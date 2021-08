SVP-Stadträtin Ursula Egli sammelt in Wil Müll auf

Wil Trotz vieler Zigarettenstummel erfreulich wenig Müll: Stadträtin Ursula Egli ist auf Abfall-Tour Die SVP-Politikerin sammelt in ihrer Freizeit zusammen mit Werkhofmitarbeitenden Müll in der Stadt auf. Unterwegs spricht Ursula Egli neben Littering auch über ihre Arbeit als erste Wiler SVP-Stadträtin überhaupt. Felicitas Markoff 15.08.2021, 15.00 Uhr

Ausgerüstet mit Greifzange und Eimer sammelt Ursula Egli im Churfirstenpark Abfall. Bild: Felicitas Markoff

Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem Boden des Churfirstenparks in Wil leere PET-Flaschen, Red-Bull-Dosen und unzählige Zigarettenstummel. Die meisten Personen, die sich im Park aufhalten, ignorieren den Müll. Doch das gilt nicht für Stadträtin Ursula Egli: Mit einer orangen Weste bekleidet und Adleraugen durchquert sie den Park in der Nähe des Bahnhofs. Die Politikerin sammelt mit Greifzange und Eimer ausgerüstet so lange Abfall, bis er sauber ist.

Nicht nur im Churfirstenpark sorgt Ursula Egli für Ordnung und Sauberkeit: Zusammen mit dem Werkhof-Mitarbeiter Anton Bernet ist sie an diesem Samstag an verschiedenen Orten in Wil auf Tour. Doch warum hilft ausgerechnet eine Stadträtin beim Müllaufsammeln? Ursula Egli sagt:

«Ich war neugierig, wie viel Abfall es in Wil wirklich hat. Dass verhältnismässig wenig Müll rumgelegen ist, hat mich erstaunt, aber natürlich sehr gefreut.»

Anton Bernet mit Ursula Egli. Bild: Felicitas Markoff

Seit Anfang Jahr ist die SVP-Politikerin Stadträtin von Wil und für das Departement Bau, Umwelt und Verkehr zuständig. Von Anfang an war für Egli klar, dass sie den Werkhof, der für Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Wil sorgt, aktiv begleiten will. Die Tour am Samstag ist bereits die zweite, welche die Stadträtin zusammen mit dem Werkhof absolviert.

Einige Passanten erkennen Ursula Egli, während sie mit der Greifzange nach Müll angelt. Die Politikerin berichtet, dass manche ihr zuwinken oder ihr sagen, dass sie es schön finden, dass sie beim Müllaufsammeln helfe.

Letztes Jahr war Littering schlimmer

Ursula Egli kann an diesem Samstag nicht behaupten, dass es in Wil ein Littering-Problem gibt. Allerdings werde in der Stadt regelmässig Müll eingesammelt. Die Bahnhofstrasse, die Altstadt und der Wiler Weiher werden sogar täglich aufgeräumt, sagt die Stadträtin. Vergangenes Jahr sei das Littering-Problem aus ihrer Sicht schlimmer gewesen: So hätten zum Beispiel Jugendliche oft ihren Müll liegen gelassen, der dann durch die Stadt habe weggeräumt werden müssen.

Die meisten Abfalleimer auf der Tour waren nicht überfüllt. Bild: Felicitas Markoff

Abfalleimer gibt es aus Eglis Sicht genug. Sie sagt: «Natürlich könnte man noch mehr Mülleimer aufstellen, das würde aber auch einen grösseren Aufwand und mehr Kosten bedeuten.» Bei ihrer Tour durch Wil stellt sie fest, dass sehr wenige Kübel überfüllt sind. Das könne aber auch daran liegen, dass viele Menschen noch in den Ferien seien.

Negativ fallen der Stadträtin während der Werkhof-Tour die vielen herumliegenden Zigarettenstummel auf. Darüber ärgert sie sich und fragt sich, warum die Raucher ihre Zigarettenstummel nicht einfach korrekt entsorgen können. «Was würden diese Leute sagen, wenn jemand auf ihrem Hausplatz die Zigarettenstummel auf den Boden wirft?»

Aber es gibt auch etwas Positives zu berichten: Bei der Schwarzenbacher Brücke finden die Stadträtin und Werkhofmitarbeiter Bernet einen gefüllten gebührenpflichtigen Abfallsack, der direkt neben einem Mülleimer steht.

Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden

Seit Egli Stadträtin ist, bekommt sie oft ein Echo. «Die Leute spüren eine Veränderung, seitdem ich beim Departement für Bau, Umwelt und Verkehr bin.» Sie konzentriere sich vor allem darauf, die Stadt im Bereich Bau und Verkehr weiter zu bringen. «Dabei interessiert mich, warum gewisse Projekte nicht mehr weitergehen und was es benötigt, damit sie weitergeführt und beendet werden können», erzählt sie während der Werkhof-Tour. Als Beispiel nennt die Stadträtin die Baustelle bei der Entwicklung des Landhaus-Areals an der Unteren Bahnhofstrasse in Wil.

Egli ist das erste SVP-Mitglied, das die Wahl in den Wiler Stadtrat geschafft hat. Sie sagt:

«Als Stadträtin muss ich meinen politischen Hut etwas zur Seite legen.»

Aber ihre politische Gesinnung bleibe erhalten und fliesse in die Diskussionen im Gremium ein. Schlussendlich müsse man einen Weg finden, die Stadt gemeinsam weiter zu bringen.

Neben den Projekten, die ihre Aufmerksamkeit erfordern, ist der Stadträtin auch die Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitenden überaus wichtig. Für die Angestellten des Werkhofs habe sie grossen Respekt, da diese tagtäglich für Sauberkeit und Ordnung sorgen, sagt Egli im Churfirstenpark.

Was den Abfall betrifft, wünscht sie sich von der Bevölkerung, dass diese ihren Müll nach Möglichkeit mit nach Hause nimmt. Ideal wäre es, auch im öffentlichen Raum den Abfall getrennt zu sammeln. Das sei aber nicht immer so einfach und würde sehr aufwendig und dementsprechend teuer.

Die Stadträtin wird ein weiteres Mal mit dem Werkhof auf Tour gehen. Im Winter wird sie ihren nächsten Dienst für die Sauberkeit und Ordnung der Stadt leisten.