfalls vermittelt bekommen hat. So sagt sie heute: «Es ist mir wichtig, den Kindern das Vertrauen in eine höhere Kraft zu wecken, auf die sie sich im Leben verlassen können. Und, ich sage bewusst vertrauen und nicht glauben. Was vertrauen heisst, das können die Kinder heute aufgrund von Erfahrungen im Alltag einordnen, glauben nicht.»

Rita Kammerlander ist eine kritische Person. Sie hinterfragt und sagt von sich:

«Ich bin eher eine grosse Zweiflerin, es ist oft schwierig, einfach zu vertrauen und anzunehmen.»

Die Arbeit mit den Kindern ist ihr immer noch eine Freude und die Diskussionen mit Eltern erlebt sie nach wie vor als sehr wertvoll.

Sie erinnert sich an die Versöhnungswege (beim Empfang des Versöhnungssakramentes, früher Beichte), die sie erlebt hat und sagt: «Es glaubt mir wohl niemand, welche tiefgehende Gespräche ich mit Vätern wie Müttern führen durfte und wie dabei oft einfach Zuhören gefragt war. Für mich sind das Momente kostbarer Seelsorge.»