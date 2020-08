Wil und Toggenburg sind fast coronafrei: Weshalb die regionalen Fallzahlen nur wenig aussagen und wann sie doch wichtig werden könnten Sowohl in Wil als auch im Toggenburg gab es in den vergangenen zwei Wochen nur eine Handvoll Fälle. Das bedeutet vorerst nicht viel. Der Kanton behält es sich aber vor, im Falle steigender Coronainfektionen regionale Massnahmen zu treffen. Gianni Amstutz 19.08.2020, 05.00 Uhr

Das Toggenburg und Wil verzeichnen gemessen an der Einwohnerzahl die wenigsten positiven Coronafälle im Kanton. Bild: Urs Lindt/freshfocus

Das Coronavirus ist im Alltag immer noch omnipräsent. Egal ob durch die Maskenpflicht im ÖV, die Abgabe von Kontaktdaten in Bars oder die Massnahmen zur Wahrung des Social Distancing am Arbeitsplatz: Die Pandemie begegnet einem überall. Doch die Zahlen sind mancherorts erstaunlich tief. Das fällt besonders dann auf, wenn man im Kanton St.Gallen nicht die Gesamtzahl, sondern die Zahlen der einzelnen Wahlkreise zu Rate zieht.

Das Toggenburg ist hierbei das Neuseeland des Kantons St.Gallen. Sowohl der Inselstaat als auch das Toggenburg hatten während mehrerer Wochen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen.

Toggenburg war zwei Wochen coronafrei

In Neuseeland gab es bis vor kurzem über 100 Tage lang keinen Coronafall, im Toggenburg waren es rund zwei Wochen, wie der Website des Kantons St.Gallen zu entnehmen ist. Auf dieser werden regelmässig die laborbestätigten Neuinfektionen aufgeteilt nach Wahlkreisen publiziert. Bis am Montag war das Toggenburg – zumindest was bestätigte Fälle angeht – coronafrei. Über das Wochenende sind nun auch im Toggenburg zwei Neuinfektionen hinzu gekommen. Damit ist das Toggenburg im innerkantonalen Vergleich aber immer noch sehr gut unterwegs.

Twitter-User Dan Hungerbühler hat auf der Basis der Zahlen des Kantons die Anzahl Fälle pro 100'000 Einwohner ausgerechnet. Diese erlauben einen besseren Quervergleich der Regionen und im Kanton. Der Wahlkreis Toggenburg weist mit 4,24 Fällen pro 100'000 Einwohner in den letzten vierzehn Tagen (Stand: Dienstag) immer noch den mit Abstand tiefsten Wert im ganzen Kanton aus.

An zweiter Stelle – im positiven Sinne – folgt die Region Wil. Dort wurden in den vergangenen Tagen 11,75 Fälle pro 100'000 Einwohner festgestellt. Zum Vergleich: Am meisten neue laborbestätigte Coronafälle hat der Wahlkreis Sarganserland mit 45,86 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner.

Regionale Zahlen aktuell mit wenig Aussagekraft

Es stellt sich die Frage, welchen Nutzen solche regionalen Daten überhaupt haben. Schliesslich werden Massnahmen kantonal beschlossen und durchgesetzt. So ist für den Erfolg des Contact-­Tracings die Gesamtzahl an Neuinfektionen entscheidend. Es sind nicht die regionalen Fälle.

Zudem interessiert sich das Coronavirus nicht für Grenzen, wie auch das Beispiel Neuseeland zeigt. Obwohl im Inselstaat die Pandemie lange Zeit überwunden schien, kam es jüngst doch wieder zu Neuinfektionen. Selbst der Pazifik konnte die Rückkehr des Virus nicht verhindern. So ist es wenig überraschend, dass Corona auch im Toggenburg nach einer kurzen zwischenzeitlichen Pause wieder festgestellt werden konnte.

Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen relativiert denn auf Anfrage auch die Bedeutung der regionalen Infektionszahlen. Aufgrund der tiefen Fallzahlen im Kanton St.Gallen liessen sich aktuell keine Erkenntnisse auf die Verteilung ableiten, lässt man verlauten.

Will heissen: Zurzeit sind die regionalen Fallzahlen mehr eine statistische Spielerei als ein nützliches Werkzeug. Dass die Zahlen trotzdem so erhoben werden, hat einen einfachen Grund: Sollten sie dereinst stark ansteigen, könnte die regionale Verteilung durchaus eine Rolle spielen.

Regionale Massnahmen möglich

Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen schreibt auf Anfrage:

«Bei höheren Fallzahlen könnte der Kantonale Führungsstab beziehungsweise die Regierung auch regionale Massnahmen beschliessen.»

Denkbar sei beispielsweise eine Maskenpflicht auf regionaler Ebene, hielt die Regierung bereits Anfang August in einer Medienmitteilung fest. Weitere Massnahmen, die in Frage kommen könnten, umfassen unter anderem eine zusätzliche Beschränkung der maximalen Besucherzahl bei Veranstaltungen sowie mögliche Einschränkungen bei Besuchen in Pflege- und Altersheimen.

Oberstes Ziel der Kantonsregierung bleibt es, die Gesamtzahl der Neuinfektionen sowie der Hospitalisierungen tief zu halten und damit «keine weiteren einschränkenden Massnahmen ergreifen zu müssen», wie sie in einer Medienmitteilung Anfang August schrieb.

Aktuell scheint das gut zu gelingen. Die Zunahme neuer Coronainfektionen hat sich bei rund zehn Fällen pro Tag eingependelt. Solange die Zahlen nicht schneller zunehmen, funktioniert das Contact-Tracing und es reichen die Kapazitäten im Spital aus.

Aktuell sind im ganzen Kanton St.Gallen sieben Personen wegen des Coronavirus hospitalisiert, vier davon auf der Intensivstation an einem Beatmungsgerät.