Jungfreisinnige Wil gegen PS-Beschränkung für Junglenker

Wil «Undifferenzierte Diskriminierung»: Jungfreisinnige gegen PS-Beschränkung für Junglenker Für die Jungfreisinnigen Wil und Umgebung ist eine Leistungsbeschränkung für Junglenker kein adäquates Mittel zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die entsprechende Motion von SP-Nationalrätin Gabriela Suter lehnt die Partei daher entschieden ab. 15.06.2022, 05.00 Uhr

Die Jungfreisinnigen Wil und Umgebung wehren sich gegen eine PS-Beschränkung für Junglenker. Das Unfallrisiko könne damit nicht wesentlich gesenkt werden, argumentiert die Jungpartei. Symbolbild: Patrick Huerlimann

In einem Punkt sind sich die Jungfreisinnigen und die Motionärin einig: Der Verkehrssicherheit ist grosses Gewicht beizumessen. Jedoch findet die Partei, dass eine undifferenzierte Diskriminierung der Junglenker weder notwendig noch angemessen ist. «Die JFWU vertreten die Ansicht, dass der Bürgerin/dem Bürger grösstmögliche Freiheit zugestanden, aber zugleich auch die entsprechende Selbstverantwortung auferlegt werden sollen.»

Marvin Flückiger, Präsident Jungfreisinnige Wil und Umgebung. Bild: PD

Das heisst: «Jene Personen, die sich an die Strassenverkehrsregeln halten, sollen auch in den Genuss der Freiheiten kommen, welche sich aus der Automobilität ergeben. Hält sich eine Person nicht an die Vorschriften, erlaubt das Strassenverkehrsgesetz bereits heute eine gezielte Ahndung der Verfehlung.» Eine generelle PS-Beschränkung für alle Junglenker – wie sie bei Motorrädern besteht – erscheint den JFWU damit nicht zweckmässig.

Geringe Auswirkungen auf das Unfallrisiko

Die Jungpartei bezweifelt ausserdem, dass damit eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht würde. Dabei verweist sie auf die Studie ‹Sicherheit von jungen Erwachsenen im Strassenverkehr› des BfU, welche – allerdings auf der Basis theoretischer Abschätzungen – von geringen positiven Effekten einer Motorisierungsbeschränkung ausgeht. Gerechnet wird mit einem um 0,4 bis 2,5 Prozent reduzierten Unfallrisiko. Gleiches sei, so die JFWU, auch der Stellungnahme des Bundesrats vom 2. September 2020 zu entnehmen.

«Ebenfalls scheint die Vorlage fälschlicherweise davon auszugehen, dass leistungsstärkere Fahrzeuge per se eine erhöhte Gefahr darstellen. Doch auch mit weniger leistungsstarken Fahrzeugen können gefährliche Fahrmanöver ausgeführt oder Geschwindigkeitsübertretungen begangen werden», kritisieren die JFWU. Daher müsse zwingend an die Selbstverantwortung appelliert werden.

Die Partei weist darauf hin, dass Junglenker in der Schweiz schon heute einem besonders strengen Regime unterstünden. «Einerseits gilt ein absolutes Alkoholverbot. Fahren alle älteren Personen mit einem Promillewert bis 0,5 besser und stellen kein Risiko dar?» Ausserdem verlängere sich die Probezeit nach einem Ausweisentzug um ein Jahr. Und ein zweiter Vorfall habe den Einzug der Fahrerlaubnis zur Folge.

Einschränkung der Freiheit

Explizit weist die Partei darauf hin, dass Junglenker während der Lernphase häufig das Fahrzeug der Eltern oder anderer nahestehender Personen nutzen. «Verfügt das Fahrzeug über eine Leistung, welche über dem Limit für Neulenker liegen würde, könnte das Fahrzeug nicht für den Lernprozess genutzt werden, wodurch weniger Erfahrung gesammelt werden kann. Eine klare Einschränkung der Freiheit von jungen Erwachsenen», findet die JFWU.