WIL Trotz Twint-Überweisungen: Corona sorgt für einen deutlichen Rückgang bei den Kirchen-Kollekten Pandemiebedingt nehmen weniger Menschen an Gottesdiensten teil. Als Konsequenz daraus verzeichneten die Wiler Kirchgemeinden einen markanten Rückgang bei den Kollekten. Die Möglichkeit, per Twint zu spenden, konnte dies nicht ausgleichen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

So geht Spenden im Jahr 2021 bei den beiden Wiler Kirchgemeinden Bild: PD

Auch auf die Kirchen hat die anhaltende Pandemie Auswirkungen. So müssen sich die Verantwortlichen zum Beispiel Gedanken machen, ob nun für die Gottesdienste die 3G-Regel gilt oder ob wenige Kirchgänger zugelassen sind. Fakt ist: Es nehmen weniger Menschen an den Gottesdiensten Teil als noch vor der Pandemie.

Bei der Katholischen Kirchgemeinde Wil zirkuliert der Opferstock längst nicht mehr durch die Kirchenbänke, sondern ist an einem fixen Ort stationiert. Und der Opferstock wird vor allem weniger gut gefüllt als noch in früheren Jahren. Die Summe an Spenden ist im Jahr 2020 bei der Katholischen Kirchgemeinde Wil um 78'000 Franken auf noch 344'000 Franken zurückgegangen. Das entspricht einem Minus von fast 20 Prozent. Und dies, obwohl die gesammelte Summe beim traditionellen Fastenopfer um 5000 Franken auf 109'000 Franken gestiegen ist. Dies wiederum hat mit einer einzelnen, grösseren Spende zu tun.

14 Prozent der Einnahmen per Twint

Prozentual gar noch deutlicher war der Rückgang bei der Evangelischen Kirchgemeinde Wil. Die Mindereinnahmen bei den Kollekten beliefen sich auf rund 27 Prozent. Heisst konkret: Statt 82'000 Franken im 2019 wurden vergangenes Jahr noch 60'000 Franken an Spendengeldern gesammelt. Kirchgemeindeschreiber Markus Graf sagt:

«Die Organisationen, welche durch die ausgefallenen Gottesdienste im Frühling 2020 keine Kollekten erhalten haben, wurden aus einem Hilfsfonds und mit Spenden von Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft mit 10'000 Franken unterstützt.»

Den Grund für den Einbruch sieht Graf einerseits bei den Ausfällen der Gottesdienste, andererseits bei den Personenbeschränkungen in den Gotteshäusern.

Um den Kirchbürgern die Möglichkeit einer Spende von zu Hause aus zu geben, haben vergangenes Jahr beide Wiler Kirchgemeinden eingeführt, dass man die Kollekte auch per Twint entrichten kann. Mit dem eigenen Handy. «Twint hat sich etabliert. Es wurde positiv aufgenommen als Ergänzung zum bestehenden Zusatzangebot», sagt Markus Graf von Evangelisch Wil. Im ersten Jahr nach der Lancierung, die im August 2020 erfolgt ist, betrug der Anteil an Twint-Überweisungen bei den Kollekten 14 Prozent. «Wir sind positiv überrascht ob dieser Zahl. Wenn es auf diese Weise mehr Kollekten für die Organisationen und Hilfswerke gibt, ist dies erfreulich», sagt Markus Graf.

Katholiken spenden noch kaum per Twint

Etwas anders sieht es bei der Katholischen Kirchgemeinde aus. Ratsschreiber Thomas Feller sagt:

«Die Twint-Einnahmen sind marginal. Vielleicht 20 Franken pro Gottesdienst.»

Trotzdem will auch Katholisch Wil an Twint festhalten. Feller geht davon aus, dass sich der Anteil an Spenden auf diese digitale Art künftig erhöhen wird. Auch bei Evangelisch Wil wird man weiterhin per Handy spenden können.