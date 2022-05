Wiler Bier Thurbobräu steigert Umsatz im Jahr 2021 deutlich

Wil Umsatzsteigerung von 21 Prozent: Thurbobräu blickt auf ein erfolgreiches Bierjahr zurück Dem Verein Idée Wil ist es im vergangenen Jahr gelungen, das Bier Thurbobräu weiter in der Region zu verankern. Über 400 Bierfreunde feierten dies an der Generalversammlung. Alec Nedic 30.05.2022, 05.00 Uhr

Thurbobräu-Präsident Patrick Meyenberger (rechts) stösst im Festzelt auf ein erfolgreiches Jahr an. Bild: Alec Nedic

Auf dem Gelände des St.Galler Kantonalschwingfests in Wil wurden bereits am Freitagabend Bierflaschen geköpft. Anlass dazu bot die jährliche Generalversammlung von Thurbobräu, die vom Verein Idée Wil organisiert wurde. Über 400 Bierfreunde folgten der Einladung des Vereins und stiessen gemeinsam auf das vergangene Geschäftsjahr an.

Als sich um 19 Uhr die Türen des Festzeltes öffneten, scharten sich die Besucher bereits in ausgelassener Stimmung auf dem Parkplatz vor dem Schwingfestgelände. Patrick Meyenberger, Präsident der Idée Wil, ging umher und nahm die Gäste in Empfang. Er freue sich sehr über den grossen Andrang, da es eine grossartige Sache sei, sich persönlich mit den Freunden des Thurbobräus auszutauschen. Insgesamt besuchten 420 Besitzerinnen und Besitzer der sogenannten Bieraktie die Generalversammlung.

Umsatzsteigerung von 21 Prozent

Trotz Pandemie gelang es dem Verein Idée Wil auch 2021, das Thurbobräu als Wiler Lokalbier zu etablieren. An diversen Veranstaltungen wurde «Das Gold von Wil» ausgeschenkt. So beispielsweise an der ersten Rossrüter Genusswanderung, am Country Festival oder an der Teampräsentation des FC Wil 1900.

Die Verantwortlichen, die hinter Thurbobräu stehen. Bild: Alec Nedic

Den Erfolg des vergangenen Jahres rechnete Präsident Meyenberger in Biermassen vor:

«In der Region Wil wurden unglaubliche 108'928 Spezli genossen.»

Dies stellt eine Umsatzsteigerung von 21 Prozent dar. Neben den beachtenswerten Verkaufszahlen begeisterte auch das Aktionärskonzept des Thurbobräus. 625 Bieraktionäre unterstützten den Verein mit dem Kauf einer Bieraktie, was neben Gratisbier auch die Teilnahme an der GV ermöglicht.

Freude über Partnerschaft mit dem FC Wil

Seit Sommer des vergangenen Jahres ist Thurbobräu stolzer Partner des FC Wil 1900. Patrick Meyenberger sieht in der Zusammenarbeit eine grosse Chance für die eigene Marke und den Fussballverein. Er sagte: «Wir dürfen unser Bier an die Fans ausschenken und der Klub wird durch uns noch mehr an die Region gebunden.»

Der Wechsel vom grösseren Partner zu Thurbobräu war für den FC Wil kein einfacher Schritt. Dennoch stand für die Geschäftsleitung letzten Endes der Lokalitätsgedanken an erster Stelle. Die Partnerschaft werde von den Fans geschätzt und man habe ausschliesslich positives Feedback erhalten, resümierte Meyenberger.

Er hoffe, dass der FC Wil nächste Saison den T(h)urbo zu zünden vermag. Nach einem Schluck Bier und mit einem Zwinkern fügte er an: «Die Spieler tranken vermutlich einfach zu wenig Thurbobräu.»